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Ребенок чуть не погиб в заринской школе из-за снюса. У школьника остановилось дыхание

, ИА "Амител"
Врачам удалось спасти подростка
Снюс / Фото: Yandex.ru

Снюс / Фото: Yandex.ru

13-летний школьник был доставлен в больницу после употребления снюса, сообщает издание "Наш город Заринск".

По информации издания, мальчика остановилось дыхание и врачам скорой помощи пришлось его реанимировать. В результате инцидента пострадавшего доставили в городскую больницу Заринска.

Уточняется, что ЧП произошло во время урока, и мальчик уже рассказал, кто дал ему вещество.

Предприниматель, который занимается продажей снюса, пояснил, что распространение этого продукта не запрещено, если покупателю есть 18 лет, но школьники идут на хитрость. Сами дети рассказали, что за "комиссию" 100 рублей совершеннолетние жители города покупают им никотиновые изделия.

В лицее, где произошел инцидент, порталу amic.ru ситуацию комментировать отказались. В Министерстве образования информацию о госпитализации ребенка подтвердили. Представитель ведомства рассказал, что на уроке ребенку стало плохо. Учитель вызвал родителей и скорую помощь. Мальчика доставили в больницу с признаками отравления.

Снюс – никотиновое изделие, представляющее собой увлажненный табак, который помещают между губой и десной. Употребление снюса вызывает привыкание, раздражение слизистой полости рта и пагубно влияет на сосуды. Ранее родители барнаульских школьников уже поднимали вопрос о распространении продукции среди несовершеннолетних.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.11.2019 16:17
- гость -

Какой же это ребенок? Наркоша!

15.11.2019 16:28
- гость -

Зачем спасали? завтра он захочет покрепче попробовать, и ради этого совершит преступление.

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