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Мэрия построит дорогу к будущему ФОКу в районе новостроек Барнаула

, ИА "Амител"
Ее протяженность составит более 350 метров

В 2020 году в Барнауле в рамках проекта "БКАД" будет построена новая дорога по улице Сиреневой общей протяженностью около 365 метров. Масштабные работы затронут участок от улицы Взлетной до улицы Балтийской. Стоимость работ составит 33 миллиона рублей. Участок дороги проложат к спортивному комплексу, который будет построен в данном месте к 2021 году на федеральные средства.

"Строительство улицы Сиреневой в границах Взлетной и Балтийской способно не только в целом расширить транспортную доступность микрорайона, но и обеспечить возможность комфортных подъездов к будущим социально значимым объектам, расположенным на его территории", – пояснили в мэрии.

Ширина дороги составит 10,5 метра, тротуар – 3 метра. Все работы выполнит компания ООО ПСК "Алтайдорстрой". Помимо строительства проезжей части и тротуаров на объекте проектом также предусмотрено выполнение работ по устройству парковок и примыканий, строительству ливневой канализации и линии наружного освещения, установке дорожных знаков, нанесению разметки.

Кроме того, в части благоустройства нового объекта будут проведены работы по установке малых архитектурных форм и озеленению: вдоль улицы высадят деревья и кустарники.

К работам приступят весной после таяния снега. К концу текущего года дорога должна быть открыта для движения.

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк сообщал, что ФОК будет возведен именно в этом районе города. Там проживает около 60 тысяч человек.

По словам вице-мэра Сергея Дёмина, в этом году будут выполнены работы по строительству дороги на улице Сиреневой, от Взлетной до Балтийской. Стоимость работ – 125 миллионов рублей.

Отметим, ранее мэрия Барнаула и Минспорт края приняли решение не строить объект на территории парка имени Ленина. Для этого необходимо было бы вырубить несколько сотен деревьев.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

13.02.2020 07:43
- гость -

будет построена новая дорога по улице Сиреневой общей протяженностью около 365 метров.

365 метров всего?!

13.02.2020 08:06
- гость -

07:43

Прочитать в состоянии, что к ФОКу дорога?

13.02.2020 08:14
- гость -

Прочитать в состоянии, что к ФОКу дорога?

В состоянии. 365 метров для дороги это слишком громко. Это тропинка к фоку)

13.02.2020 08:16
- гость -

В состоянии. 365 метров для дороги это слишком громко. Это тропинка к фоку)

многие за день проходят меньшее расстояние

13.02.2020 08:17
- гость -

обеспечить возможность комфортных подъездов к будущим социально значимым объектам,

вскоре после все будет забито машинами жильцов и опять останется тропинка

13.02.2020 08:17
тю!

Госпидя... есть же люди, которым ничем не угодишь!

13.02.2020 08:22
- гость -

многие за день проходят меньшее расстояние

Да не многие, а некоторые!

13.02.2020 08:29
- гость -

13.02.2020 08:17
тю!
Госпидя

Вот именно) называть кусочек в 300 м дорогой как то ... дорога - это дорога. К новостройкам подлиннее подьезды закатывают строители

13.02.2020 08:40
тю!

"Доро&#769;га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота (ранее) и транспорта, составная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства или страны."

И чо не так?

13.02.2020 08:40
- гость -

нельзя всем во всем угодить
хожу в день 366 метров

13.02.2020 08:43
- гость -

Вначале написано 33млн. за 365 метров, в конце уже 125 млн.

13.02.2020 08:57
- гость -

Эту дорогу лет 5 назад должны были построить. Вся грязь на асфальт оттуда вывозилась

13.02.2020 08:58
Гость

13.02.2020 08:43
- гость -
Всё верно,первая цифра-реальная стоимость,вторая-сколько будет потрачено.
Проговорился мужичок.

13.02.2020 09:04
- гость -

Неужели прямо мэрия построит? Или всё-таки дорожники-подрядчики?

13.02.2020 09:13
- гость -

Фок это частное строение? Почему дорогу строит мэрия за общие деньги?

13.02.2020 09:14
- гость -

Вспомнили что дорогам ливневки положены, хаха, да неужто.

13.02.2020 09:44
- гость -

Да неужели.... Расстрелять бы уже давно за отсутствие оной и вообще за принцип организации инфраструктуры в Новостройках

13.02.2020 09:46
- гость -

В плане оздоровления гораздо больший эффект бы дало закрытие пивнушек.
Но, власти этого никак не можуть, ибо жадность.

13.02.2020 09:49
- гость -

вы уверены что если у человека нет возможности купить пива он тут же бросил пить..хаха

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