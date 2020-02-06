Карьерный рост. Андрей Полюго возглавил Барнаульский водоканал

Генеральным директором ООО "Барнаульский водоканал" ("Росводоканал Барнаул") назначили Андрея Полюго. До этого он был главным инженером организации.

Как уточняет пресс-центр администрации Барнаула, Полюго сменил Дмитрия Масловского, возглавлявшего ООО "Барнаульский водоканал" с 2016 года. Известно, что сам Масловский в рамках ротации топ-менеджмента станет руководителем "Росводоканал Оренбург".

Полюго родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный технический университет им. Ползунова. В 2007 году прошел профессиональную переподготовку по программе "Финансовое управление организацией".

В ООО "Барнаульский водоканал" Полюго пришел в 2000 году на должность начальника участка.