Опасную для человека муху нашли в Барнауле на складе "Почты России"

Россельхознадзор выявил случай ввоза в Алтайский край мухи-горбатки, которая не распространена на территории ЕАЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

Насекомое найдено в складском помещении сортировочного центра ФГУП "Почта России". Предприятию выдали предписание провести все предусмотренные в таких случаях фитосанитарные меры, чтобы предотвратить распространение вредителя.

В их числе обеззараживание, после которого помещения повторно обследуют специалисты Россельхознадзора.

"Сейчас выясняются возможные пути проникновения опасного карантинного вредителя на территорию Алтайского края, а также устанавливаются места возможного выявления карантинного объекта для принятия срочных карантинных фитосанитарных мер", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Муха-горбатка – универсальный вредитель, и помимо того, что она уничтожает продукты, опасна для человека. Такие мухи вызывают миазы, поселяясь в кожных ранах, легких, кишечнике, на слизистой оболочке глаз.

Особую опасность представляют личинки старшего возраста. Также это насекомое способно быть переносчиком холеры.