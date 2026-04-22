Кухарка сможет управлять государством? Мифы и правда о крылатых фразах Владимира Ленина
Ильич легко заимствовал цитаты из русской классики, а потом их приписывали ему
22 апреля 2026, 06:40, ИА Амител
22 апреля 2026 года исполняется 156 лет со дня рождения первого руководителя Советского государства Владимира Ильича Ульянова-Ленина. Наследие этого человека вызывает многочисленные споры, но огромное влияние на отечественную и мировую историю мало кто оспаривает. Amic.ru попытался непредвзято взглянуть на воздействие этого человека на наш образ мыслей, нашу речь и нашу культуру.
Кухарке управлять или учиться?
Идейные шпаги вокруг личности Ленина скрещивались с самого начала активной деятельности вождя. А с окончанием его земного пути дискуссии обрели дополнительную остроту. Хотя бы потому, что непосредственно спорить с Лениным не всякий решался. Ильич, по свидетельству многих современников, в самых горячих спорах легко мог одолеть оппонента благодаря интеллекту и афористичности речи. Чтобы убедиться в этом, достаточно взять с полки книжку "Крылатые слова и выражения", в которой собраны афоризмы всех времён и народов, а также литературных произведений. И можно увидеть, что огромное количество этих выражений Ленин активно использовал в своих письменных трудах и публичных выступлениях.
Впрочем, и сам Ленин стал автором немалого числа афоризмов, часть из которых активно применяются в нашей повседневной речи. Правда, без искажения ленинских высказываний (допущенных, скорее, по идеологическим соображениям) всё же не обошлось. Так, до сих пор Ильичу приписывают фразу "Каждая кухарка может управлять государством", из чего недруги Ленина выписывали различные словесные кренделя. В реальности же Ильич писал:
"...Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту..."
Это было написано сразу после победы Октябрьской революции в 1917 году и опубликовано в журнале "Просвещение", в октябрьском номере.
"Другим путём" предложил идти Маяковский
В копилке якобы ленинских высказываний лежит и фраза "Мы пойдём другим путём". Но она революционеру не принадлежит. Автором этого изречения был Владимир Маяковский, использовавший его в поэме "Владимир Ильич Ленин".
"... И тогда
сказал
Ильич семнадцатигодовый –
это слово
крепче клятв
солдатом поднятой руки:
– Брат,
мы здесь
тебя сменить готовы,
победим,
но мы пойдём путём другим..."
Фразу Маяковского переиначили, выдали за ленинскую и пустили в массы. И народ, как ни странно, с авторством Ленина, даже мнимым, согласился.
О кино вспомнил Луначарский
"Из всех искусств важнейшим для нас является кино".
Тут Ленин, можно сказать, предвосхитил роль и значение и советского кино, и Голливуда в создании культурной матрицы общества. Предположительно, эта фраза прозвучала в беседе с Луначарским в феврале 1922 года. Сам Луначарский вспомнил об этом в январе 1925-го в письме к киноведу Григорию Болтянскому (впервые опубликовано в книге Болтянского "Ленин и кино" (М., 1925 г., с. 19)).
Но и эта цитата тоже не избежала передёргиваний. В некоторых переложениях она звучит так: "Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк". Такого в письме Луначарского нет.
"Учиться, учиться и ещё раз учиться".
Фраза написана Лениным в работе "Попятное направление русской социал-демократии" в 1899 году. После написания она нигде так и не была опубликована, увидела свет только после смерти лидера большевиков, в 1924 году, в № 8-9 журнала "Пролетарская революция". Впрочем, в данном случае Ленин мог адаптировать фразу писателя Антона Чехова из произведения "Моя жизнь: Рассказ провинциала", который впервые был опубликован в приложении к журналу "Нива" за 1896 год.
"Учиться нам нужно, учиться и учиться, а с глубокими общественными течениями погодим: мы ещё не доросли до них и, по совести, ничего в них не понимаем..." – писал Чехов.
Где такая партия?
"Есть такая партия!"
Якобы эту фразу произнёс Ленин на первом Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 3 июня 1917 года. Председатель Петроградского Совета меньшевик Ираклий Церетели спросил, может ли кто-то из присутствующих делегатов назвать партию, которая могла бы принять на себя ответственность за всё происходящее в России. И тогда, как гласит легенда, и прозвучал тот самый ответ. Но действительно ли Ленин с места произнёс эту фразу – точно неизвестно. Во всяком случае, в протоколе заседания этого возгласа с места зафиксировано не было.
А вот на следующий день, 4 июня 1917 года, Ленину было предоставлено слово, и тогда все услышали:
"... Он говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю: “Есть! Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком”. (Аплодисменты, смех.) Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ..."
Правда, позднее в своих воспоминаниях лица (в том числе и эмигранты), по-разному относившиеся к Ленину, утверждали, что ленинская реплика с места всё же имела место. Как бы то ни было, но фраза Ленина была вброшена в народ и пополнила ряды крылатых выражений. Тем более что меньше чем через полгода партии большевиков пришлось взять на себя ответственность за происходящее в стране.
07:16:25 22-04-2023
08:03:59 22-04-2023
Очень плохо отношусь к персонажу с погонялом Ленин. Это насколько нужно быть злобным человеком, чтобы вредить своей стране, исходя из своих идеологических установок. Пускай не доказано, что он работал на Германию впрямую. Но германские деньги на политическую деятельность он брал - газету Кривда печатал, например. В опломбированном вагоне он в Россию заехал? Заехал. Брест-Литовский мир заключил? Заключил. Территории Германии отдал? Отдал. Это факты. Сейчас такого пометили бы иноагентом и командировали бы навестить Ололешу на весь срок его нахождения. И правильно бы сделали. Я был в Шушенском, где в якобы ссылке жил этот персонаж. У него так то и слуги там были. Там не просто дом, там целый двор, и персонал прилагался. А у Володеньки коньки кататься по льду, а у Володеньки ружьишко, чтобы местную фауну проредить. Плюс Володеньке в ссылке ненавистный царский режим отгружал каждый месяц жалованье - за ссылку. А Володенька эти деньги брал. Он вообще любые деньги брал. Редкий гад.
18:31:15 22-04-2023
Гость (08:03:59 22-04-2023) Очень плохо отношусь к персонажу с погонялом Ленин. Это наск... Сколько чуши наплели. И про деньги (никто ничего не доказал) и про ссылку. Зря вас не сослали никуда, чтобы оценить все "прелести". А про вагон соратинки Ленина в свое врем я обо всем написали.
10:26:39 23-04-2026
Гость (08:03:59 22-04-2023) Очень плохо отношусь к персонажу с погонялом Ленин. Это наск... На картине "Ленин в Шушенском", где он около шалаша на пеньке сидит , он даже при галстуке, что удивляло даже тогда в поинерском возрасте, что это за ссылка такая, где его кормили, поили, одевали, обували, тогда как соратники его же бряцали кандалами по этапу и умирали от голода и болезней. Отец тогда на этот интерес засмеялся и сказал, мол, не вздумай в школе спросить.
08:20:24 22-04-2023
Хорошо помню как либероид сванидзе с экрана ляпнул фразу про искусство, кино и почему-то цирк(!).Захотелось сказать:"Дядя, ты дурак".А потом либерда разнесла её дальше.
09:48:03 22-04-2023
Временное буржуазное правительство свергло царя, в разваливающейся по швам тогдашней России. Ввело продразверстку, что бы кормить солдат на первой буржуазной мировой войне трёх братьев!.. Упорно не решало проблемы народа скопившиеся на тот момент, + столыпинская реформа по которой крестьян насильно увозили из центрального черноземья в малообжитую Сибирь и высаживали в голых степях, а кто отказался вешали... 9 из 10 банков на тот момент были иностранными, и больше половины населения были закредитованы, и т.д., и т.п... Так что Ленин со своими соратники Большевиками спасли нашу страну от нечто подобного что мы наблюдаем сегодня, после буржуазной контрреволюции 90-х годов. И кто что там говорил, с трибуны или в частном разговоре, наверное сегодня уже достоверно не скажешь, кроме если только перечитать всё собрание сочинений этого человека!? А нужно? После того как мы своими руками вернули страну на 100 лет назад..? И снова стали дойной коровой для запада, который снова мечтает не платить за наши богатства низкую стоимость, а владеть всеми нашими богатствами! В общем не вспоминать нужно кто кому что сказал и при каких обстоятельствах, а воспитывать нового Ленина.
12:50:16 22-04-2026
Гость (09:48:03 22-04-2023) Временное буржуазное правительство свергло царя, в развалива... С какой радостью люди , трудно живущие сегодня , хавают бред, не удосужившись просто проверить факты. О дедушке Ленине. О "Великом" Сталине. О " счастливой" жизни в 20-40-е годы. Но Особенно о столыпинском принудительном выселении крестьян в Сибирь и повешенье(если что) -хоть одну ссылку на источник дайте.
Аграрная реформа Петра Столыпина превратила Сибирь из «края ссылки» в один из главных сельскохозяйственных регионов империи. Для переселенцев была создана целая система государственной поддержки.
Вот основные меры помощи:
1. Финансовая поддержка
Безвозвратные пособия и ссуды: Переселенцы получали «путевые» деньги и подъемные на обустройство (в среднем около 150–200 рублей — внушительная сумма по тем временам).
Налоговые льготы: Новоселы освобождались от государственных налогов на срок до 5 лет.
Воинская повинность: Переселенцев мужского пола освобождали от призыва в армию на первые несколько лет жизни в Сибири.
10:26:00 22-04-2023
13:00:04 23-04-2023
Гость (10:26:00 22-04-2023) Прости нас прадедушка Ленин что мы сейчас про*ираем страну к... Он сам ее погубил.
11:15:35 22-04-2023
12:28:42 22-04-2023
14:31:09 22-04-2023
07:17:44 22-04-2026
12:02:29 22-04-2026
08:36:01 22-04-2026
09:58:11 22-04-2026
07:35:22 22-04-2026
07:37:08 22-04-2026
08:18:29 22-04-2026
Не тлею иллюзиями по поводу личности Ленина, один факт, что он отдал приказ расстрелять всю царскую семью, вместе с детьми. Кому интересно изучите, что там произошло. И весь это бронзовый блеск по поводу этого человека у вас возможно улетучится. Он умелый манипулятор, умел передёргивать, травмированная личность, ни чего хорошего он не принёс стране. Если бы в управлении страны остались такие люди как Столыпин, у нас была бы совершенно другая история.
10:45:46 22-04-2026
Гость (08:18:29 22-04-2026) Не тлею иллюзиями по поводу личности Ленина, один факт, что ... Царь повесил его любимого старшего брата. За намерения. Покушение не состоялось, никто не пострадал. Александру за несколько дней до казни исполнился 21 год.
Когда стоял вопрос о судьбе царской семьи, решения принимал Уралоблсовет, так как белые приближались к городу, через неделю вошли в него.
На данный момент не существует ни одного документа, в котором бы прямо или косвенно говорилось о том, что Ленин принял решение о расстреле Николая ІІ.
11:18:54 22-04-2026
Гость (10:45:46 22-04-2026) Царь повесил его любимого старшего брата. За намерения. Поку... Знаю, но ни кто не посмел бы устроить такую жестокую расправу без его одобрения. Ленин условно "кивнул" и его решение исполнили с показательным остервенением и жестокостью.
11:51:28 22-04-2026
Гость (11:18:54 22-04-2026) Знаю, но ни кто не посмел бы устроить такую жестокую распр... Царь понёс заслуженное наказание за всё зло которое он совершил. В подвале в жбан бдыщщ и досвидос. Эх, хорошее было время, когда плохой руководитель страны мог понести заслуженное наказание.
13:30:42 22-04-2026
Гость (11:51:28 22-04-2026) Царь понёс заслуженное наказание за всё зло которое он совер... Царь ввязался в Первую мировую, хотя мог бы не делать этого. Мало ли что кому обещал, слово давал, - страна дороже. Погубил Российскую Империю. Свою семью не спас, мог бы вывезти за границу. Англия не хотела принять, хоть в Америку бы уехали. Мать его умудрилась слинять в 19 году, прожила до 1928г, умерлав Дании в 81 год.
13:36:06 22-04-2026
Гость (11:51:28 22-04-2026) Царь понёс заслуженное наказание за всё зло которое он совер... Это ваше личное мнение. Мнение генерала Жукова мне ближе. Он брезгливо относился к цареубийцам. Ваш популист Ленин признал необходимость учитывать украинскую государственность и автономию, позже большевики встроили Украину в советскую систему как Украинскую ССР. Часть территории, включая Донбас была передана в состав УССР. То что мы сейчас "забираем" на родину, это Малороссия, которая в свою очередь была завоевана русской армией при Екатерине 2. И Одесса - это русский город.
13:40:31 22-04-2026
Гость (11:51:28 22-04-2026) Царь понёс заслуженное наказание за всё зло которое он совер... * мнение Маршала Жукова
08:20:14 22-04-2026
09:11:03 22-04-2026
13:00:15 22-04-2026
15:24:18 22-04-2026
17:24:18 22-04-2026
