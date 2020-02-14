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Смех сквозь выборы. Как прошло избрание нового мэра Барнаула

, ИА "Амител"
Фоторепортаж с первого в этом году заседания барнаульской гордумы

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Избрание нового главы города Барнаула прошло на первом в 2020 году заседании БГД. Им стал первый заместитель главы администрации Вячеслав Франк. Всего кандидатов в мэры было девять человек, но за четыре дня до голосования бизнесмен Сергей Шумов снялся с конкурса. Еще двое претендентов – Владимир Барсуков и Андрей Крылов – отказались от участия прямо на заседании. 

Градоначальника выбирали 38 народных избранников. За Франка, как и ожидалось, проголосовало большинство.

Особым выступлением отметился кандидат-пенсионер Василий Часовских, он не получил ни одного голоса, но его оживленная речь не оставила никого равнодушным. Подробнее о мероприятии читайте в ближайшее время на amic.ru. А пока смотрите, как это было в нашем фоторепортаже. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

14.02.2020 14:26
- гость -

Сначала люди месяц смеются над результатами выборов, а потом пять лет результаты выборов смеются над всеми.

Что общего между выборами и свадьбой?
Вроде бы результат уже заранее известен, но согласие надо получить и соблюсти ритуал.

14.02.2020 14:33
- гость -

А что это за дама с большими формами? Ну вы поняли что я имею в виду.

14.02.2020 14:42
- гость -

Что-то он неважно выглядит...

14.02.2020 14:51
- гость -

-Почему отменили прямые выборы мэра?
-Понимаете, народ плохо разбирается в политике, смотрите кого выбрали Мухосранске...
- Почему же тогда народ допускают на выборы президента???

14.02.2020 15:00
- гость -

Торговали - веселились, подсчитали - прослезились. А вообще, позор закону по которому народ не может выбирать руководителя СВОЕГО города. Только по указке свыше.

14.02.2020 15:05
Гость

14.02.2020 14:33
- гость -
При общенародных выборах все мужики проголосовали бы,распустив слюни.

14.02.2020 15:21
Гость

Предсказуемо. Думаю никто не сомневается что за большенство

14.02.2020 15:25
- гость -

14.02.2020 14:42
- гость -
Что-то он неважно выглядит...

Волновался, переживал...))))

14.02.2020 15:34
- гость -

это не выборы, это прямое назначение партийным большинством

14.02.2020 15:36
Бывший владелец ТАЗа

14.02.2020 14:33
- гость -
Это Мария Прусакова, кандидат намного лучше чем Франк...я бы за нее проголосовал ))

14.02.2020 15:37
ЯЯ

С формами Мария Прусакова коммунистка!

14.02.2020 15:48
Гость

14.02.2020 15:37
ЯЯ
Где можно проголосовать за Прусакову?!

14.02.2020 15:52
- гость -

Бездельники

14.02.2020 15:57
- гость -

Даешь Прусакову в мэры!

14.02.2020 16:05
- гость -

Небольшой анекдот (может быть и в тему)...
Разговаривают две подруги:
— Мужа совсем не вижу. Он так много работает!
— Над чем?
— Над стратегией развития.
— Но ведь он, если честно, дурак дураком.
— Да я это знаю, но ведь кто-то же должен...

14.02.2020 16:29
Гость

Я за Прусакову!

14.02.2020 16:47
маруся брага

Даешь Прусакову в мэры!

вы ее образование видели? какие мэры ей

14.02.2020 17:08
- гость -

Правильно выбрали !!!

14.02.2020 17:21
- гость -

"позор закону по которому народ не может выбирать руководителя СВОЕГО города."
--------
"Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!"(с)

14.02.2020 17:28
- гость -

14.02.2020 14:42
- гость -
Что-то он неважно выглядит...
-----------------------------------------------------
Нормально выглядит. Уж лучше, чем бабушка с брошкой, которая натянула лицо на пятую точку в свои 50+ и ржёт.

14.02.2020 17:29
Гость

"позор закону по которому народ не может выбирать руководителя СВОЕГО города."
--------


Мы выбрали депутатов, которые выбрали главу. К кому вопросы.

14.02.2020 17:40
- гость -

Фотографии хороши! Фотограф молодец!

14.02.2020 20:17
- гость -

А дедушка чем развеселил, наверняка дело говорил, вон и кулаком машет!

15.02.2020 01:19
гостья

Выбрали. Камень с души...

15.02.2020 01:40
gorca

А Штань с какого перепугу на заседании гордумы? И поди тоже голосовала?

15.02.2020 03:22
- гость -

А политеховский ректор то что забыл тут? И ухмыляется главное

15.02.2020 08:33
- гость -

штань там с такого же перепугу что и фризен.
пришли смотрящие на клоунаду посмотреть

15.02.2020 08:35
- гость -

Кто осуждает внешность франка, сравните его со штань, по моему франк лучше выглядит

15.02.2020 08:42
Молодой

Одно радует, все они скоро уйдут в небытие, смерть никого не щадит, даже легитимного, или как его прозвали некоторые - "легитивного", и никто добрым словом не вспомнит, и цветов на могилки не принесет, если только плюнет, случайно проходя мимо.

15.02.2020 09:33
Гость

Штань сейчас везде. Только только от неё никакого

15.02.2020 10:33
Константин

При народном голосовании вряд ли бы господин Вячеслав Франк был бы избран. Городу нужен хозяйственник а не еще один царек. Что сделано в городе хорошего при его ИО мэра ничего? Чем заполнился господин Франк исполняющий обязанности мэра тем что люди по нечищеным тропкам ходили по городу и снег не убирали и до сих пор не убирают, тем что дороги от снега заужены. Ждут когда растает. Видимо теперь в городе совсем ни будут убирать, погрязнем под снегом и мусором.

15.02.2020 15:51
Горожанка

"Обхохотался я!" Всем почему-то ну, о-очень смешно... Болото.

15.02.2020 18:40
gorca

15.02.2020 09:33
Гость
Штань сейчас везде. Только только от неё никакого

Толку-то никакого, зато всегда при теплом месте! Как это у нее получается?

15.02.2020 21:28
gorca

Муж штань- Мудрик,теперь понятно почему ей до смерти обеспечено теплое место!

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