Виктор Томенко поздравил женщин с 8 Марта. Видео

Глава региона Виктор Томенко в своем аккаунте в Instagram опубликовал видеопоздравление с Международным женским днем.

"Именно вы несете в этот мир красоту и любовь, создаете неповторимую атмосферу добра и гармонии, наполняете нашу жизнь уютом, счастьем и душевным теплом, – обратился к жительницам региона губернатор. – Вы всегда поддерживаете нас, вдохновляете двигаться вперед, стремиться к новым вершинам, а мы, мужчины, стараемся исполнить ваши желания и оградить от тревог".

Томенко также отметил успехи женщин в самых различных сферах, а также их роль в воспитании подрастающего поколения и поддержании семейных традиций. Глава региона пожелал представительницам прекрасного пола доброго здоровья, любви и благополучия.

Отметим, что на сайте правительства Алтайского края также опубликовали совместное поздравление губернатора и спикера АКЗС Александра Романенко.

"Природа не поскупилась, наделив вас очарованием и красотой, мудростью и добротой, терпением и оптимизмом. Вы созидаете, вдохновляете, дарите новую жизнь. Своим талантом, трудом и настойчивостью женщины России добиваются успехов во всех сферах жизни, вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны и родного края, – говорится в тексте. – Дорогие женщины! Будьте здоровы, любимы и счастливы! Мира и благополучия вам и вашим близким".

Напомним, незадолго до 8 марта журналисты amic.ru вышли на улицу и дарили женщинам цветы. Как это было, смотрите по ссылке.