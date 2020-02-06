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Карьерный рост. Андрей Полюго возглавил Барнаульский водоканал

, ИА "Амител"
Ранее он был главным инженером предприятия
Андрей Полюго / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Андрей Полюго / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Генеральным директором ООО "Барнаульский водоканал" ("Росводоканал Барнаул") назначили Андрея Полюго. До этого он был главным инженером организации.

Как уточняет пресс-центр администрации Барнаула, Полюго сменил Дмитрия Масловского, возглавлявшего ООО "Барнаульский водоканал" с 2016 года. Известно, что сам Масловский в рамках ротации топ-менеджмента станет руководителем "Росводоканал Оренбург".

Полюго родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный технический университет им. Ползунова. В 2007 году прошел профессиональную переподготовку по программе "Финансовое управление организацией".

В ООО "Барнаульский водоканал" Полюго пришел в 2000 году на должность начальника участка.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.02.2020 18:08
- гость -

Надеемся, что вода из-под крана станет гораздо мокрее.
Без шуток: успехов!

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