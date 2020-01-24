Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году

Так и сколько дней будем отдыхать?

На Международный женский день в 2020 году россияне отдохнут три дня – с 7 по 9 марта. В этом году праздник выпадает на воскресенье. В случае если государственный праздник приходится на календарный выходной – субботу или воскресенье – он переносится на следующий за ним рабочий день (это сказано в 112 статье Трудового кодекса РФ). То есть в этом году выходной с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта.

В итоге рабочий график будет таким:

6 марта, пятница – рабочий день (сокращенным он не будет);

7 марта, суббота – календарный выходной;

8 марта, воскресенье – Международный женский день;

9 марта, понедельник – выходной праздничный день;

10 марта, вторник – рабочий день.

В марте 2020 года, согласно производственному календарю, нас ждут 21 рабочий и 10 выходных дней.