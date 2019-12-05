Coca-Cola отказывается от акций и скидок

Производитель напитков Coca-Cola в 2019 году сократил бюджет, который он обычно тратил на промоакции. Николай Помигалов, региональный руководитель отдела маркетинга бренда (Новосибирская область), рассказал, что это опасный способ привлечения покупателей и компания выбрала другой путь.
До сих пор Coca-Cola активно использовала промо. В итоге до 50% соков и напитков продавалось только по скидкам или акциям. Эксперт аналитического агентства Nielsen в том числе объяснял это тем, что такая продукция как раз попадает в категорию товаров, в которой потребитель мало привязан к бренду.
Новость о сокращении бюджетов на промо напитков компании Coca-Cola Николай Помигалов сообщил на форуме "Ретейл будущего", который шестой раз проходил в Новосибирске в конце ноября.
Эксперт отметил, что снижение цены товара – на самом деле уловка. Свои затраты производитель и ретейлер компенсируют ценой сопутствующих покупок. Они также закладывают скидку в регулярную цену товара. Зато акции в итоге снижают ценность бренда.
Помигалов обращает внимание на то, что самый дорогой в мире бренд Apple скидок вовсе не дает. По этому же пути идет Coca-Cola.
"Но мы не хотим потерять продажи и идем к росту через другие инструменты. С 2015 года мы видим, что растет количество людей, которые интересуются новинками. Больше 50% готовы пробовать что-то новое. Это не только целый продукт. Это изменение упаковки и вкуса", – рассказал спикер.
В течение 2015 года Coca-Cola выпустила только пять новинок. За последние полтора года – 18-20 и большинство из них успешны. "В прошлом году мы перезапустили линейку холодного чая. Это не только позволило увеличить наши продажи, но и в целом вырастить категорию холодных чаев всех производителей на 3%", – поделился эксперт.
Еще один тренд, которым производитель хочет воспользоваться, это стремление сделать мир экологичнее. Такой подход компаний становится популярным и покупатель все чаще выбирает ту, которая заботится об окружающей среде. "До 2030 года мы хотим перейти на упаковки, которые на 100% можно будет отдавать в переработку", – рассказал спикер.
Coca-Cola – американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Наиболее известный продукт компании – напиток Coca-Cola. Она полностью или частично владеет более чем 350 торговыми марками, как глобальными, так и региональными.
Комментарии
Я считаю, что Россия в ответ на санкции и подобные недружественные действия против нашей страны, в первую очередь должна была запретить травлю своего населения Кака-колой, Пепси, КФС, макдональдсом и т.п.
уже лет 10 не беру этот кислотонасыщенный напиток
"Еще один тренд, которым производитель хочет воспользоваться, это стремление сделать мир экологичнее"
В мире есть хоть одна комппния, которая нанесла больше вреда человечеству?
Да половина людей с ожирением должна "благодарить" производителей сладких напитков. Сколько тысяч тонн красителей употребили люди? А уж пластика выпустили кучу размером с Эверест.
Вредительство сплошное от Кока-Колы.
С другой стороны, пусть делают свои газировки в 5 раз дороже, хоть народ будет меньше пить эту химию
5.12.2019 10:54
- гость -
Чем конкретно KFC Вас отравило? Брал вчера бургер там, в отличие от других бургерных, даже соус химозой не отдает. А Макдак - да, там глютаматом все, кроме булочки пропитано. Про газировку - согласен, надо запрещать.
Ну да, откажутся они. Без акции 2л этой бурды стоит 120 руб. Кто ее брать то будет? По 50-60 руб по акции ещё можно иногда себя потравить
Злые языки утверждают, что целовальщик №1 - Брежнев заказывал себе бесцветную коку! А ещё ей хорошо закисшие и прикипевшие гайки заливать и раскручивать..в систему охлаждения я бы её конечно не залил, как некоторые.
Кола хороша, когда обожрёшься шашлыка из промки "У Григорича"..помогает переваривать. Но пить эту дрянь постоянно - почки отстегнутся.
11:28, я считаю, что мак, что кфс, что бургер, это все из одной бочки фасуется. что касается кфс, это большее зло из вышеперечисленного, химозная курятина, имеющая привкус, похлеще чем в грильнице, словно жарят ее на моторном масле.
5.12.2019 10:54
- гость -
Санкции не против нашей страны а против некоторых в конец охреневших упырей в стране.
ну разнылись нытики, не нравиться вам кокакола пейте воду из под крана в чем проблема то
Кола сладкая так то. От нее жопа говорят слипаецца. Хотя кому-то и не повредит ....
Запрещать то зачем. Считаете что-то вредным - не покупайте, не употребляйте. Найдите для себя альтернативу. Зачем навязывать свое мнение другим? В первую очередь людям должен быть предоставлен выбор.
11:48
- гость -
Кола сладкая так то. От нее жопа говорят слипаецца.
----
А ещё говорят, что барбариски нельзя разгрызать - попу можно поцарапать.
11:44
что касается кфс, это большее зло из вышеперечисленного, химозная курятина,
----
Кабутта бройлеров из Марии-Ра вскармливают на альпийских лугах и физрук каждого из них спать укладывает.
11:51
Сергей
Запрещать то зачем. Считаете что-то вредным - не покупайте, не употребляйте.
-------------
А как же план Корбена Даллеса озвученный в сериале Вечный Зов? Как с ним быть прикажете? Или его не было? Вот так вот, да?
5.12.2019 11:51
Сергей
+100500
5.12.2019 11:51
Сергей
Запрещать то зачем. Считаете что-то вредным - не покупайте, не употребляйте.
Ну так, по-вашему, и наркотики не надо запрещать?
5.12.2019 11:58
- гость -
Ну вы ещё звёздные войны посмотрите. И во! Чужих - там такое не тока озвучено но и показано - ваще офигеете.
Не нравится кола, пейте квас. Кола отличный тонизирующий напиток, просто знайте меру.
5.12.2019 10:54
- гость -
Я считаю, что Россия в ответ на санкции и подобные недружественные действия против нашей страны, в первую очередь должна была запретить травлю своего населения Кака-колой, Пепси, КФС, макдональдсом и т.п.
Так запретили же недружественные сыры. Теперь потребляем больше отечественных сыров на пальмовом масле по цене хороших но запрещенных.
Давайте еще что-нибудь запретим. да опять с огорода начнем питаться.
Да, и игнор путина и банды это против него. а не вас, Если вы не его дружбан, конечно