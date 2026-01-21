"Словно переживают революцию". Как Советский Союз встретил смерть Владимира Ленина

Мифы и домыслы о кончине вождя партии большевиков дожили до сегодняшних дней

Как Советский Союз встретил смерть Владимира Ленина

21 января – очередная годовщина смерти Владимира Ленина, первого председателя Совнаркома и основателя Советского Союза. Amic.ru напоминает, что происходило в те дни на улицах страны и как его кончина повлияла на жизнь государства и правящей партии.

Ленин скончался в подмосковных Горках 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут, после третьего инсульта. В 19:30 начальник его личной охраны Абрам Беленький получил уведомление о смерти Ильича.

«Немедленно собралось Политбюро и решило ехать в Горки. Товарищем Дзержинским было отдано распоряжение приготовить на Павелецком вокзале паровоз с одним вагоном, но часть товарищей решила ехать на автосанях, думая приехать раньше», – писал позднее Беленький в своем отчете.

В перестроечные годы в периодической печати появились публикации, в которых под вывеской "развенчания исторических мифов" было нагромождено огромное количество самых настоящих нелепиц, не имевших отношение к реальности.

Например, утверждалось, что Ленин якобы умер от сифилиса. Во многом этому мифу невольно поспособствовал великий медик Боткин, произнесший знаменитую фразу раньше и по другому поводу: "В каждом из нас есть немножечко от татарина и от сифилиса".

Позднее эмигрантские авторы просто исказили время и повод, по которому она были произнесена. Однако известный немецкий врач Макс Нонне в 1923 году после проведенных исследований сделал заключение (некоторые врачи и впрямь высказывали при жизни вождя такое подозрение), что никакого сифилиса у пациента не было.

Истинной причиной смерти Владимира Ленина, с чем соглашаются дотошные исследователи вопроса и медицинские светила, стал атеросклероз сосудов.

Версия об отравлении председателя Совнаркома Сталиным вообще не нашла никаких подтверждений – ее выдвинул Троцкий в опубликованной 10 августа 1940 года статье "Сверх-Борджиа в Кремле". Однако предвзятое отношение Льва Давидовича к своему политическому противнику, выдавившему его из страны, прекрасно известно.

В семь часов утра 23 января на станцию Герасимово прибыл траурный поезд. До железной дороги расстояние было пять километров, этот путь гроб несли на руках. К шествию постоянно присоединялись скорбящие люди, фото- и кинохроника запечатлели этот процесс, масштабы которого потрясают размахом. Люди разных возрастов, старики и молодые, женщины, мужчины и дети, несмотря на 35-градусный мороз, шли проститься с вождем. Никто их не принуждал, не отправлял по разнарядке – налицо был порыв души огромной массы советских людей.

Беленький писал:

«По пути следования поезда на всех остановках была масса народу. Приходили и организации с траурными флагами, произносились речи, и многие плакали».

С 23 до 27 января гроб находился в колонном зале Дома союзов, куда шел нескончаемый поток людей. Через почетный караул прошло около десяти тысяч человек, возложили 821 венок.

Обстановку в советской столице весьма эмоционально выразил в своей книге "На смерть Ленина" один из лидеров партии большевиков Григорий Зиновьев:

«Видели ли мы за все пережитые годы картину более величественную, чем та, что мы четвертые сутки наблюдаем по всей Москве? Видели ли вы когда-нибудь ранее такую прекрасную единую народную массу, такой живой прибой сотен тысяч пролетариев, которые сами организуются тут же на улицах, которые день и ночь в нынешнюю зимнюю стужу стоят и ждут своей очереди зайти поклониться праху вождя? <…> Народная масса как будто второй раз переживает Великую Октябрьскую революцию».

Направил в советскую прессу соболезнование и патриарх Тихон с членами Священного синода:

«Прошу через Вашу газету выразить Мое соболезнование правительству Союза Советских Республик по поводу тяжкой утраты, понесенной им в лице неожиданно скончавшегося Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ульянова (Ленина). Патриарх Тихон. Митрополит Тихон (Оболенский). Митрополит Серафим (Александров). Митрополит Петр (Полянский)».

Страна будто понимала, что после Ленина наступает новая историческая эпоха. И она действительно наступила примерно через неделю после ухода вождя. Состоявшийся 29–31 января пленум ЦК РКП(б) принял постановление "О приеме рабочих от станка в партию", вошедшее в историю как "ленинский призыв". Впрочем, поток заявлений о приеме в партию большевиков начал поступать уже с 22 января.

Во многом именно участники "ленинского призыва" определили будущее советской страны – они стали крупными организаторами: руководили цехами, строительством заводов, командовали боевыми подразделениями, создавали научные учреждения и т.д.

«... И потекли лавиной в тот же час

В наш строй ряды железных пополнений.

Нет Ленина, но жив рабочий класс,

И в нем живет вождя бессмертный гений...» – писал поэт Демьян Бедный.

Через 17 лет многие из пришедших тогда в партию поведут в бой полки красноармейцев, переведут экономику страны на военные рельсы и разгромят германский фашизм.