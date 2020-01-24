Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году

Международный женский день – день весны, женской красоты, нежности и душевной мудрости отмечают 8 марта во многих странах. Праздник, который с нетерпением ждут все представительницы прекрасного пола, дарит не только улыбки и весеннее настроение, но и выходной день. А иногда и не один. Amic.ru сейчас расскажет, как россияне отдыхают на 8 Марта в 2020 году.
На Международный женский день в 2020 году россияне отдохнут три дня – с 7 по 9 марта. В этом году праздник выпадает на воскресенье. В случае если государственный праздник приходится на календарный выходной – субботу или воскресенье – он переносится на следующий за ним рабочий день (это сказано в 112 статье Трудового кодекса РФ). То есть в этом году выходной с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта.
В итоге рабочий график будет таким:
- 6 марта, пятница – рабочий день (сокращенным он не будет);
- 7 марта, суббота – календарный выходной;
- 8 марта, воскресенье – Международный женский день;
- 9 марта, понедельник – выходной праздничный день;
- 10 марта, вторник – рабочий день.
В марте 2020 года, согласно производственному календарю, нас ждут 21 рабочий и 10 выходных дней.
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