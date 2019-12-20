В Барнауле три школьника попали в реанимацию, попробовав снюс

Три ребенка попали в реанимацию после того, как попробовали снюс – жевательный табак с высоким содержанием никотина, сообщил "Комсомольской правде" барнаульский реаниматолог Алтайского краевого центра охраны материнства и детства Олег Першин.
"Всем по 12 лет. У всех троих было затуманенное сознание, судороги. Мальчики утверждали, что жевательным табаком их угостили знакомые, – рассказал врач. – Всех пришлось откачивать, целые сутки парни лежали под капельницей. И это только за последние две недели".
Определить, что ребенок принял снюс, сложно, так как он не оставляет запаха, в отличие от тех же сигарет. А небольшая цена делает его доступным для многих желающих "расслабиться", подвергая угрозе здоровье и даже жизнь.
Так, в ноябре у ученика лицея в Заринске после приема снюса остановилось дыхание во время урока. Благодаря своевременно оказанной помощи его жизнь удалось спасти.
Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил краевой антинаркотической комиссии принять меры против продажи снюса детям. Ранее с аналогичным предложением выступило региональное отделение партии КПРФ.
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