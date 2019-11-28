"А мы тут плюшками балуемся". "Пионер" отмечает свое трехлетие

Первый день зимы – повод для радости не только потому, что уже самое время точить коньки и доставать елочные украшения, а еще и из-за яркого праздника в честь третьего дня рождения ТРЦ "Пионер". Именинник ждет всех жителей и гостей Барнаула, ведь на праздник нужна большая и веселая компания.

Праздничная шоу-программа не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей: 1 декабря 2019 года в 14:00 весь четвертый этаж ТРЦ погрузится в атмосферу безудержного веселья. Любимые песни – от зажигательных хитов до лирических мелодий – и танцевальные па со студией танца "Лариса". Настоящее шоу красоты с профессиональными дефиле и показом модных коллекций подарит модельное агентство "Стиль". А еще всех гостей праздника побалуют плюшками и другими именинными угощениями. Ну и какие же плюшки без самого настоящего Карлсона и его друга Малыша? Известные мульт-герои проведут веселые игры и конкурсы, которые заинтересуют абсолютно всех.

На день рождения принято дарить подарки, и, конечно же, "Пионер" подарит их своим гостям. Уже заготовлено очень много призов в честь дня рождения популярного торгово-развлекательного центра. А чтобы все это веселье запечатлеть, на празднике будет работать фотограф, и ловить улыбки и эмоции горожан.

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в

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