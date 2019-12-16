"Вечером страшно мимо ходить". Барнаульцы одобряют строительство ФОКа в парке Ленина

Жители Индустриального района Барнаула выступают за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина. Напомним, согласно проекту, в комплексе смогут заниматься более 400 воспитанников Центра единоборств, которые сейчас "скитаются" по разным центрам и спортшколам. При этом, как пояснили amic.ru горожане, та "зеленая зона", о которой так ратуют общественники, все равно заброшена, не ухожена, а гулять и ходить по ней страшно даже взрослым.
Родителям на радость
В Индустриальном районе Барнаула действует Центр единоборств, но дети занимаются в разных зданиях по всему городу. Если требуется провести крупные соревнования, возникает проблема: тренеры и педагоги вынуждены договариваться с другими клубами, которые тоже переполнены. А соревнования – это необходимый этап для становления спортсменов.
"Мы проживаем на улице Взлетной и вынуждены возить ребенка на занятия по каратэ в спортшколу на ул. Георгия Исакова. Хороших клубов, где могут проходить соревнования, очень мало. Дети скитаются как беспризорники, и руководители секций то в одном месте договариваются и проводят соревнования, то в другом. Иногда на Южный ездим, иногда в СК "Темп". По-моему, строительство ФОКа на территории парка имени Ленина – это оптимальный вариант. И это не только мое мнение, многие родители со мной согласны", – говорит житель Индустриального района Сергей Гросс.
По его словам, парк давно превратился в заброшенную рощу. Там нет скамеек, дорожек и зоны для прогулок, освещения. "Хаотично растущие деревья – это не парковая зона. На мой взгляд, это не причина для отказа от строительства спортивного комплекса. Тем более что речь о нем идет давно".
Идею строительства ФОКа в парке поддерживает и барнаулец Виталий Жук. Сам он вместе с семьей живет недалеко от этой зеленой зоны, на ул. Антона Петрова. Иногда днем гуляет по парку вместе с детьми, но вот в вечернее время, говорит, что стараются обходить его стороной.
"Территория заброшена и запущена. Летом там ничего нет, кроме комаров и кустарников. Вечером страшно даже мимо ходить. А ведь это не окраина города, а "красная линия". Разве плохо, что вместо забытой зоны будет спорткомплекс, где дети смогут заниматься спортом? Им нужно тренироваться, развиваться, а не ходить по подворотням, собирать шприцы. А от строительства комплекса парк не пострадает. Он большой, несколько десятков гектаров останутся нетронутыми. Почему бы одновременно не привести в порядок заброшенные участки и не сделать центр спорта? Я считаю, что большинство жителей района мою точку зрения поддерживают", – отметил мужчина.
Почему решили строить ФОК в парке имени Ленина
Новый спортивный объект в парке имени Ленина планируют возводить за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" по нацпроекту "Демография". Из бюджета России на стройку готовы выделить 125 млн рублей. Спортивный комплекс не будет большим, он займет менее гектара, или 6% от территории всего парка. Во время строительства предполагают вырубить около 400 деревьев. При этом в региональном Минстрое уже пообещали, что взамен старых вырубленных деревьев посадят молодые и здоровые.
В Министерстве спорта Алтайского края рассказали amic.ru, что часть территории парка имени Ленина отвели под спортивный объект еще в 1984 году, а в 2013 году проект был согласован градостроительным советом Барнаула.
Однако на тот момент строительство парка отложили, так как не было денег. Сейчас федеральный бюджет выделяет необходимые 125 млн рублей, но освоить их надо уже до 2023 года. Если сейчас разрабатывать новый проект и искать новое место под строительство ФОКа, время будет упущено и регион не получит эти деньги.
При этом в самом молодом и густонаселенном Индустриальном районе Барнаула мало спортивных центров для детей. А рядом с парком удобная транспортная развязка, имеются все необходимые коммуникации. И, наконец, строительство спортивного комплекса вдохнет в заброшенный парк новую жизнь.
Комментарии
Хватит уже за деньги что попало писать. Барнаульцы против уничтожения парка!
сами выбрали единоборства своим детям и сами же жалуются, выбрали бы шахматы и не было б проблем
прощай парк, ты был таким тихим как лес, с тропинками, кучами осенней листвы, с тайными закоулками
вангую через 5 лет ни останется там ни деревца
и да, я против!
Приходите 22 декабря в 14:00 на Антона Петрова 210 на митинг в защиту парка. Если придёт мало народу, то власти решат, что барнаульцам парк не нужен и вырубят его.
Против уничтожения парка +1
Стройте на пустырях
Развивайте инфраструктуру в других районах
Ну всё, судя по изменившейся тональности новостей, власть и застройщик "встали на рельсы". Принято единогласно, под долгие и продолжительные аплодисменты переходящие в овации.
Остановить стройку в этом случае может только прямое противодействие как это было в сквере Екатеринбурга.
16.12.2019 16:46
- гость -
Нельзя же?
Пересажают всех ...
22 декабря в 14:00
и кто прийдет ? декретницы и пенсионеры?
первым лень, вторым пофиг
это рабочий день(
Интересно, 22го приведут спортсменов на митинг как это в ЕКБ было) или едрисню еще с бюджетниками заставят придти с плакатами "за спорт"
зеленая зона заброшена, не ухожена, мимо страшно ходить - поэтому вместо того чтобы её облагородить и сделать комфортной мы вырубим её нафиг и построим там спортивный объект.
видишь логику? а она есть!
Остановить стройку в этом случае может только прямое противодействие как это было в сквере Екатеринбурга.
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Людям отступать некуда. Это последний парк в огромном Индустриальном районе. Как сказал губернатор: Деньги приходят и уходят, но парк если уберем, то вряд ли он появится там еще лет сто. И он прав.
16:54, тут один чёрт писал насколько опасны клёны какие там растут. Якобы всем от них плохо. Они уж там лет 40 растут, и до текущего момента на них жалоб не наблюдалось.
16.12.2019 17:01
- гость -
В Википедию зайди и почитай про клен американский. Там для тебя всё, надеюсь, очень доступно и популярно изложено. Нормальные клены в Сибири практически не растут, потому что они более требовательны к климату.
16:51
- гость -
22 декабря в 14:00 и кто прийдет ? декретницы и пенсионеры? это рабочий день(
По этой причине митинг и согласовали. Даже если придёт 500 человек, то парк сохранят. Если меньше 100, что вполне возможно, что сразу за бензопилу и возьмутся. Кто не может прийти сам попросите прийти бабушку или дедушку, они же сами там летом и гуляют. Просто они пока не знают, что замыслили едросы.
Эх вы! За бабло готовы и природу - мать вашу продать!
Гыгыгы! А у кого-то скоро появится новый коттеджик или джипик
Приходите 22 декабря в 14:00 на Антона Петрова 210 на митинг в защиту парка. Если придёт мало народу, то власти решат, что барнаульцам парк не нужен и вырубят его.
+
22 декабря в 14:00
и кто прийдет ? декретницы и пенсионеры?
первым лень, вторым пофиг
это рабочий день(
проспитесь. это воскресенье
22 рабочий день?????? воскресенье
И всётаки внятных объяснений почему именно нужно вырубить парк для строительства фока так и нет... Постройте его на Ускова или Семёнова жители вам спасибо скажут.
16.12.2019 17:20
Гость
Лучше за аэропортом. Там детский спортивный комплекс точно не будет никому мешать.
А депутаты молчат в тряпочку, как будто барнаульцы это не их избиратели. Типа мы не месные, типа мы здеся проездом.
ВОЗЛЕ КОНДИТЕРСКОЙ НА ПАВЛОВСКОМ ПОСТРОИЛИ ФОК НО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПАРКОВКА ГОВОРИЛИ ЗАПУСТЯТ В 2019ГОДУ
16.12.2019 17:22
- гость -
В новостройках в одной многоэтажке людей живёт больше чем на всей Сулиме!
я не пойму, у нас в городе что, больше мест нет где можно построить ФОК? да полно этих мест...кто-то за что-то на это место глаз положил, вот и все
когда генплан утверждали никто даже не муркнул. где ж Вы были, господа - защитники бурьянов? над нами реально вся страна будет ржать, если мы из-за старых кленов спортобъект не построим.
на месте властей бы построил ФОК в этом месте, раз уж проект готов и денежки федеральные летят с почтовыми голубями, но в том же Индустриальном районе сделал бы новую зеленую зону не меньшей площади, чем тут пойдет под снос. Баланс зеленого будет сохранен и денежки федеральные на благую цель потрачены.
Дошло до нормальных.
16.12.2019 17:27
111
Ты ололо что ли? кто тебе землю под парк выделит? земля денег стоит!
Два барнаульца высказались "за", а петицию против вырубки парка подписали более полутыщи барнаульцев!
"Там нет скамеек, дорожек и зоны для прогулок, освещения. "
Так кто мешает сделать? Намного лучше, чем уничтожать "легкие" города...
порядок лучше бы в парке навела администрация, а то привыкли все отдавать да распродавать, конечно заморачиваться же не надо, откат в карман, а там трава не расти. может это по ушам людям ездят про фок, потом скажут он не рентабельный был, да очередной ТЦ откроют, ну или под тринажерку будут сдавать которых на сулиме предостаточно. не верю я просто что эти "благодетели" для детей стараются
Алена Жукова, поспрашивайте у старших товарищей как правильно сочинять заказные статьи. Как то неубедительно написано.
16.12.2019 17:27
111
когда генплан утверждали никто даже не муркнул. где ж Вы были, господа - защитники бурьянов?
А вы батенька не уху ели? Кто же людей спрашивал?
Публичные слушания в Барнауле заменили общественными обсуждениями
Барнаульские депутаты решили отказаться от такой процедуры, как публичные слушания. Напомним, ранее к ним прибегали при решении ключевых вопросов в жизни города — принятии Генплана, Устава, проекта бюджета муниципалитета на очередной плановый период и т. д.
https://www.amic.ru/news/410735/
16.12.2019 17:24
Гость
В новостройках в одной многоэтажке людей живёт больше чем на всей Сулиме!
Ну-ну.. не позорься, считовод. ))
111
когда генплан утверждали никто даже не муркнул
а вам известно как его утверждали? с людьми никто согласовывать его даже и не собирался. в районных администрациях по вешали плакаты для ознакомления и все ...
Хватит уже публиковать проплаченные комментарии противников ФОКов. Эти зелёные уже в России начали досаждать. Барнаульцы за ФОКи. И точка.
Ваня, правильно пишешь! БАРНАУЛЬЦЫ НЕ ПРОТИВ ФОКОВ, ОНИ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ ЛЁГКИХ В БАРНАУЛЕ. И ТОЧКА!
16.12.2019 17:50
Иван
Хватит уже публиковать проплаченные комментарии противников ФОКов.
Попробуйте найти хоть одного человека кто против строительства фока? Барнаульцы против уничтожения парка, для строительства чего угодно! Стройте фок, но только не в парке.
Иван, вы пожалуйста с больной головы на здоровую не перекладывайте, никто не против ФОКов, только ЗА двумя руками и ногами, вопрос то не в этом...
Иван, признайтесь, вы ангажированы ?
Вы действительно такие тупые или притворяется? Через 50 лет в твоих зелёных точках, гость без имени, будут гулять китайцы. Детям нужен спорт в шаговой доступности. Парка там остаётся достаточно.
16.12.2019 18:02
- гость -
Иван, признайтесь, вы ангажированы ?
Нет, я тот, кто попытался в нашем городе построить спортивный центр за счёт частных инвестиций, так сказать подарок городу. Оказалось в городе в жилых массивах для соц. проектов нет земли. Есть за Власихинской либо покупай у частников. На этом всё закончилось. Удачи вам и счастья вашим детям. Хотя о чем это я, у вас нет ни детей, ни внуков, иначе вы были бы "за" обеими руками.
16.12.2019 17:50
Иван
Хватит уже публиковать проплаченные комментарии противников ФОКов. Эти зелёные уже в России начали досаждать.
Какие зеленые? Здесь один за всех гостей комментирует против, который даже Барнаул толком не знает.
16.12.2019 18:09
Иван
Нет, я тот, кто попытался в нашем городе построить
Все строят. Покупают землю и строят. Почему кто-то решил, что ему покупать землю не обязательно, а можно и парк вырубить?
Ручонки прочь от зелёных лёгких Барнаула, здесь жить нашим детям и внукам.
Да достали эти якобы "зеленые". Вы были в том месте, где якобы зеленая зона? Там полная жесть. Я живу рядом и сам по парку то гуляю, то бегаю, то на велосипеде катаюсь. Но в те заросли которые хотят спилить я не ногой. Это не "зеленые легкие" города, это помойка заросшая кленом. Там через каждый метр свалка мусора , через каждый второй могилка домашнего животного. И все это не только надо спиливать , а надо с корнем выкапывать и с грунтом вывозить.
16.12.2019 18:23
Гость
То капсишь, то фальшивая патетика. Фу! на таких защитников.
Написал комент, про реалии , даже опубликовать не дают.
Мне кажется, что бучу против строительства поднимает директор зоопарка. Он давно на данную территорию глаз положил. И когда, года три назад, заговорили сделать продолжение аллеи которая между Попова и Ленинградская через парк до Новгородской он первый как ужаленный по всем инстанциям побежал, что бы забрать участок земли. Идея про аллею была классная , но ее замяли так как на ее месте увеличился зоопарк с уродским забором из старого профлиста и небольшим количеством животных. Причем зоопарк можно было увеличить в сторону стадиона. Там место до сих пор есть, Но расширение зоопарка пошло в сторону А. Петрова с планами на дальнейшую приватизацию.
Там через каждый метр свалка мусора
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И кто в этом виноват? Не наши ли власти которые не содержат парк в достойном состоянии?
Ну какой это парк? Неухоженные старые заросли, опасные для прогулок? На моей памяти (работала в сфере защиты прав детей) несколько грабежей, совершенных малолетками (выхватывали сумки у женщин, которые решили сократить путь через так называемый парк), и изнасилование девочки. Предупреждаю, никто мне не проплачивали, я всегда имею своё мнение.
с уродским забором из старого профлиста
Это я ему с дачи старый подарил.
6.12.2019 18:33
- гость -
Мне кажется, что бучу против строительства поднимает директор зоопарка. Он давно на данную территорию глаз положил.
Это не так. Откуда у Писарева деньги для благоустройства всего парка? Он и сам не раз заявлял, что готов взять только часть территории. Вот если в соответствии с реестром будут спортивные комплексы, то от парка останется совсем мало. То что останется и будет присоединено к зоопарку.
Обращаюсь к Иванам и им подобным, твои дети чем дышать будут, если деревья спиливать и на их месте строить сооружения, через 50 лет такой урбанизации деревьев в городе вообще не будет.
16.12.2019 18:53
Гость
В ОАЭ деревья вообще не растут. И люди как-то там живут в городах.
бучу против строительства поднимает директор зоопарка
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Единорос поднялся против единоросов? Ага, ждите! Не сомневаюсь, что они уже поделили территорию парка.
Нет, я тот, кто попытался в нашем городе построить спортивный центр за счёт частных инвестиций
ангажированный и еще и неудачник )не получилось и сиди молча не лезь в серьезные разговоры
Всех сотрудников администрации тыгыдыкать по клавиатуре про клен и заросли вывели? Или у кого-то выходной?
Киньте монетку и разойдитесь мирно.
Что же за жизнь устроили нам власти, что гулять в парковых зонах стало страшно.
А вот вырубить и залить все асфальтом не страшно.....
это вообще ЧТО?????
Вы действительно такие тупые или притворяется? Через 50 лет в твоих зелёных точках, гость без имени, будут гулять китайцы. Детям нужен спорт в шаговой доступности. Парка там остаётся достаточно.
Ванечка. а ты решил бабулек рубануть для своих детей до прихода китайцев? Или в твоей коробке можно оборону держать будет? Спорт шаговой доступности - это турник, брусья, лыжня, каток.
А мне страшно вечером по Потоку ходить, давайте ФОК построим там.
Недавно тему поднимали, что страшно ходить возле старой Ленты. Может там ФОК построить? Тот же район.
Почитаешь. Неадекваты какие-то собрались в комментариях.