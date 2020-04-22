"По ту сторону добра и зла". Ленин как стихия и бренд России

Апрель богат в России на знаковые события, которые можно приравнять к праздникам для множества наших сограждан. Ровно через десять дней после первого полета человека в космос исполняется очередная, в 2020 году уже 150-я годовщина со дня рождения Владимира Ульянова-Ленина. Он родился 22 апреля 1870 года в городе Симбирске, ныне Ульяновске. Эта личность, чья деятельность оказала громадное влияние на историю человечества, оценивается сегодня у нас неоднозначно. После нескольких десятков лет возвеличивания его фигуры последовал краткий период попытки пересмотра его роли в нашей истории. Сегодня, видимо, настало время трезво осмыслить, вспомнить и оценить его фигуру, что и попытался сделать журналист amic.ru Андрей Магас.
Свой среди литераторов
Трудно найти известного исторического персонажа, жизненный путь которого не был бы разобран в документальной и художественной литературе, как говорится, "по косточкам". Ленин относится как раз к таким фигурам. Написание его биографии или художественных произведений о его жизни в советский период гарантированно сулило отечественным авторам не только продвижение по карьерной лестнице, но и различные материальные блага. Конечно, все это касалось исключительно авторов получивших официальное "добро" на то, чтобы взяться за ленинскую тему. Те, у кого был альтернативный взгляд на Ленина, его жизнь и деятельность, до широкого читателя свой взгляд донести не могли. Но это не значит, что таковых не было. Скажем, известный советский писатель Владимир Солоухин не особо скрывал своей глубоко антиленинской позиции в писательской среде (понятно, что на всю страну он заявить о ней мог), но это не мешало ему регулярно издавать свои произведения, получать престижные литературные премии и награды.
Возвращаясь к ленинским биографам советской эпохи, стоит отметить, что многие из их творений читать сегодня – удовольствие сомнительное. Но были, между прочим, среди авторов, писавших о Ленине и его семье, прекрасные литераторы, оставившие замечательные произведения. Это Мария Прилежаева, Зоя Воскресенская (биография которой вообще похожа порою на детективный роман или шпионский триллер и заслуживает экранизации в виде сериала), Сергей Алексеев и другие великолепные писатели. Некоторые их произведения автор этих строк читал в детстве, надо признать, затаив дыхание – настолько сильно это было написано. Не исключаю, что и с тем же чувством буду читать эти произведения и сегодня. Из-под "идеологической плетки партии" такого точно не напишешь.
О Ленине с восторгом отзывались выдающиеся зарубежные писатели – Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Генрих Манн, Герберт Уэллс. Последний вспоминал позднее: "Мне было интересно повидаться с ним, и я должен сказать, что был предубежден против него. На самом деле я встретился с личностью, совершенно непохожей на то, что я себе представлял". Уэллс ожидал, что встретится с монстром, но попал в общество интеллектуала и философа. Ленину посвящали свои стихотворения Рауль Гонсалес Туньон, Хуго Хупперт, Джек Линдсей, Пабло Неруда и многие другие.
Можно, конечно, это списать на то, что литераторы – люди впечатлительные и зачастую руководствуются чувственными порывами, но вот что интересно. В своей анкете на заре XX века Владимир Ленин в качестве профессии писал просто – "литератор". И это неспроста: словарь языка его печатных выражений насчитывает 37,5 тысячи слов (у Пушкина для сравнения – 21 тысяча слов, у Шекспира – 15-20 тысяч слов). Думается, писатели знали, с кем они имеют дело и попусту бумагу и чернила изводить бы не стали. Кроме того, если взять известную книжицу "Крылатые слова и выражения" (собрание наиболее ярких и сочных находок мировой литературы и философии), то мы обнаружим, что множество приведенных там жемчужин словесности в своих работах Владимир Ильич довольно активно использовал.
Персонаж народного фольклора
Да и сама ленинская биография давно разобрана неведомыми авторами народного фольклора на афоризмы и анекдоты. Некоторые из них касаются подросткового эпизода его жизни, когда в 1887 году за участие в заговоре против царя был казнен его старший брат Александр. "Мы пойдем другим путем", – будто бы сказал 17-летний Володя Ульянов, ранее проявлявший минимальный интерес к общественно-политической жизни. И далее, как подмечают неведомые фольклористы, "он здорово отомстил за брата". Трудно сказать, как сложилась бы ленинская судьба, не случись этой трагедии в его семье. Но поскольку, по свидетельству его одноклассника, министра земледелия в 1915-1916 годов Александра Наумова, уже в школьные годы "способности он имел совершенно исключительные, отличался ненасытной научной любознательностью и работоспособностью... в классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство", то такой человек рано или поздно должен был задуматься о том обществе, в котором живет.
Как бы то ни было, а казнь брата и последующее участие в студенческих беспорядках в Казанском университете, закончившееся исключением из вуза, во многом предопределило судьбу молодого Ульянова. Затем – недолгое увлечение идеями "Народной воли", а потом и приход к марксизму, сдача экзаменов в Санкт-Петербургский университет, недолгая работа юристом, эмиграция. Этот период жизни Ильича почти не нашел отражения в народном фольклоре.
Все начинается после февраля 1917-го, когда после свержения царя Ленин возвращается в бушующую Россию. Далее – "Апрельские тезисы", "Есть такая партия!" и "Вчера рано, завтра поздно" и многие другие разлетевшиеся по нашей культуре ленинские афоризмы.
Семь лет – и вся жизнь...
Главным историческим деянием Ленина была, конечно, Великая Октябрьская социалистическая революция – красочно описанная в литературе и кино, но случившаяся почти буднично и свой всемирно-исторический смысл получившаяся в ходе последующих событий. Это покажется невероятным, но с момента возвращения Ленина в Россию и до смерти в январе 1924-го прошло менее семи лет! За эти годы уместились события гигантского масштаба и множество ленинских работ, декретов Совнаркома, решений – от самых жестких и даже жестоких и до самых невероятных передовых для своего времени. Призывы к расправам над оппонентами и пресловутый "философский пароход" (высылка в 1922 году из страны выдающихся философов, литераторов, писателей, интеллектуалов) сочеталась с созданием в бушующем 1918 году рабфаков и созданием системы борьбы с беспризорностью. В этом был весь Ленин – демократичный и нетерпимый, сострадательный и безжалостный, сомневающийся и самоуверенный.
Ленин, выражаясь современным языком, – это исторический бренд нашей страны. Наряду с Петром Великим, Михаилом Ломоносовым, Александром Поповым, Юрием Гагариным, Михаилом Калашниковым и многими другими выдающимися людьми. Ленина никак нельзя помещать в историческую могилу. Он персонаж народной культуры. Поместив в могилу его, наше общество неизбежно лишится чего-то крайне важного в себе. Недаром величайший русский мыслитель Николай Устрялов, человек драматической судьбы и, кстати, один из бывших приближенных Колчака сразу после смерти Ленина писал о нем: "...Перед ним, конечно, меркнут наиболее яркие персонажи Великой Французской революции. Мирабо в сравнении с ним неудачник. Робеспьер – посредственность. Он своеобразно претворил в себе и прозорливость Мирабо, и оппортунизм Дантона, и вдохновенную демагогию Марата, и холодную принципиальность Робеспьера... Как стихия он был по ту сторону добра и зла..."
Комментарии
Гений революции. Враги России его боятся больше, чем Сталина... Хоть мертвыми гордиться, коль нет героев живых...
Эта личность, чья деятельность оказала громадное влияние на историю человечества
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Меня терзают смутные сомнения,что человечество в целом, что-то выиграло или проиграло. А вот история отдельной страны,да - испытала свой Спитак и вулкан Этну в Помпеях.
Однозначно для России, приход к власти маргинальной большевистской секты с этим бесноватым, это самая большая геополитическая катастрофа в 20 веке.
22.04.2020 08:00
CALIBR
Не будь Советской власти, твоя бабушка, с большой вероятностью, не выжила бы.
Отлично Амик. Снова вас стал уважать!!!
22.04.2020 09:38
Eugene
Благодаря советской власти с 30-х по 50-е годы не выжило без малого около 25 млн. граждан страны. Ты о каких благодарностях заикаешься то вообще?!
м-да,
в коментах антисоветчик на антисоветчике )))
22.04.2020 10:30
АБОРИГЕН
Благодаря советской власти с 30-х по 50-е годы не выжило без малого около 25 млн. граждан страны.
не знал что алоизыч был представителем Советской власти )))
ПЕПЕЛЬНИЦА ИЗ ЧЕРЕПА
Много было их, а не один.
Из болотных топей да трясин
При багровых отблесках зари
На Руси рождались бунтари.
Посвистом запугивал судьбу
Соловей-разбойник на дубу.
И купцов проезжих и бояр
Грабил по дорогам Кудеяр.
Пугачева шапка да кафтан
Долго в снах тревожили дворян.
Но другие были времена,
И другой была моя страна!
Не было плаксивых, жалких слов, –
Был топор для бешеных голов!
Их палач за буйны кудри брал,
Над толпой с усмешкой подымал.
Нам теперь понятен этот смех,
(Может быть, не всем и не для всех!)
Я бы над казненным «Ильичем»
Усмехалась вместе с палачом.
И с усмешкой вглядываясь в тьму,
Бунтаря-рабочего – пойму,
Соловья-разбойника – прощу,
Я других виновников ищу…
Ведь в стране святых монастырей
Нарождалось много бунтарей.
Ненавистней всех из них один:
Умствующий барин-дворянин.
Я б над дворянином Ильичем,
Издевалась вместе с палачом.
Этот череп «павшего в борьбе»
Пепельницей сделала б себе!
Но ни топора, ни палача,
Не нашлось у нас для «Ильича»…
21 января 1933 г.
22.04.2020 10:46
- гость -
м-да,
в коментах антисоветчик на антисоветчике )))
слишком мягко. их раньше чудаками на буквы "МУ" называли.
Мы должны быть благодарны Ленину, особенно сравнивая его с современными правителями.
Путин поздравит нас со 150-летием Ленина? Что нет? Тогда антисоветчики вылезаем со всех щелей и больше угара, треша и содомии с гусями в комментах про Ленина...
Два пути предлагают буржуи при пандемии коронавируса:
1 умереть от вируса на работе,
2 умереть от самоизоляции дома.
Есть третий путь, который предложил Ленин..
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Чужое, злое имя «Ленинград»!
В том городе, где жили исполины,-
Теперь пигмеи радостно галдят
У красного подножья гильотины.
Там льется много крови и … чернил.
Все кружится в безумно-быстром темпе…
И сатана с улыбкой приложил
На лбы людей пятиконечный штемпель.
Стал город славы кладбищем химер,
Стал призраком чужим и нереальным.
Там каждый семилетнiй пионер
Придавлен днем суровым и печальным.
Уродливый, нелепый, жуткiй быт,
В котором нет друзей и нет любимых…
Никто не сыт, но каждый бит,
И в каждом зверь. И боль непоправима…
А «Допры», где палач, от крови пьян,
«Работает» в усердьи озверелом.
Где паклей забивают рты крестьян,
Чтоб не могли кричать перед разстрелом.
А за пайком голодные хвосты!
А в золоте зубов ухмылка Нэпа!
О, Господи, помилуй и прости
Рабов покорных подлаго Совдепа!
Грузину, не татарам, платят дань.
Где гордость? Где любовь к родному краю?
Ах, «почему же мы такая дрянь?»-
Чужую фразу снова повторяю.
Россiйскiй город славы и побед,-
Ты выдержишь и это потрясенье.
Увидим вновь мы пышный твой расцвет -
Плоды трудов иного поколенья.
Былую мощь твою и красоту
Не видела, но верю, что увижу.
О них в отцовских книгах я прочту,
И «Ленинград» сильней возненавижу.
Санкт-Петербург, твой искаженный лик,
Назвали по-другому в эти годы.
Но все пройдет. И будешь ты велик,
Столица величайшаго народа!
И генiальный русскiй драматург,
Который душу нацiи прославит,
Названiем старинным «Петербург»-
Чудесную поэму озаглавит!
1932 г.
Ты только посмотри, как тараканы лезут маргиналы-антисоветчики. Как же корежит этих русофобов от одного имени Ильича! Какой же великий человечище был, если даже спустя более ста лет у всех тварей начинается несварение желудка от одного упоминания его имени!
Владимир Ильич! С Днём Рождения! Ленин!
Кремлёвский мечтатель о жизни свободной!
Вам 150 лет! Народный наш гений!
Вы сняли оковы буржуйских законов.
Припев:
Славься Отчизна родная, свободная.
Славься достойный буржуям ответ.
Цель благородная - воля народная,
Богу содействие, мир да совет.
Герберт Уэллс. 1866-1946.
@ Сравнивая Ленина с другими знаменитыми людьми,
я начинаю понимать, какой выдающейся и
значительной исторической фигурой он был.
Я не сторонник теории об исключительной роли
"великих людей" в жизни человечества, но уж
если вообще говорить о великих представителях
нашего рода, то я должен признать,
что Ленин был по меньшей мере
действительно великим человеком. @
Альберт Эйнштейн. 1879-1955.
@ Я чту в Ленине человека, который с полным
самопожертвованием отдал все силы делу
осуществления социальной справедливости.
Я считаю его метод целесообразным.
Но одно бесспорно: подобные ему люди
являются хранителями и обновителями
совести человечества. @
22.04.2020 10:49
- гость -
Алоизыч лешь следствие, а причина в ошибках и просчетах которые допустили коммуняки во внешней и внутренней политике. Именно они а не Гитлер несут ответственность за эти миллионы трупов.
Погибла та эпоха у истоков, которой стоял Ленин, а развил которую Сталин. Но она погибла не на всегда, она осталась в исторической памяти и, думаю, возродится не позже, чем лет через 50. Такие масштабные потрясения, как сейчас с пандемией подтолкнут общество к переходу к Социализму (не отвлекайтесь на хрущёвский коммунизм). С учётом ошибок 17-91 годов прошлого века можно будет установить ещё более справедливый, более неуязвимый от внешних и внутренних врагов социалистический общественный строй. Нынешний общественный строй и идеология в России у которых даже нет названий, долго существовать не могут, они изживут себя, у них нет твёрдой платформы, основы.
Господи !прости этого неразумного с лобком на голове!
он сам не ведает что несет.
вот что бывает когда язык переходит в выходное отверстие .
В названии данной статьи ""По ту сторону добра и зла". Ленин как стихия и бренд России" присутствует название философского труда Ф.Ницше "По ту сторону добра и зла". В самом начале этого труда идут рассуждения о истине и лжи. Современный общественный строй в России(без названия) это сплошная ложь и общество никогда не смирится с этой ложью, как бы не пытались этого добиться современные правители России.
Ф.Ницше :Воля к истине, которая соблазнит нас еще не на один отважный шаг, та знаменитая истинность, о которой до сих пор все философы говорили с благоговением, – что за вопросы предъявляла уже нам эта воля к истине! Какие странные, коварные, достойные внимания вопросы! Долго уже тянется эта история – и все же кажется, что она только что началась. Что же удивительного, если мы наконец становимся недоверчивыми, теряем терпение, нетерпеливо отворачиваемся? Если мы, в свою очередь, учимся у этого сфинкса задавать вопросы? Кто собственно тот, кто предлагает нам здесь вопросы? Что собственно в нас хочет «истины»? – Действительно, долгий роздых дали мы себе перед вопросом о причине этого хотения, пока не остановились окончательно перед другим, еще более глубоким. Мы спросили о ценности этого хотения. Положим, мы хотим истины, – отчего же лучше не лжи? Сомнения? Даже неведения? Проблема ли ценности истины предстала нам, или мы подступили к этой проблеме? Кто из нас здесь Эдип? Кто сфинкс? Право, это какое-то свидание вопросов и вопросительных знаков. И поверит ли кто, что в конце концов нам станет казаться, будто проблема эта еще никогда не была поставлена, будто впервые мы и увидали ее, обратили на нее внимание, отважились на нее? Ибо в этом есть риск, и, может быть, большего риска и не существует.
Ленин В И.Да, Великий человек !!!В русской истории ,спора нет.Но как у всех людях есть большие ошибки. Одна из них ошибка ,Когда он с собой из Германии притащил иудушку Троцкого ,Дзержинского и всех из иудейского племени.Слетелись как мухи на дерьмо ,в Россию. А друга своего ,Иосифа Джугашвили предал из-за своих личных амбиций.За что и поплатился. А Ведь Россия могла пойти и по другому пути!!!??? С Богом!!!