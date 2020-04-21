В шести алтайских районах запретили жечь костры и ходить в лес

Главы шести районов Алтайского края подписали постановления, устанавливающие особый противопожарный режим на территории муниципальных образований, сообщает региональное управление МЧС России.

Речь идет об Усть-Пристанском, Шипуновском, Краснощёковском, Калманском, Первомайском и Шелаболихинском районах.

"Причина – уcтанoвившаяся сухая, жаркая и ветреная погода, способствующая возникновению и распространению пожаров в населенных пунктах и природной зоне", – констатировали в ведомстве.

На период действия этого режима запрещено посещение лесов. Исключение предусмотрено только для тех жителей региона, чья работа связана с пребыванием в лесах.

Также запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территориях регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на единый телефон доверия: 8 (3852) 65-82-19. При пожаре следует звонить по номеру 101.