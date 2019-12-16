"Вечером страшно мимо ходить". Барнаульцы одобряют строительство ФОКа в парке Ленина

Жители Индустриального района Барнаула выступают за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина. Напомним, согласно проекту, в комплексе смогут заниматься более 400 воспитанников Центра единоборств, которые сейчас "скитаются" по разным центрам и спортшколам. При этом, как пояснили amic.ru горожане, та "зеленая зона", о которой так ратуют общественники, все равно заброшена, не ухожена, а гулять и ходить по ней страшно даже взрослым.

Родителям на радость

В Индустриальном районе Барнаула действует Центр единоборств, но дети занимаются в разных зданиях по всему городу. Если требуется провести крупные соревнования, возникает проблема: тренеры и педагоги вынуждены договариваться с другими клубами, которые тоже переполнены. А соревнования – это необходимый этап для становления спортсменов.

"Мы проживаем на улице Взлетной и вынуждены возить ребенка на занятия по каратэ в спортшколу на ул. Георгия Исакова. Хороших клубов, где могут проходить соревнования, очень мало. Дети скитаются как беспризорники, и руководители секций то в одном месте договариваются и проводят соревнования, то в другом. Иногда на Южный ездим, иногда в СК "Темп". По-моему, строительство ФОКа на территории парка имени Ленина – это оптимальный вариант. И это не только мое мнение, многие родители со мной согласны", – говорит житель Индустриального района Сергей Гросс.

По его словам, парк давно превратился в заброшенную рощу. Там нет скамеек, дорожек и зоны для прогулок, освещения. "Хаотично растущие деревья – это не парковая зона. На мой взгляд, это не причина для отказа от строительства спортивного комплекса. Тем более что речь о нем идет давно".

Идею строительства ФОКа в парке поддерживает и барнаулец Виталий Жук. Сам он вместе с семьей живет недалеко от этой зеленой зоны, на ул. Антона Петрова. Иногда днем гуляет по парку вместе с детьми, но вот в вечернее время, говорит, что стараются обходить его стороной.

"Территория заброшена и запущена. Летом там ничего нет, кроме комаров и кустарников. Вечером страшно даже мимо ходить. А ведь это не окраина города, а "красная линия". Разве плохо, что вместо забытой зоны будет спорткомплекс, где дети смогут заниматься спортом? Им нужно тренироваться, развиваться, а не ходить по подворотням, собирать шприцы. А от строительства комплекса парк не пострадает. Он большой, несколько десятков гектаров останутся нетронутыми. Почему бы одновременно не привести в порядок заброшенные участки и не сделать центр спорта? Я считаю, что большинство жителей района мою точку зрения поддерживают", – отметил мужчина.

Почему решили строить ФОК в парке имени Ленина

Новый спортивный объект в парке имени Ленина планируют возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" по нацпроекту "Демография". Из бюджета России на стройку готовы выделить 125 млн рублей. Спортивный комплекс не будет большим, он займет менее гектара, или 6% от территории всего парка. Во время строительства предполагают вырубить около 400 деревьев. При этом в региональном Минстрое уже пообещали, что взамен старых вырубленных деревьев посадят молодые и здоровые.

В Министерстве спорта Алтайского края рассказали amic.ru, что часть территории парка имени Ленина отвели под спортивный объект еще в 1984 году, а в 2013 году проект был согласован градостроительным советом Барнаула.

Однако на тот момент строительство парка отложили, так как не было денег. Сейчас федеральный бюджет выделяет необходимые 125 млн рублей, но освоить их надо уже до 2023 года. Если сейчас разрабатывать новый проект и искать новое место под строительство ФОКа, время будет упущено и регион не получит эти деньги.

При этом в самом молодом и густонаселенном Индустриальном районе Барнаула мало спортивных центров для детей. А рядом с парком удобная транспортная развязка, имеются все необходимые коммуникации. И, наконец, строительство спортивного комплекса вдохнет в заброшенный парк новую жизнь.