Четверг, 28 Ноябрь, 14:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,97
€ 70,44
Обь
39см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Всё хорошо, всё плохо. Депутаты приняли бюджет Алтайского края с критикой и спорами

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Единороссы и справедливороссы поддержали документ, а коммунисты и либерал-демократы выступили против
Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Поспорили, но приняли – бюджет Алтайского края на 2020 год прошел второе (оно же окончательное) чтение. Главный финансовый документ утвердили на сессии краевого парламента в четверг, 28 ноября, передает корреспондент портала amic.ru из зала заседаний.

За его принятие проголосовали 49 депутатов ("Единая Россия" и "Справедливая Россия") из 62 присутствовавших на сессии. Против – 12 человек (это ЛДПР и КПРФ). Еще один депутат воздержался от голосования.

Какой бюджет приняли

В 2020 году доходы казны составят 112,4 млрд рублей, расходы – 118 млрд рублей, дефицит – 5,6 млрд рублей. Самостоятельно край заработает 56,7 млрд рублей (налоговые и неналоговые доходы), получит из федерального бюджета 55,6 млрд рублей. Главное изменение между первым и вторым чтениями – плюс 10,7 млрд рублей от Москвы. Их дали на повышение зарплат бюджетникам, выравнивание бюджетной обеспеченности и другие направления. По словам главы бюджетного комитета АКЗС Владимира Устинова, впервые вся сумма для муниципалитетов будет направлена им сразу, до начала нового финансового года. 

Кто за

Во время работы над бюджетом депутаты внесли около 90 поправок. Многие от ЕР и СР были учтены, почти все от ЛДПР и КПРФ – нет. Отсюда и итоги голосования.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Приб сообщил, по их предложению увеличилась сумма на программу поддержки местных инициатив, ремонт и благоустройство мемориалов ВОВ, обеспечение бесплатным двухразовым питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья.

"Решить все проблемы сразу невозможно, нужно расставлять приоритеты. Это реалистичный бюджет", – отметил он.  

Единороссы всегда голосуют за бюджет, иного и быть не могло.

"Справедливая Россия" – не всегда за. Но в этот раз глава фракции Александр Молотов имел все основания говорить о бюджете в позитивном ключе – почти все предложения фракции были приняты. Справедливороссы добились повышения средств для местных бюджетов, на покупку жилья для детей-сирот, финансирование детско-юношеского спорта.

"Но никакой эйфории от бюджета у нас нет, рост цифр – это не самоцель. Он должен способствовать развитию региона и росту благосостояния граждан, а с этим у нас проблемы. Власти всегда говорят про опережающие темпы роста. Но почему экономика региона по-прежнему в удручающем состоянии, а зарплаты самые низкие в стране?" – заявил Молотов. 

Кто против

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов по бюджету прошелся жестко, не без сарказма назвав его "стандартным, традиционным, с умеренными темпами роста".

"Минфин края как всегда на высоте профессионального полета, к диалогу готовы. Жаль не к компромиссам. Ни одна наша поправка не была учтена. Мы предлагали увеличить средства на поддержку предпринимательства, ведь развитие экономики – это путь выхода края из непростой ситуации. Мы предлагали увеличить финансирование на спорт. Когда наши дети в школе олимпийского резерва бегают вечером с налобными фонариками, когда залы сданы под коммерческую аренду, чтобы школа могла сводить концы с концами, у нас всех должно быть острое чувство стыда. Мы предлагали проиндексировать, наконец, единовременную денежную выплату труженикам тыла хотя бы на 100 рублей, на это надо-то всего 842 тысячи рублей в год. Даже в такой мелочи нам отказали", – объяснил протестное голосование депутат. 

Глава депутатов-коммунистов Мария Прусакова сделала реверанс в сторону губернатора Виктора Томенко (он тоже был на сессии) за открытость власти. Но бюджет оценила критически.

"Нет прорыва для качественного роста уровня жизни, нет конкретных точек роста экономики. В Новоалтайске закрывается роддом, в Рубцовске – туберкулезный диспансер, одного учителя в Солонешенский район ищем всей страной. Это бюджет социального пессимизма", – сказала она. 

А что Томенко?

А Виктор Томенко посыл депутатов явно услышал. Он напомнил, что еще будучи кандидатом в губернаторы обещал наладить отношения правительства и депутатов, слышать мнение всех.

"Видимо, надо пересмотреть взаимодействие с депутатами и фракциями", – сказал он.

Бюджет же назвал, может, и не таким прорывным, как хотелось бы, но точно с ресурсами для поступательного движения по всем направлениям.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
14:07
Ни котам, ни рыбам: "Аэрофлот" не пустил на борт пассажира с горбушей 1
13:55
Пришлось. В парламенте Алтайского края объяснили отмену закона о домашних животных 0
13:42
Больно сидеть: затравленную из-за чаепития российскую школьницу избил одноклассник 11
13:31
Можно ли обойтись без костной пластики: семь вопросов об имплантации зубов 1
13:20
Не курят и не пьют: на Алтае займутся здоровьем сотрудников крупных заводов 3
13:13
Иномарка врезалась в "Газель" в Бийске: пассажир легковушки госпитализирован 3
13:07
Доступная помощь. Новый ФАП построили в Первомайском районе 1
13:01
Ученый АлтГТУ выиграл престижную мировую премию за разработку в сфере энергетики 0
12:52
"Справедливая Россия" открыла новый офис в Барнауле 2
12:43
Смекалочка: полицейские подкупили ранее судимого мужчину, чтобы задержать его 4
12:32
Боулинг и бесплатный кинотеатр. Как может измениться Нагорный парк уже в 2020 году 5
12:15
Ученые выяснили, какая опасность подстерегает людей в домах и квартирах 5
12:05
Всё хорошо, всё плохо. Депутаты приняли бюджет Алтайского края с критикой и спорами 0
11:52
В Приамурье молодой человек убил 17-летнюю девушку за отказ от интима 12
11:32
"Земля возможностей": можно ли на Алтае превратить творчество в прибыльный бизнес 5
11:22
Кодовое слово: жители Алтая смогут получать финансовую информацию в ПФР по телефону 0
11:12
Справедливый и умный: барнаульцы назвали главные качества хорошего руководителя 7
11:01
Бешеная лиса покусала трех жителей алтайского села 0
10:49
Путин порекомендовал российским СМИ отвлечься от проблем Украины 14
10:42
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря 2
10:30
Где в Барнауле быстро снять стресс и расслабиться перед праздниками 0
10:16
Мошенник под видом военнослужащего похитил у жительницы Барнаула почти полмиллиона 3
10:02
Каждый барнаулец может стать Дедом Морозом, исполнив мечты детей из малоимущих семей 2
10:00
"Поразило сравнение Барнаула с Францией": глава Минтранса Алтая ответил Варламову 17
09:55
В Сибири найдена мумия щенка возрастом 18 тысяч лет 1
09:43
Мария Бутина отозвала апелляцию на приговор в США 12
09:30
В Барнауле перекроют движение на площади Свободы 4
09:14
"Достойный старт": врио главы Барнаула занял 38-е место в рейтинге градоначальников 17
09:02
Первокурсники АлтГТУ в Барнауле стали участниками федерального проекта Альфа-Банка 1
08:52
Сын Никаса Сафронова рассказал, почему его "засосало" в унитаз в самолете 18
08:31
"А мы тут плюшками балуемся". "Пионер" отмечает свое трехлетие 0
08:21
Мужчина погиб в пожаре на Алтае, пока люди снимали горящий дом на видео 16
08:14
Когда состоится большая пресс-конференция Путина в 2019 году и как задать вопрос 19
08:00
Успей до Нового года. Почему автомобиль нужно купить до конца 2019 года 0
07:51
Школьница из Барнаула Анна Филипчук записала клип со Стасом Пьехой 7
07:32
Дорогу молодым: в Алтайском крае выбирают лучшие бизнес-идеи 0
07:18
Срыв сроков и "никакие" документы: что мешает большой стройке на Алтае 5
07:08
Скворцова: заболеваемость гриппом в России начнет расти перед Новым годом 1
06:59
"Нужно спрашивать жителей": депутат Романенко о строительстве соцобъектов на Алтае 2
06:32
Былое величие: заброшенные памятники бывшей Югославии как отдельный вид прекрасного 6
06:03
Рождественский пост – 2019: что запрещено, как питаться и всем ли это нужно делать 0
06:00
Четверг в Алтайском крае будет теплым и безветренным 0
23:46
Барнаульцев призвали отказаться от кормления голубей 23
23:37
Блогер-урбанист Илья Варламов раскритиковал министра транспорта Алтайского края 19
23:13
Предприимчивые одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам 5
22:20
Две двухдневные рабочие недели ждут жителей России 1
22:11
Бывшая жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей 0
21:42
Двое детей в Крыму умерли от отравления неизвестным веществом 2
21:17
Автомобиль без водителя протаранил магазин в Барнауле 3
20:54
В Республике Алтай обнаружили самый экстремальный туалет в мире 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.