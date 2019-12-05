Coca-Cola отказывается от акций и скидок

Производитель напитков Coca-Cola в 2019 году сократил бюджет, который он обычно тратил на промоакции. Николай Помигалов, региональный руководитель отдела маркетинга бренда (Новосибирская область), рассказал, что это опасный способ привлечения покупателей и компания выбрала другой путь.

До сих пор Coca-Cola активно использовала промо. В итоге до 50% соков и напитков продавалось только по скидкам или акциям. Эксперт аналитического агентства Nielsen в том числе объяснял это тем, что такая продукция как раз попадает в категорию товаров, в которой потребитель мало привязан к бренду.

Новость о сокращении бюджетов на промо напитков компании Coca-Cola Николай Помигалов сообщил на форуме "Ретейл будущего", который шестой раз проходил в Новосибирске в конце ноября.

Эксперт отметил, что снижение цены товара – на самом деле уловка. Свои затраты производитель и ретейлер компенсируют ценой сопутствующих покупок. Они также закладывают скидку в регулярную цену товара. Зато акции в итоге снижают ценность бренда.

Помигалов обращает внимание на то, что самый дорогой в мире бренд Apple скидок вовсе не дает. По этому же пути идет Coca-Cola.

"Но мы не хотим потерять продажи и идем к росту через другие инструменты. С 2015 года мы видим, что растет количество людей, которые интересуются новинками. Больше 50% готовы пробовать что-то новое. Это не только целый продукт. Это изменение упаковки и вкуса", – рассказал спикер.

В течение 2015 года Coca-Cola выпустила только пять новинок. За последние полтора года – 18-20 и большинство из них успешны. "В прошлом году мы перезапустили линейку холодного чая. Это не только позволило увеличить наши продажи, но и в целом вырастить категорию холодных чаев всех производителей на 3%", – поделился эксперт.

Еще один тренд, которым производитель хочет воспользоваться, это стремление сделать мир экологичнее. Такой подход компаний становится популярным и покупатель все чаще выбирает ту, которая заботится об окружающей среде. "До 2030 года мы хотим перейти на упаковки, которые на 100% можно будет отдавать в переработку", – рассказал спикер.

Coca-Cola – американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известный продукт компании – напиток Coca-Cola. Она полностью или частично владеет более чем 350 торговыми марками, как глобальными, так и региональными.