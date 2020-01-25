В "Единой России" удивились шутке главы Чувашии над пожарным

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Ольга Баталина возмутилась из-за поведения своего однопартийца, главы Чувашии Михаила Игнатьева. Мнение депутат выразила на своей странице в "Фейсбуке".

"Никогда не могла понять, что вдруг такое происходит с опытными руководителями, что они начинают позволять настолько мерзко себя вести", – написала Баталина.

Ранее в интернете появилось видео с церемонии вручения ключей от новых машин для МЧС, которая состоялась в региональном центре ведомства в Чебоксарах. На кадрах видно, как Игнатьев подшутил над пожарным, заставив того подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.

В республиканском МЧС назвали поступок главы региона "дружеской шуткой". Однако руководитель МЧС России Евгений Зинчев заявил, что такое поведение чиновника недопустимо. В "Единой России" пообещали, что партия изучит "шутку" на ближайшем заседании.