Подросток из Санкт-Петербурга подозревается в убийстве отчима

Полиция Санкт-Петербурга задержала 16-летнего подростка по подозрению в убийстве отчима, сообщает "Фонтанка". Мужчина получил ранение в шею и умер в машине скорой помощи.
Сообщение об истекающем кровью мужчине поступило в полицию около 11 часов утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили школьника, который, по их мнению, сам убил отчима. По предварительной версии, между ребенком и взрослым произошел конфликт, в результате которого младший участник взялся за нож и ударил оппонента в шею. В момент совершения преступления он мог быть пьян.
Сообщается, что школьник состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
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