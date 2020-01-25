В "Единой России" удивились шутке главы Чувашии над пожарным

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Ольга Баталина возмутилась из-за поведения своего однопартийца, главы Чувашии Михаила Игнатьева. Мнение депутат выразила на своей странице в "Фейсбуке".
"Никогда не могла понять, что вдруг такое происходит с опытными руководителями, что они начинают позволять настолько мерзко себя вести", – написала Баталина.
Ранее в интернете появилось видео с церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС, которая состоялась в региональном центре ведомства в Чебоксарах. На кадрах видно, как Игнатьев подшутил над пожарным, заставив того подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.
В республиканском МЧС назвали поступок главы региона "дружеской шуткой". Однако руководитель МЧС России Евгений Зинчев заявил, что такое поведение чиновника недопустимо. В "Единой России" пообещали, что партия изучит "шутку" на ближайшем заседании.
Комментарии
твари
Урод. Поведением своим он показал истинное отношение ЕдРоссов к народу. Потому то они его и порицают. За то, что сдал! Все обещалки и танцы с перестановками в кабмине, по сути такие-же действия, заставляющие народ надеяться на лучшее, а по сути - такой-же обман граждан. И направлено это на одно - на запудривание мозгов.
Вот меня занесло!!!
Каков царь, такие и бояре.
Это унижение . Я бы дал этой мрази в морду.
Этот картофельный фрукт мало чем отличается от своего предшественника кольки марпосадского, правда тот в колхозном институте не учился, но такой же, у которого напыщенность, стремление показаться, выделиться над толпой, нестираемая национальная черта чувашей, особенно вышедших из низших слоёв, она всегда превалирует, и усиливается, когда деревня становится начальником. Его Фёдоров и выдвинул, чтобы на фоне этого князя из грязи в первом поколении, показаться пред людьми этаким хорошеньким умником во всех отношениях...
Вертикаль власти, это один винтик, но на них всё держится...., а так в бубен бы дать и ключи забрать...
Депутат от Ер возмутилась...
А я не удивлён, вся ЕР "замазана".
А других там и нет. Если кто, что пропустил, живя в РФ, рекомендую к прочтению книгу Алексашенко "Контрреволюция", тогда происходящее перестанет удивлять.
Куски идиотов, было бы из -за чего раводить шум-гам. Обычная шутка.
бОтан - дегенерат местный.
Там взрослые люди в погонах стоят, какие шутки- дегенерат яЕдРосовский, самое поганое что к автомобилям он отношения не имеет, это федеральная программа, а эти ЕдРосы себя кругом мажут....
Глава Чувашии может быть идиотом? По этому поступку такие мысли приходят. Как будто он мозгами в детском саду застрял