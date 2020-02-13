Долгожданную поликлинику за 1,2 миллиарда начали строить в Барнауле

Строительство новой поликлиники за 1,2 миллиарда рублей началось в Индустриальном районе Барнаула. Подрядчиком выступает компания "Сэлф". Все работы должны быть завершены в конце 2022 года.
Как сообщает региональный Минстрой, будущий объект расположен в жилом квартале 2002а на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Лазурной. Поликлиника сможет обслуживать 900 пациентов за смену, также там обустроят дневной стационар на 40 коек. Проект здания общей площадью более 15 тысяч квадратных метров с подвалом и техническим этажом разработал институт "Алтайгражданпроект".
Объект рассчитан на жителей кварталов 2002, 2003, 2003а. Сейчас жители новостроек вынуждены посещать поликлинику в квартале 2007. Проект уже много раз откладывали из-за отсутствия финансирования. Городские власти просто не могут потянуть его в одиночку. Судя по всему, решать медицинские проблемы Индустриального района будут теперь с помощью краевого бюджета.
"В поликлинике предусмотрены терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения, кабинеты доврачебного приема, женской консультации, функциональной диагностики, медицинской профилактики, инфекционных заболеваний, неотложной помощи и лучевой диагностики, клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности, травматологический пункт, а также клинико-диагностическая лаборатория, помещения врачебной комиссии, вспомогательные помещения и пожаробезопасная зона", – сказано в сообщении.
Также здание будет оборудовано пассажирскими и грузопассажирскими лифтами. На территории организуют стоянки для автомобилей, площадки для отдыха посетителей.
Аукцион на постройку объекта проводился дважды. Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявлял, что поликлиника нужна была городу еще много лет назад.
По его словам, изначально медицинское учреждение было рассчитано на 400 посетителей в сутки. Однако за это время в Индустриальном районе значительно увеличилось население, и новый проект предусматривает уже около 1000 человек в сутки.
Комментарии
Господи, торговых центров пруд пруди, а на такой район 40 коек дневного стационара. Ну что за страна, и еще удивляются оттоку людей, да депутаты сами бегут заграницу
муниципальная будет поликлинника?
А КРОСС там будет?
13.02.2020 12:54
гость
Это поликлиника, а не больница.
Городские власти просто не могут потянуть его в одиночку. Судя по всему, решать медицинские проблемы Индустриального района будут теперь с помощью краевого бюджета.
вы че несете
здравоохранение это не вопрос муниципалитета
Да нормальное количество 40 коек в стационаре, вон в 9й взрослой их 10.
А там ЗАПРАВКА
Это вам не китай, конечно, тут капитальное сооружение, но не 2 же года!
"Поликлиника сможет обслуживать 900 пациентов за смену".... Мама врач, принимает 70 человек в день, в этой клинике будет работать 12 врачей?
вранье про 70 человек
примерно 25-30 человек в день принимают специалисты с минимальными затратами времени на прием. За 20 рабочих дней в месяце набегает 500-600 пациентов, ежемесячные планы, спускаемые «сверху», рассчитаны на большие цифры, в реальности врач принимает 700-800 человек в месяц, т.е. 40 человек
А 1,2 ярда за 15 тыс квадратов это нормально? 80 тыс руб за квадрат...
Кому-то откатывать будут наверное...
если бы ставилась задача построить за год таких размеров тц или грильницу - уже бы построили