Не каждый день встретишь. Алтайские хирурги провели две уникальные операции

Жизнь 15-летней Нади из Рубцовска почти год была похожа на кошмар. Девочка мучилась от высокого давления, кровотечений из носа, быстрой утомляемости. Врачи долго не могли поставить диагноз, но только хирурги Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства с помощью эндоскопа увидели большую кисту надпочечника. Образование удалили лапароскопически, то есть через небольшие проколы в животе. Такую операцию провели в Алтайском крае впервые.

Сохраненное время, спасенная жизнь

Много месяцев Надя Спиридонова после школы сразу ложилась спать, плохо ела, похудела. Мама девочки, Ольга, говорит, что даже пришлось вызывать скорую, когда открылось сильное кровотечение из носа, которое ничем не могли остановить. О проблеме узнали случайно. В школе проводили плановый медицинский осмотр, на котором врачи осматривали детей с помощью ультразвукового оборудования.

"Надя мне рассказала, что всех детишек быстро посмотрели, а ее крутили и вертели. Именно там обнаружили, что есть какое-то образование, и участковый педиатр направил нас сюда. Конечно, был ступор, испуг, я пила таблетки, чтобы успокоиться и прийти в себя. Но сейчас все позади, и мы очень благодарны врачам", – не сдерживая слезы, говорит Ольга Спиридонова.

Заболевание Нади было серьезным, говорит детский хирург центра Константин Тен. Киста давила на правую почку и полую вену. Если бы этот сосуд был поврежден, девочку было бы уже не спасти.

"Ребенок поступил с объемным образованием забрюшинного пространства справа. Изначально мы не могли определить, что же это, только по снимкам видели его расположение. Мы решили выполнить диагностическую лапароскопию и оценить объем вмешательства. Во время операции мы увидели, что проблема в правом надпочечнике, и опухоль деликатно удалили через проколы. Киста была большой, почти 12 см в диаметре. Мы впервые столкнулись с таким образованием надпочечника, который, кстати, нам удалось сохранить", – говорит Константин Тен.

В Алтайском крае кисту надпочечника через проколы удаляли впервые. Такая патология встречается редко, и раньше хирурги использовали традиционную полостную операцию. Лапароскопическая хирургия более сложна для врачей, но менее травматична для пациентов. Поэтому специалисты центра впервые решили применить этот метод для удаления такого большого образования и облегчить реабилитацию Нади. Пока подобные операции проводят только в Москве и Алтайском крае.

"Операция прошла 20 декабря 2019 года, а 30 декабря мы ее выпишем. Операция проводилась без разрезов, поэтому уже сейчас Надя может и ходить, и даже бегать. Полностью реабилитация завершится через полтора месяца, потом девочка может хоть на сноуборде кататься. Операции через проколы сложнее для нас, хирургов. Но, как говорил один специалист из Вьетнама, врач должен испытывать трудности, а не пациент. Это мудрое заключение. Если бы мы почувствовали какую-то опасность, то перешли бы на полостную операцию. Но все прошло успешно", – говорит хирург.

Надя не единственная девочка в центре, которой в канун Нового года провели сложную операцию. В палате рядом находятся Дарина Шевелева и ее мама Ирина из Бийска. У девочки диагностировали полибезоар.

Маленькая девочка и большая проблема

Плотный ком в желуде, состоящий из волос, остатков пищи и слизи называют полибезоаром. У восьмилетней Дарины такой ком скапливался пять лет из-за вредной привычки кусать волосы.

"Образование у девочки было огромное, 20 на 10 см, занимало почти весь объем желудка. Диагноз долго не могли поставить, провели комплексное обследование и только тогда нашли причину. Дело в том, что волосы очень плохо выходят из желудка, поэтому есть проблема застоя волосяных скоплений. Постепенно на них нарастают пищевые массы, минералы. Полостная операция по удалению безоара прошла успешно, и сейчас девочка возвращается к нормальной жизни", – говорит заведующий отделением детской хирургии Александр Денцель.

Такое заболевание встречается редко, в год хирурги проводят не более двух операций по удалению безоаров. Ирина Шевелева говорит, что знала о вредной привычке дочери, но не представляла, что она приведет к таким последствиям. В больницу обратились, когда девочка перестала кушать, начала худеть.

Сейчас Дарина находится в больнице, послеоперационный период продлится две-три недели, но уже через три месяца девочка забудет о проведенном в больнице времени.

Александр Денцель говорит, что всем родителям нужно внимательно относиться к вредным привычкам детей. Если они кусают волосы и грызут ноги, то нужно обратиться к педиатру или хирургу и провести необходимое обследование.

Справка

Алтайский краевой клинический центр охраны материнства образован в январе 2019 года путем присоединения к Алтайской краевой клинической детской больнице перинатального центра и детской городской больницы № 2 Барнаула.

За 2019 год помощь в поликлинике АККЦОМД получили 90 270 пациентов, 7 300 детей пролечили в педиатрическом стационаре, 4 150 – в инфекционном, 1400 – в неонатологическом отделении. Почти 2 000 будущих матерей и маленьких жителей Алтайского края воспользовались услугами дневного стационара, в перинатальном центре появилось на свет более 2530 малышей.