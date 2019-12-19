Коммунисты просят Томенко остановить распространение снюса в Алтайском крае

На сессии краевого заксобрания руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся в крае в распространением среди детей "снюсов".
Мария Прусакова рассказала, что губернатор Ульяновской области уже подписал распоряжение о запрете оборота "снюсов" и подобных им смесей на территории региона. Лидер партии КПРФ в Алтайском крае предложила Томенко "подключиться к этому губернаторскому флешмобу".
Ранее с такой инициативой выступали в Госдуму депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. Они предложили распространить запрет не только на реализацию снюса, но и других никотинсодержащих смесей. Депутаты "Единой России" не поддержала инициативу о полном запрете на продажу никотинсодержащих смесей (снюс). Запреты должны быть разумными и текущие ограничения партия считает достаточными.
Напомним, что снюс — это никотиносодержащие смеси, употребление которых приводит к быстрому привыканию и серьезным отравлениям, вплоть до летального исхода. В середине ноября 13-летнего школьника доставили в больницу после употребления снюса, сообщает издание "Наш город Заринск". По информации издания, у мальчика остановилось дыхание и врачам скорой помощи пришлось его реанимировать.
Депутаты Молодежного парламента Алтайского края (МПАК) подготовили законопроект об административной ответственности за употребление и продажу снюса.
Комментарии
Ждём Самого на улицах города, останавливающего снюс. Вместе с Марией.