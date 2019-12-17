Помощь или копейки: Алтайский край может получить на борьбу с бедностью 10 млрд

За ближайшие пять лет Алтайский край может дополнительно получить 10 млрд рублей по программе опережающего развития, проект которой регион подготовил после включения в пилотную программу по борьбе с бедностью. Об этом губернатор Виктор Томенко заявил на интервью с федеральными агентствами, пишет ТАСС.
Хотели 150 млрд, но будет только 10 млрд
Он еще раз объяснил, что на федеральном уровне поняли: в некоторых регионах социально-экономическое положение объективно слабое. "Поэтому прежде чем их ругать, вы им помогите – лотерейный билетик им купите или удочку дайте", – сказал Томенко.
По его словам, изначально программу опережающего развития региона, проект которой отправили в правительство России, в регионе написали на 150 млрд рублей. Но сейчас речь пока идет только о 10 млрд.
"Но и по 2 млрд рублей в год на дороге не валяются. Если продемонстрируем свою способность все это превращать в осязаемые результаты, можно потом говорить о дополнительном выделении денег", – сказал Томенко.
По его словам, край первым представил в правительство проект своей программы. Сейчас она проходит согласование и должна быть утверждена отдельным постановлением по каждому региону.
Что такое 2 млрд в год
С одной стороны, 2 млрд в год – это серьезная сумма. На эту сумму в текущих ценах можно:
- построить четыре новых школы;
- возвести восемь детсадов;
- проложить около 50 км новых автодорог;
- построить четыре жилых дома;
- вдвое увеличить ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей и т. д.
С другой стороны, это крайне скудная сумма, чтобы говорить о создании условий для реальной борьбы с бедностью.
Бюджет Алтайского края на 2020 год по доходам составит 112 млрд рублей, по расходам –118 млрд. Только между первым и вторым чтением он "прибавил" 10 млрд рублей, то есть в пять раз больше, чем планируется получить на "бедность".
Крупнейший налогоплательщик края – группа компаний "Мария-Ра" – заплатит в этом году 9,3 млрд рублей налогов и платежей. Это почти в пять раз больше 2 млрд.
Только одна компания "Нортек", работающая на площадях бывшего Алтайского шинного комбината, собирается в ближайшие годы инвестировать в модернизацию 2 млрд рублей.
Изначально предполагалось, что за пять лет в поддержку промпредприятий края инвестируют около 22 млрд рублей.
Впрочем, какие именно суммы выделят по программе, станет ясно после ее подтверждения.
Комментарии
Только одна компания "Нортек", работающая на площадях бывшего Алтайского шинного комбината, собирается в ближайшие годы инвестировать в модернизацию 2 млрд рублей.
Нортек юридически в Москоу, соответственно налоги все туда уйдут, АШК как юрлицо банкрот - налогов от туда "0"
просто лучший пример бизнеса в Сибири.
про Марию- Ру тож самое. в налоговой г. Москвы зарегистрирована. и туда ж налоги платит
Хаха, озвучили бы програму развития, а то суммы крупные звучат, а вокруг мало что меняется. Очевидно что люди будут искать эти суммы в карманах....
Что такое 2 млрд в год? Это по 2 рубля 32 копейки в день на каждого жителя края, если даже чиновники и копейки не украдут из этих денег. Хватит ли этих денег чтобы купить лотерейный билетик или удочку? Да хватит, если копить. Победит ли это бедность? Нет, не победит.
Все либерастные программы борьбы с бедностью приводят к одному - к формированию весьма крупных частных состояний причастных к борьбе лиц.
И как победит бедность столь мизерная сумма? Если разделить её на жителей края, то получится меньше трёх рублей в день на каждого.
Хватит ли этих денег чтобы купить лотерейный билетик или удочку? Да хватит, если копить. Победит ли это бедность? Нет, не победит.
Какие 2 руб на 1 жителя, считать не умеете. 2 млрд руб / 2,3 млн жителей = 869,6 руб на 1 жителя
Вы не понимаете.
Это не бедным. Это борцунам с бедностью. Для их стимуляции, так сказать.
11:58, а вы читать умеете? Слова "в день" выделенные большим шрифтом видны? Если нет, то вам к окулисту. Если да, то вы же умеете считать и знаете сколько дней в году.
Прибавка в 2 млрд руб - сумма для 2,3-миллионного края смешная. Как и бюджет края в 118 млрд и бюджет Барнаула в 12 млрд - тоже смех, какое тут развитие. Это выживание. Вот бюджет Москвы в 2,6 трлн руб - это бюджет развития
гостю 12:03.
Кто вообще считает «в день», все считают «за год». Мыслить категориями «день» когда разговор идёт о деньгах могут только те, кто берет займы до зарплаты на 5 дней под 1% в день
На эту сумму в текущих ценах можно:
построить четыре новых школы;
возвести восемь детсадов;
проложить около 50 км новых автодорог;
построить четыре жилых дома;
вдвое увеличить ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей и т. д.
Это поборет бедность? Нет. На этих проектах только пиявки насосутся. Надо удочку, которая бы с первого "закидона" ловила рыбу на край а не в Москву на военные забовляшки дяди Вовы.