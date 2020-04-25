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Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака

, ИА "Амител"
Женщину в тяжелом состоянии доставили в республиканскую больницу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительницу Горно-Алтайска покалечила собственная собака, сообщает пресс-служба Республиканской больницы.

Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как на нее набросился принадлежащий ей питбультерьер.

Состояние здоровья пациентки оценивают как тяжелое. Пострадавшая лишилась правой руки и получила увечья левой.

"Проблема собак стоит очень остро, мы это видим по нашим пациентам и просто, видя своры собак, которые спокойно гуляют по улицам", – констатировал заведующий отделением травматологии и ортопедии медучреждения Василий Захаров.

По его словам, в больницу часто попадают местные жители, пострадавшие от укусов животных, в том числе и бродячих. Зачастую они получают не только физический, но и психический вред, уточнил врач. Особенно это касается детей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.04.2020 10:50
CALIBR

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей ?

25.04.2020 10:51
- гость -

Жестоко воспитывала? Питбули обычно любого порвать готовы за своего хозяина...

25.04.2020 11:14
гость

Хорошо, что пострадала хозяйка, а не посторонний

25.04.2020 11:15
гость

Чем больше пострадает хозяев собак, тем меньше от этих собак пострадает других людей

25.04.2020 11:18
Гостья

Когда их будут штрафовать за выгул без намордника и повадка. Вчера встретила одну старушку с подобной собакой, спрашиваю ее чего без намордника, ведь вы ее не удержите, а она нам - носик намордник натёр, теперь будем так ходить. На остальных наплевать, ходите бойтесь, что вам руку отгрызут!!!

25.04.2020 11:22
- гость -

Жалко женщину. Но собаководы когда вы откажитесь от опасных пород? Для чего вы их держите, для самозащиты? Так вы сами становитесь опасными для окружающих мирных граждан.

25.04.2020 11:41
- гость -

Хорошо что хозяйка на выгул вывела, а не хозяин!

25.04.2020 11:42
В качестве версии

Скорее всего хозяином был её муж, поэтому собака и не воспринимала женщину как хозяина и набросилась на неё.

25.04.2020 11:56
- гость -

Какие умные глаза у собаки на фото...Понять и простить.

25.04.2020 12:07
Кинолог любитель

Принимались же какие то постановления, законы по содержанию и разведению подобных пород не специалистами, особенно страшно смотреть на фото где маленькие дети груднички позируют с собаками, любой хлопок ,вскрик на улице, в телевизоре и собака может сработать на врожденном инстинкте. Тупость, идиотизм и дилетантство родителей поражает.

25.04.2020 12:30
- гость -

В Барнауле спокойно водят таких собак без намордника. Вполне законно. Наши депутаты приняли документ, по которому права собак выше прав людей.

25.04.2020 12:49
- гость -

В крае нет обязательного правила выгуливать собак в наморднике. Чтобы не наносить психологическую травму собачкам.
А люди что, после укуса получат укол от бешенства, если беременная, сделает аборт, подумаешь, ещё нарожают.

25.04.2020 12:56
- гость -

заводя такие породы, человек стремится самоутвердиться, думая, что дав еду и кров, а может и пендель за непослушание он априори воспитал послушную и преданную собаку. Кидайте меня тапками, но вряд-ли человек с комплексом заведёт голден-ретривера или мальтийскую болонку, скорее всего он заведёт крутого «питастафабуля» и назовёт ее пострашнее, чтоб внушать страх и ужас за себя, за детей и питомцев.

25.04.2020 13:05
- гость -

Хорошо что не соседского ребенка загрызла

25.04.2020 13:23
- гость -

25.04.2020 12:56
- гость -
вряд-ли человек с комплексом заведёт голден-ретривера или мальтийскую болонку, скорее всего он заведёт крутого «питастафабуля» и назовёт ее пострашнее, чтоб внушать страх и ужас за себя, за детей и питомцев.
-------------
Абсолютно верно!
Ещё и думает, что сможет диктовать свою волю животному. Но зверь есть зверь. Его нельзя очеловечивать. Законы природы не изменишь.
Когда-то проводился эксперимент. Льва вырастили от размера варежки до взрослого в семье. В полной любви и заботе. В итоге лев решил, что он главный, снял скальп с хозяев, чтобы самоутвердится главой прайда.

25.04.2020 13:38
- гость -

Хорошо хоть люди не пострадали.

25.04.2020 13:46
- гость -

25.04.2020 13:23
- гость -
...Ещё и думает, что сможет диктовать свою волю животному. Но зверь есть зверь. Его нельзя очеловечивать. Законы природы не изменишь...
--------
Выводят специальные породы собак-компаньонов: послушные, миролюбивые, уравновешенные. Чистокровные собаки таких пород безопасны, потому что это заложено в них генетически.
Но есть бойцовые породы, в них генетикой совсем другое заложено. Есть помеси (не чистокровные) со смешанной генетикой и без гарантий на миролюбие и прочее.

25.04.2020 15:55
Гость

Опять началось. Почему, как только какие-то проблемы в социуме, начинают писать всякую дрянь про собак! Нужно направить агрессию на беззащитных! Так напишите, сколько сейчас случаев домашнего насилия!!! Никакие единичные случаи с собаками рядом не стояли! Если собака проявила агрессию на хозяйку, значит ей совсам не оставили выбора!

25.04.2020 16:13
Кот Василий

Не осторожное обращение с орудием !!! Несчастный случай так сказать

25.04.2020 16:22
и что им надо?

серут где попало, так еще и руки откусывают

25.04.2020 16:40
Барнаулец

Хорошо, что на нормальных людей не напала. И на детей. А особи, держащие дома подобных зверюг априори уже не люди. Как например мой сосед. Он назвал стафорда Дашей и эта Даша, тупая скотобаза, бегает без намордника во дворе многоэтажки.

25.04.2020 16:46
- гость -

Вероятно была надета медицинская маска у хозяйки, вот собака и не узнала её. До чего проклятый коронавирус довел, руки откусывают...

25.04.2020 17:14
Гога

Нужно разрешить отстрел бродячих собак и собак без намордника.
В людей можно, почему нельзя в собак?

25.04.2020 18:11
- гость -

Жаль не загрызла.

25.04.2020 18:15
- гость -

Сосед по площадке натренировал собаку, что если брал за ошейник, то собака зверела. Можно натренировать собаку на незаметный знак, чтобы она кидалась. Потом я не я и хата не моя.

25.04.2020 19:40
- гость -


Жаль не загрызла

Без правой руки и покалеченной левой остаток жизни сахаром не покажется. Сомневаюсь, что собачка выживет.
Хорошо, что не посторонний попался.

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