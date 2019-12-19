Томенко попросил алтайских предпринимателей убрать из магазинов снюс

Губернатор Виктор Томенко поручил краевой антинаркотической комиссии оперативно разработать и принять меры против продажи снюса детям на территории Алтайского края. Об этом он написал в своем Instagram.
"В нашем регионе недавно пострадал ребёнок. Необходимо оградить детей от этой отравы Обращаюсь к предпринимателям: уберите жевательный табак из продажи! Поддерживаю инициативу коллег-губернаторов о полном запрете на реализацию смесей, содержащих никотин, на федеральном уровне", — написал Виктор Томенко.
19 декабря на сессии краевого заксобрания руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова попросила губернатора вмешаться в ситуацию, которая сложилась в регионе из-за распространения среди детей снюса. Она отметила, что губернатор Ульяновской области уже подписал распоряжение, которой запрещает продавать снюс и подобные смеси в крае.
Ранее депутаты от КПРФ внесли в Госдуму соответствующую инициативу. Они предложили распространить запрет не только на реализацию снюса, но и других никотинсодержащих смесей. Однако депутаты партии "Единая Россия" выступили против полного запрета на продажу никотинсодержащих смесей.
Напомним, в ноябре у ученика лицея в Заринске остановилось дыхание во время урока. Это произошло после употребления снюса — жевательного табака с высоким содержанием никотина. Алтайские следователи начали проверку, чтобы выяснять как это опасное для детей вещество попало к подростку.
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