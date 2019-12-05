Пенсии в России вырастут с 1 января 2020 года

В Пенсионном фонде России сообщили, что в 2020 году пенсии будут индексировать с опережением инфляции, пишет "Российская газета".
Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% – примерно на тысячу рублей в месяц. В ПФР подчеркнули, что проведут индексацию на месяц раньше определенного законом срока – не с 1 февраля, а с 1 января. В результате средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. рублей.
Пенсии по гособеспечению повысят на 7% с 1 апреля – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера. Страховые пенсии получают почти 40 млн человек, на это запланировано 7,366 трлн рублей. Пенсии по гособеспечению получают 4 млн работающих и неработающих пенсионеров – на это предусмотрено 584,4 млрд рублей.
Индексация ежемесячной денежной выплаты и денежного эквивалента набора соцуслуг произойдет с 1 февраля. Размер индексации составит 3,8%. По данным ПФР, ежемесячные выплаты и монетизированный соцпакет вместе с пенсией получают 15 млн граждан. Расходы бюджета составят 423 млрд рублей.
В ПФР отметили, что повышение пенсий и пособий пройдет с учетом нового механизма индексации. В начале этого года некоторые пенсионеры с невысокими пенсиями не получили ожидаемую прибавку после индексации, поскольку новый размер выплаты превысил порог прожиточного минимума в регионе, и в результате эти люди лишились соцдоплаты. Позже эту несправедливость поправили и пенсии пересчитали еще раз. В 2020 году такой ситуации не возникнет, уверены в ПФР.
Новый порядок индексации обеспечивает повышение выплат, даже если пенсионеру установлена соцдоплата, компенсирующая разрыв между доходами пенсионера и величиной прожиточного минимума в регионе, где он живет. Также учтены повышенные выплаты сельским пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, с учетом 25% прибавки к фиксированной выплате.
Комментарии
Из статьи следует что пенсия госслужащих в 8 раз больше средней пенсии по стране, т.е на пенсию 1 можно содержать 8 обычных пенсов, это не учитывая, что они на пенсию уходят в 45 ....однако....
Из статьи следует что пенсия госслужащих в 8 раз больше средней пенсии по стране, т.е на пенсию 1 можно содержать 8 обычных пенсов, это не учитывая, что они на пенсию уходят в 45 ....однако....
И где это вы такую уникальную информацию из статьи вычитали? Супруга госслужащая, на пенсию пойдет как и все,, а не в 45. Мама была госслужащей. На пенсию вышла в 55. Пенсия 25 тысяч с копейками.
Мама была госслужащей. На пенсию вышла в 55. Пенсия 25 тысяч с копейками....
Ничего у вас так мама послужила. Отец 20 лет родине служил, воевал за неё, ранение имеет. В итоге на пенсию отправили его в 40 лет по состоянию здоровья. Пенсия в 17 тысяч и никому на работу он ... не нужен. Сидит сторожем на стройке в будке.
Цыферки есть калькулятор в руки возмите, Бог в помощь, с возрастом конечно все неоднозначно, согласен....
5.12.2019 08:43
- гость -
Все согласно ТК. Но и будучи на пенсии работала еще без малого 10 лет. Да и должность была не рядовая.
5.12.2019 08:47
Медведь-шатун
Я к тому, что вы зря всех госслужащих в одну кучу собрали.
Вот что ПФ РФ говорит
"Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная государственная денежная выплата гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной государственной гражданской службы при достижении выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию."
Инфляция в России 10,2%. Это только газопроводчику докладывают, что 4 с какими-то десятками, он верит.
По тыще за каждый месяц?