Прокуратура выявила опасные нарушения в барнаульской больнице

Прокуратура Октябрьского района Барнаула в связи с жалобами пациентов на аварийное состояние здания провела внеплановую проверку КГБУЗ "Городская больница № 3", расположенную на улице Бехтерева, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

По результатам мероприятия выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законов об основах охраны граждан.

Нарекания со стороны проверяющих вызвало покрытие стен и пола. Дефекты поверхности сильно затрудняют очистку и дезинфекцию, что может негативно сказаться на самочувствии пациентов, констатировали специалисты прокуратуры.

"Данные нарушения являются недопустимыми, влекут угрозу жизни и здоровья, в связи с чем по результатам проверки главному врачу медицинского учреждения прокурором Октябрьского района города Барнаула внесено представление, которое находится на рассмотрении", – уточнили в ведомстве.

Устранение выявленных нарушений законодательства взяли на контроль органы прокуратуры.