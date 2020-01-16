Теплая остановка появилась в парке в Барнауле

Специальную теплую остановку установили в Парке спорта Алексея Смертина в рамках акции канала ТНТ "Барнаул, почувствуй тепло". Стоять павильон рядом с ледовым катком в парке будет до 5 февраля.

На протяжении всего времени работы теплой зоны ТНТ проводит розыгрыш зимних наборов от телеканала. Для участия в акции предлагают вступить в группу в соцсети "ВКонтакте" и прикрепить свое фото на фоне остановки в комментариях к закрепленной записи.

Отметим, что в 2020 году в Барнауле будет открыто еще пять умных остановок с Wi-Fi, бегущей строкой и видеонаблюдением. Внутри можно будет погреться, выпить кофе или перекусить.

Это остановка "Дом быта" (проспект Ленина, четная сторона), "Площадь Октября" (четная сторона), "Краевая клиническая больница" (улица Фомина, 154), "Площадь Баварина" (Речной вокзал), "Молодежная" (проспект Красноармейский, четная сторона).