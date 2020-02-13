Долгожданную поликлинику за 1,2 миллиарда начали строить в Барнауле

Строительство новой поликлиники за 1,2 миллиарда рублей началось в Индустриальном районе Барнаула. Подрядчиком выступает компания "Сэлф". Все работы должны быть завершены в конце 2022 года.

Как сообщает региональный Минстрой, будущий объект расположен в жилом квартале 2002а на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Лазурной. Поликлиника сможет обслуживать 900 пациентов за смену, также там обустроят дневной стационар на 40 коек. Проект здания общей площадью более 15 тысяч квадратных метров с подвалом и техническим этажом разработал институт "Алтайгражданпроект".

Объект рассчитан на жителей кварталов 2002, 2003, 2003а. Сейчас жители новостроек вынуждены посещать поликлинику в квартале 2007. Проект уже много раз откладывали из-за отсутствия финансирования. Городские власти просто не могут потянуть его в одиночку. Судя по всему, решать медицинские проблемы Индустриального района будут теперь с помощью краевого бюджета.

"В поликлинике предусмотрены терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое, физиотерапевтическое отделения, кабинеты доврачебного приема, женской консультации, функциональной диагностики, медицинской профилактики, инфекционных заболеваний, неотложной помощи и лучевой диагностики, клинического фармаколога и экспертизы временной нетрудоспособности, травматологический пункт, а также клинико-диагностическая лаборатория, помещения врачебной комиссии, вспомогательные помещения и пожаробезопасная зона", – сказано в сообщении.

Также здание будет оборудовано пассажирскими и грузопассажирскими лифтами. На территории организуют стоянки для автомобилей, площадки для отдыха посетителей.

Аукцион на постройку объекта проводился дважды. Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявлял, что поликлиника нужна была городу еще много лет назад.

По его словам, изначально медицинское учреждение было рассчитано на 400 посетителей в сутки. Однако за это время в Индустриальном районе значительно увеличилось население, и новый проект предусматривает уже около 1000 человек в сутки.