Смех сквозь выборы. Как прошло избрание нового мэра Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru
Избрание нового главы города Барнаула прошло на первом в 2020 году заседании БГД. Им стал первый заместитель главы администрации Вячеслав Франк. Всего кандидатов в мэры было девять человек, но за четыре дня до голосования бизнесмен Сергей Шумов снялся с конкурса. Еще двое претендентов – Владимир Барсуков и Андрей Крылов – отказались от участия прямо на заседании.
Градоначальника выбирали 38 народных избранников. За Франка, как и ожидалось, проголосовало большинство.
Особым выступлением отметился кандидат-пенсионер Василий Часовских, он не получил ни одного голоса, но его оживленная речь не оставила никого равнодушным. Подробнее о мероприятии читайте в ближайшее время на amic.ru. А пока смотрите, как это было в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Сначала люди месяц смеются над результатами выборов, а потом пять лет результаты выборов смеются над всеми.
Что общего между выборами и свадьбой?
Вроде бы результат уже заранее известен, но согласие надо получить и соблюсти ритуал.
А что это за дама с большими формами? Ну вы поняли что я имею в виду.
Что-то он неважно выглядит...
-Почему отменили прямые выборы мэра?
-Понимаете, народ плохо разбирается в политике, смотрите кого выбрали Мухосранске...
- Почему же тогда народ допускают на выборы президента???
Торговали - веселились, подсчитали - прослезились. А вообще, позор закону по которому народ не может выбирать руководителя СВОЕГО города. Только по указке свыше.
14.02.2020 14:33
- гость -
При общенародных выборах все мужики проголосовали бы,распустив слюни.
Предсказуемо. Думаю никто не сомневается что за большенство
14.02.2020 14:42
- гость -
Что-то он неважно выглядит...
Волновался, переживал...))))
это не выборы, это прямое назначение партийным большинством
14.02.2020 14:33
- гость -
Это Мария Прусакова, кандидат намного лучше чем Франк...я бы за нее проголосовал ))
С формами Мария Прусакова коммунистка!
14.02.2020 15:37
ЯЯ
Где можно проголосовать за Прусакову?!
Бездельники
Даешь Прусакову в мэры!
Небольшой анекдот (может быть и в тему)...
Разговаривают две подруги:
— Мужа совсем не вижу. Он так много работает!
— Над чем?
— Над стратегией развития.
— Но ведь он, если честно, дурак дураком.
— Да я это знаю, но ведь кто-то же должен...
Я за Прусакову!
Даешь Прусакову в мэры!
вы ее образование видели? какие мэры ей
Правильно выбрали !!!
"позор закону по которому народ не может выбирать руководителя СВОЕГО города."
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"Это — не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города!"(с)
14.02.2020 14:42
- гость -
Что-то он неважно выглядит...
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Нормально выглядит. Уж лучше, чем бабушка с брошкой, которая натянула лицо на пятую точку в свои 50+ и ржёт.
"позор закону по которому народ не может выбирать руководителя СВОЕГО города."
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Мы выбрали депутатов, которые выбрали главу. К кому вопросы.
Фотографии хороши! Фотограф молодец!
А дедушка чем развеселил, наверняка дело говорил, вон и кулаком машет!
Выбрали. Камень с души...
А Штань с какого перепугу на заседании гордумы? И поди тоже голосовала?
А политеховский ректор то что забыл тут? И ухмыляется главное
штань там с такого же перепугу что и фризен.
пришли смотрящие на клоунаду посмотреть
Кто осуждает внешность франка, сравните его со штань, по моему франк лучше выглядит
Одно радует, все они скоро уйдут в небытие, смерть никого не щадит, даже легитимного, или как его прозвали некоторые - "легитивного", и никто добрым словом не вспомнит, и цветов на могилки не принесет, если только плюнет, случайно проходя мимо.
Штань сейчас везде. Только только от неё никакого
При народном голосовании вряд ли бы господин Вячеслав Франк был бы избран. Городу нужен хозяйственник а не еще один царек. Что сделано в городе хорошего при его ИО мэра ничего? Чем заполнился господин Франк исполняющий обязанности мэра тем что люди по нечищеным тропкам ходили по городу и снег не убирали и до сих пор не убирают, тем что дороги от снега заужены. Ждут когда растает. Видимо теперь в городе совсем ни будут убирать, погрязнем под снегом и мусором.
"Обхохотался я!" Всем почему-то ну, о-очень смешно... Болото.
15.02.2020 09:33
Гость
Штань сейчас везде. Только только от неё никакого
Толку-то никакого, зато всегда при теплом месте! Как это у нее получается?
Муж штань- Мудрик,теперь понятно почему ей до смерти обеспечено теплое место!