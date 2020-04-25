Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака

Жительницу Горно-Алтайска покалечила собственная собака, сообщает пресс-служба Республиканской больницы.
Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как на нее набросился принадлежащий ей питбультерьер.
Состояние здоровья пациентки оценивают как тяжелое. Пострадавшая лишилась правой руки и получила увечья левой.
"Проблема собак стоит очень остро, мы это видим по нашим пациентам и просто, видя своры собак, которые спокойно гуляют по улицам", – констатировал заведующий отделением травматологии и ортопедии медучреждения Василий Захаров.
По его словам, в больницу часто попадают местные жители, пострадавшие от укусов животных, в том числе и бродячих. Зачастую они получают не только физический, но и психический вред, уточнил врач. Особенно это касается детей.
Комментарии
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей ?
Жестоко воспитывала? Питбули обычно любого порвать готовы за своего хозяина...
Хорошо, что пострадала хозяйка, а не посторонний
Чем больше пострадает хозяев собак, тем меньше от этих собак пострадает других людей
Когда их будут штрафовать за выгул без намордника и повадка. Вчера встретила одну старушку с подобной собакой, спрашиваю ее чего без намордника, ведь вы ее не удержите, а она нам - носик намордник натёр, теперь будем так ходить. На остальных наплевать, ходите бойтесь, что вам руку отгрызут!!!
Жалко женщину. Но собаководы когда вы откажитесь от опасных пород? Для чего вы их держите, для самозащиты? Так вы сами становитесь опасными для окружающих мирных граждан.
Хорошо что хозяйка на выгул вывела, а не хозяин!
Скорее всего хозяином был её муж, поэтому собака и не воспринимала женщину как хозяина и набросилась на неё.
Какие умные глаза у собаки на фото...Понять и простить.
Принимались же какие то постановления, законы по содержанию и разведению подобных пород не специалистами, особенно страшно смотреть на фото где маленькие дети груднички позируют с собаками, любой хлопок ,вскрик на улице, в телевизоре и собака может сработать на врожденном инстинкте. Тупость, идиотизм и дилетантство родителей поражает.
В Барнауле спокойно водят таких собак без намордника. Вполне законно. Наши депутаты приняли документ, по которому права собак выше прав людей.
В крае нет обязательного правила выгуливать собак в наморднике. Чтобы не наносить психологическую травму собачкам.
А люди что, после укуса получат укол от бешенства, если беременная, сделает аборт, подумаешь, ещё нарожают.
заводя такие породы, человек стремится самоутвердиться, думая, что дав еду и кров, а может и пендель за непослушание он априори воспитал послушную и преданную собаку. Кидайте меня тапками, но вряд-ли человек с комплексом заведёт голден-ретривера или мальтийскую болонку, скорее всего он заведёт крутого «питастафабуля» и назовёт ее пострашнее, чтоб внушать страх и ужас за себя, за детей и питомцев.
Хорошо что не соседского ребенка загрызла
25.04.2020 12:56
- гость -
вряд-ли человек с комплексом заведёт голден-ретривера или мальтийскую болонку, скорее всего он заведёт крутого «питастафабуля» и назовёт ее пострашнее, чтоб внушать страх и ужас за себя, за детей и питомцев.
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Абсолютно верно!
Ещё и думает, что сможет диктовать свою волю животному. Но зверь есть зверь. Его нельзя очеловечивать. Законы природы не изменишь.
Когда-то проводился эксперимент. Льва вырастили от размера варежки до взрослого в семье. В полной любви и заботе. В итоге лев решил, что он главный, снял скальп с хозяев, чтобы самоутвердится главой прайда.
Хорошо хоть люди не пострадали.
25.04.2020 13:23
- гость -
...Ещё и думает, что сможет диктовать свою волю животному. Но зверь есть зверь. Его нельзя очеловечивать. Законы природы не изменишь...
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Выводят специальные породы собак-компаньонов: послушные, миролюбивые, уравновешенные. Чистокровные собаки таких пород безопасны, потому что это заложено в них генетически.
Но есть бойцовые породы, в них генетикой совсем другое заложено. Есть помеси (не чистокровные) со смешанной генетикой и без гарантий на миролюбие и прочее.
Опять началось. Почему, как только какие-то проблемы в социуме, начинают писать всякую дрянь про собак! Нужно направить агрессию на беззащитных! Так напишите, сколько сейчас случаев домашнего насилия!!! Никакие единичные случаи с собаками рядом не стояли! Если собака проявила агрессию на хозяйку, значит ей совсам не оставили выбора!
Не осторожное обращение с орудием !!! Несчастный случай так сказать
серут где попало, так еще и руки откусывают
Хорошо, что на нормальных людей не напала. И на детей. А особи, держащие дома подобных зверюг априори уже не люди. Как например мой сосед. Он назвал стафорда Дашей и эта Даша, тупая скотобаза, бегает без намордника во дворе многоэтажки.
Вероятно была надета медицинская маска у хозяйки, вот собака и не узнала её. До чего проклятый коронавирус довел, руки откусывают...
Нужно разрешить отстрел бродячих собак и собак без намордника.
В людей можно, почему нельзя в собак?
Жаль не загрызла.
Сосед по площадке натренировал собаку, что если брал за ошейник, то собака зверела. Можно натренировать собаку на незаметный знак, чтобы она кидалась. Потом я не я и хата не моя.
Жаль не загрызла
Без правой руки и покалеченной левой остаток жизни сахаром не покажется. Сомневаюсь, что собачка выживет.
Хорошо, что не посторонний попался.