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Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году

, ИА "Амител"
Один день или три?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Международный женский день – день весны, женской красоты, нежности и душевной мудрости отмечают 8 марта во многих странах. Праздник, который с нетерпением ждут все представительницы прекрасного пола, дарит не только улыбки и весеннее настроение, но и выходной день. А иногда и не один. Amic.ru сейчас расскажет, как россияне отдыхают на 8 Марта в 2020 году.

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Так и сколько дней будем отдыхать?

На Международный женский день в 2020 году россияне отдохнут три дня – с 7 по 9 марта. В этом году праздник выпадает на воскресенье. В случае если государственный праздник приходится на календарный выходной – субботу или воскресенье – он переносится на следующий за ним рабочий день (это сказано в 112 статье Трудового кодекса РФ). То есть в этом году выходной с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта.

В итоге рабочий график будет таким: 

  • 6 марта, пятница – рабочий день (сокращенным он не будет);
  • 7 марта, суббота – календарный выходной;
  • 8 марта, воскресенье – Международный женский день;
  • 9 марта, понедельник – выходной праздничный день;
  • 10 марта, вторник – рабочий день.

В марте 2020 года, согласно производственному календарю, нас ждут 21 рабочий и 10 выходных дней.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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