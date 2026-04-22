Кухарка сможет управлять государством? Мифы и правда о крылатых фразах Владимира Ленина

Ильич легко заимствовал цитаты из русской классики, а потом их приписывали ему

22 апреля 2026, 06:40, ИА Амител

Портрет В.И. Ленина/ А. Н. Михайловский

22 апреля 2026 года исполняется 156 лет со дня рождения первого руководителя Советского государства Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Наследие этого человека вызывает многочисленные споры, но огромное влияние на отечественную и мировую историю мало кто оспаривает. Amic.ru попытался непредвзято взглянуть на воздействие этого человека на наш образ мыслей, нашу речь и нашу культуру.

Кухарке управлять или учиться?

Идейные шпаги вокруг личности Ленина скрещивались с самого начала активной деятельности вождя. А с окончанием его земного пути дискуссии обрели дополнительную остроту. Хотя бы потому, что непосредственно спорить с Лениным не всякий решался. Ильич, по свидетельству многих современников, в самых горячих спорах легко мог одолеть оппонента благодаря интеллекту и афористичности речи. Чтобы убедиться в этом, достаточно взять с полки книжку "Крылатые слова и выражения", в которой собраны афоризмы всех времён и народов, а также литературных произведений. И можно увидеть, что огромное количество этих выражений Ленин активно использовал в своих письменных трудах и публичных выступлениях.

Впрочем, и сам Ленин стал автором немалого числа афоризмов, часть из которых активно применяются в нашей повседневной речи. Правда, без искажения ленинских высказываний (допущенных, скорее, по идеологическим соображениям) всё же не обошлось. Так, до сих пор Ильичу приписывают фразу "Каждая кухарка может управлять государством", из чего недруги Ленина выписывали различные словесные кренделя. В реальности же Ильич писал:

"...Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту..."

Это было написано сразу после победы Октябрьской революции в 1917 году и опубликовано в журнале "Просвещение", в октябрьском номере.

"Другим путём" предложил идти Маяковский

В копилке якобы ленинских высказываний лежит и фраза "Мы пойдём другим путём". Но она революционеру не принадлежит. Автором этого изречения был Владимир Маяковский, использовавший его в поэме "Владимир Ильич Ленин".

"... И тогда

сказал

Ильич семнадцатигодовый –

это слово

крепче клятв

солдатом поднятой руки:

– Брат,

мы здесь

тебя сменить готовы,

победим,

но мы пойдём путём другим..."

Фразу Маяковского переиначили, выдали за ленинскую и пустили в массы. И народ, как ни странно, с авторством Ленина, даже мнимым, согласился.

О кино вспомнил Луначарский

"Из всех искусств важнейшим для нас является кино".

Тут Ленин, можно сказать, предвосхитил роль и значение и советского кино, и Голливуда в создании культурной матрицы общества. Предположительно, эта фраза прозвучала в беседе с Луначарским в феврале 1922 года. Сам Луначарский вспомнил об этом в январе 1925-го в письме к киноведу Григорию Болтянскому (впервые опубликовано в книге Болтянского "Ленин и кино" (М., 1925 г., с. 19)).



Но и эта цитата тоже не избежала передёргиваний. В некоторых переложениях она звучит так: "Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк". Такого в письме Луначарского нет.

"Учиться, учиться и ещё раз учиться".

Фраза написана Лениным в работе "Попятное направление русской социал-демократии" в 1899 году. После написания она нигде так и не была опубликована, увидела свет только после смерти лидера большевиков, в 1924 году, в № 8-9 журнала "Пролетарская революция". Впрочем, в данном случае Ленин мог адаптировать фразу писателя Антона Чехова из произведения "Моя жизнь: Рассказ провинциала", который впервые был опубликован в приложении к журналу "Нива" за 1896 год.

"Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим: мы ещё не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем..." – писал Чехов.

Где такая партия?

"Есть такая партия!"

Якобы эту фразу произнёс Ленин на первом Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 3 июня 1917 года. Председатель Петроградского Совета меньшевик Ираклий Церетели спросил, может ли кто-то из присутствующих делегатов назвать партию, которая могла бы принять на себя ответственность за всё происходящее в России. И тогда, как гласит легенда, и прозвучал тот самый ответ. Но действительно ли Ленин с места произнёс эту фразу – точно неизвестно. Во всяком случае, в протоколе заседания этого возгласа с места зафиксировано не было.

А вот на следующий день, 4 июня 1917 года, Ленину было предоставлено слово, и тогда все услышали:

"... Он говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: “Есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком”. (Аплодисменты, смех.) Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ..."

Правда, позднее в своих воспоминаниях лица (в том числе и эмигранты), по-разному относившиеся к Ленину, утверждали, что ленинская реплика с места всё же имела место. Как бы то ни было, но фраза Ленина была вброшена в народ и пополнила ряды крылатых выражений. Тем более что меньше чем через полгода партии большевиков пришлось взять на себя ответственность за происходящее в стране.