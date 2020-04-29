Бросили на произвол. Шахтер с COVID-19 о том, почему на руднике так много заболевших

Из-за вспышки коронавируса на Корбалихинском руднике властям пришлось закрыть на карантин весь Змеиногорский район. По данным оперштаба, 143 сотрудника рудника с подтвержденным COVID-19 теперь проходят лечение в медучреждениях края. Тяжелой ситуации можно было избежать, но своевременные меры никто не принял, уверен один из шахтеров, который сейчас лечится от коронавируса в Змеиногорской ЦРБ. Он рассказал корреспонденту amic.ru Саше Соколову об условиях в стационаре, какие меры в шахтерском общежитии приняли после первого случая заболевания (спойлер: очень сомнительные) и почему сотрудники рудника намерены подавать на свое руководство в суд.
Работали, как и прежде
– Когда первого больного выявили (17 апреля, – прим. ред.), уже многие были на 100% уверены, что тоже заразились. Но до тех пор, пока нас не увезли, работали все в штатном режиме. Паники в общежитии никакой не было, но мы же не дураки: все вместе живем, как тут не заболеть? В общежитии общая столовая и общий душ. Да и на работе мы все постоянно пересекаемся. У меня никаких жалоб не было, да и сейчас нет: ни температуры, ни слабости. А тех, у кого самочувствие ухудшалось, просто отправляли домой, чтобы уже сами к врачу. На месте их никто не проверял.
Заизолировали холодильником
– Жили после первого заболевшего тоже как обычно. У нас в общежитии два крыла – старое и новое, которые соединены проходом. Так вот, заразившийся жил в другом корпусе. Я был на смене, поэтому не знаю, проводил ли кто-то в общежитии дезинфекцию или нет. Из тех "карантинных" мер, что я увидел – холодильник. Его поставили в проходе между корпусами, чтобы никто туда-сюда не ходил. Заизолировали, называется.
22 апреля приехал Роспотребнадзор, взяли у нас анализы на коронавирус. Результаты пришли только 25-го, а до этого я все так же на работу ходил спокойно. Как только подтвердился COVID-19, меня и других посадили в два автобуса и с сопровождением полиции отвезли в больницу.
На руднике приняли "полумеры"
– Ребята всерьез подумывают подавать в суд на наше предприятие за то, что мы все заболели. Мы на вахту приехали 1 апреля, когда уже все знали про коронавирус. Я еще заранее звонил на рудник, спрашивал: а ехать ли вообще. Сказали: конечно, ехать. Работать надо. Мы ведь все из разных городов приезжаем, и перед сменой должны хоть какой-то карантин пройти. Но нет, нам только температуру померили и все – на работу.
Единственное – нам вообще запретили покидать территорию рудника. Мера вроде бы правильная. Но местные, кто живет в Змеиногорске, при этом спокойно заезжали и выезжали с территории. Было даже собрание с руководством, но нам сказали: "Мы вас вообще можем даже в мирное время никуда не выпускать. А на местных не смотрите даже. Они в подрядных организациях работают, и руководство у них другое". Организации-то другие, а люди одни и те же, все равно вместе работаем. Какой тогда от карантина толк, если часть работников после смены идут домой, к семьям.
Мы и с предыдущей сменой пересеклись в общежитии. Контактировали, общались. Теперь мы в больнице, а они все поехали по своим городам. Маски и антисептики, кстати, появились на руднике только после 20 апреля, когда первый случай уже выявили.
"Медики в лыжных очках"
– Теперь вот все лежим в Змеиногорской ЦРБ. Считаю, что Змеиногорск вообще к коронавирусу оказался не готов. Никаких изолированных боксов. В палате нас лежит четыре человека. Можно спокойно выходить в коридор и гулять по отделению.
Медработники ходят в защите, это да. Правда, не всегда в той, которая должна быть. Один вот к нам в лыжных очках заходит. Еда очень плохая, никто не наедается толком. С коллегами общаемся, которые в других больницах лежат: им и шоколад, и печенье, и фрукты приносят. А у нас только голый суп на обед и пюре. Фрукты, колбасу и другую нормальную еду за свой счет покупаем: знакомые через КПП передают.
Лечат только арбидолом, больше никаких лекарств не дают. Опять же, слышал, что должны для повышения иммунитета препараты давать: те, которые при ВИЧ назначают. Но у нас здесь ничего подобного. Ощущение, что нас бросили: кто поднимется на ноги, тот поднимется. Даже флюорографию нам никто не делал за все это время.
На 10-й день будут брать повторный анализ. А затем еще один. Если будут отрицательные – отпустят домой. Моя смена-то закончится уже к тому времени, поэтому на работу уже не поеду. Но предприятие будет работать, и новая смена, скорее всего, заедет. Оно и сейчас работает, куда оно денется-то.
Напомним, Корбалихинское месторождение АО "Сибирь-Полиметаллы" продолжает свою работу "в режиме жизнеобеспечения. По словам министра промышленности региона Вячеслава Химочки, совсем остановить предприятие невозможно. По его словам, там введен особый пропускной режим, а сотрудники, несущие круглосуточную вахту, обеспечены горячим питанием, водой и средствами защиты. Все работы на руднике проводятся под контролем Роспотребнадзора.
А 23 апреля в местных Telegram-каналах появились фотографии сотрудников Змеиногорской ЦРБ, которые за неимением защитных костюмов импровизируют и используют подручные средства. Позднее главврач больницы Елена Долженко заявила, что эти снимки были сделаны "для личного пользования", а в учреждении есть все необходимые средства защиты, включая противочумные костюмы. Правда, достоверность фотографий она отрицать не стала.
Комментарии
Мужики обязательно в суд... Везде такой бардак и поэтому заболевших по стране насчитали около 100 тысяч...
Спросить с руководства по полной.
Спросить с руководства по полной.
Не только с руководства, но и с роспотребнадзора.
17 апреля подтвердился коронавирус у первого человека, а только 22 апреля приехал Роспотребнадзор. До этого времени Роспотребнадзор спал? Смотришь на их выступления по телевизиру, ей богу - как замороженные роботы. Ужас.
руководство в рудник,нехай сами поработают.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Подавайте, подавайте, заработаете определённую репутацию, потом на работу нигде не возьмут.
Короновирус это эпидемия или политика? Это религия. В него можно верить, можно не верить. Но обряды надо соблюдать!
Ну вам то шафкам угрожающе тявкающим из кустов виднее. Это таких работадателей надо закрывать и запрещать новые предприятия открывать навсегда.
Везде так. Плевать все хотели на какие-то нормы санитарные. Даже общепринятые.
Правильно нужно подавать в суд и в следственный комитет ,как мог попасть на такой объект заражённый человек.если он приехал из другого региона его обязаны были поместить на 2 недели на карантин,а не выпускать на работу , это как будто специально было сделано чтобы заразились другие люди, зто халатность и руководства рудника и РОСПОТРЕБ Надзора, судить нужно за такие оплошности а у нас всегда начальству всё сходит с рук , а заложниками остаются люди.
Тяжелой ситуации можно было избежать, но своевременные МЕРЫ НИКТО НЕ ПРИНЯЛ.
Маски и антисептики, кстати, появились на руднике только после 20 апреля, когда первый случай уже выявили.
А другие предприятия в крае проверяют?Как часто делают тесты кассирам из магазинов, которые одни из главных в группе риска? Как часто проверяют водителей автобусов, которые весь день контактируют с пассажирами?
Ребяты - так по всей стране, и у нас в краевом центре (!) разве лучше - даже элементарным государство во главе с вождем обеспечить не может! А вот "клоун" Трамп по 1200 баксов своим выдает!!!
Мы и с предыдущей сменой пересеклись в общежитии. Контактировали, общались. Теперь мы в больнице, а они все поехали по своим городам.
??????????????????
а с другой стороны роспотребнадзор тоже ведь весь посократили в свое время, в районах по 2 человека, где им успеть
У нас суды бы еще "нормально" работали - можно подавать, а так скажут ЧС было и ручкой помашут (для выплаты кредитов только ЧС не вводят, а там где что власти должны выплатить - ЧС).
Подавать конечно нужно - может количеством суды "пробить" получится.
29.04.2020 06:34
- гость -
Мужики обязательно в суд...
первый же вопрос будет почему не самоИЗОлировались....
29.04.2020 08:46
- гость -
Ну и ответ будет потому как не было самосредств для самообеспечения самоизоляции
Арбидолом лечат... Интересно, он хоть хуже не сделает? Если доказанного лечебного воздействия там нет, то хоть бы безопасен был
Да ладно.. здоровые мужики лежат жрут ржут и никто не болеет.
Интересно, он хоть хуже не сделает?
в рф-овских реалиях это не важно - важно что-б он прибыль приносил...
29.04.2020 08:26
- гость -
Ребяты - так по всей стране, и у нас в краевом центре (!) разве лучше - даже элементарным государство во главе с вождем обеспечить не может! А вот "клоун" Трамп по 1200 баксов своим выдает!!!
Пластинку смените, задолбали про вождя и баксы, к Навальному обратитесь, отсыпет
1. карантин у нас в стране не введен, поэтому ни кого и не садили на 2 недели из другого региона,
2. какие боксы? если всю больницу отдают
3. никто в больницах колбасу на обедне дает, не санаторий
4. человек заразен в течении 8 дней после выздоровления ( это как уж говорится пусть медики сами определятся, по разным источникам разные данные, то заразен то нет)
5. соответчики будут все тот же роспотребнадзор, ну не любит наше государство само себя судить, опят же губернатор будет виноват, поскольку не ввел изоляцию при приезде из другого региона ( путин чисто на губеров это возложил)
6. предыдущих обзвонили, сказали дома сидеть 2 недели и сдать анализ
7. те же продавцы и водители транспорта в одной маске каждый день, можно подумать меняют их каждые 2 часа и руки никто после каждого клиента не обрабатывает
Потом выяснится, что все всё опять не так поняли.
И лыжные очки-это нано-очки,что арбидол принимают по всей стране,что там боксы- невидимки, хорошее питание " самоизолировалось".
Можно спокойно выходить в коридор и гулять по отделению.
сидят дяди в больничке и ноют что плохо им, бессимтомным и с легкой формой, тьфу, а что им надо? чтобы рассадили по одиночным камерам, сами свихнуться за 2 недели, подключили к ивл, капали капельницы, в перерывах давали фрукты и колбаску, наверное пивка еще
и ждут чтобы все сопли подтирали им- взрослым дядям, аж противно
ну легкая форма у тебя, так перекрестись блин, что испугом отделался
Ну, хорошо, суд. И что они требовать будут? Экономические требования? Смену власти в стране? И суд что-нибудь изменит?
Мож трансферфактором полечить? У вас легкая форма олегофрении?
Опять мелькает знакомое лицо министр промышленности Химочка, с мемом Нельзя вот так взять.... и закрыть (остановить предприятие невозможно). Обеспечить элементарными мерами то можно?! Если вы как говорите обеспечили сразу то почему до сих пор является очагом заразы? А больница, с врачами в масках лыжных? Это не ваше конечно... пусть там варятся как знают. Кстати говорят в больничке произошла ночная бойня, почему не пишут? Пора наводить порядок или совсем делать закрытую зону что бы новости оттуда не доходили до нас.
а от чего его лечить если у него ничего не болит?))
вот от отжигает)
во первых при СПИД применяют капельницы с препаратами, которые наоборот угнетают иммунитет, тк организм начинает пожирать свои же здоровые клетки.
еда плохая?)) фрукты и колбаса надо?))
так у нас в РД№2 кормят только бульоном с курицы , пустым и кашей с добавлением этой же сухой курицы.
да и валяются они там за бюджетный счет.
или как они хотели? шведский стол?
29.04.2020 09:37
гость
сидят дяди в больничке и ноют что плохо им, бессимтомным и с легкой формой, тьфу, а что им надо?
Надо изолировать каждого. А что если сейчас там 3 зараженных и 130 здоровых? В одном помещении через неделю будет половина зараженных, далее больше
палатки на улицу, каждому персонально. И в 20 метрах друг от друга пусть по 3 недели живут не пересекаясь
И что что в лыжных очках? По всей России врачи в лыжных очках ходят, потому что они реально спасают. А главного врача Долженко давно пора на вольные хлеба отправить, ничего не делает больницы, только карманы набивает свои.
@Мужики обязательно в суд
Спросить с руководства по полной.
Не только с руководства, но и с роспотребнадзора.
Правильно нужно подавать в суд и в следственный комитет@
И на кого в суд? На руководство рудника, на больницу, на местную или краевую власть, на кого?
И как вывод: 08:26- гость -@ Ребяты - так по всей стране@
1 С кем судиться решили?
2 Суд примет сторону руководства рудника и власти.
"Ребяты", не забывайте, при какой власти живете
"главврач больницы Елена Долженко заявила, что в учреждении есть все необходимые средства защиты, включая противочумные костюмы"
Пусть фото медиков запилит.
А то рассказывали месяцок назад, что в Диагностический центр привезли 2 (два) одноразовых противочумных клостюма, и везде отрапортовали что полностью готовы в пандемии
и так везде. само пройдет.
29.04.2020 09:10
Обыватель
Вот как раз арбидол очень активно помогает на начальном этапе вирусных заболеваний, активизируя иммунитет, так что очень даже кстати при бессимптомном течении короны, не даст вылиться в более тяжелый вариант. Так что не стоит этому пациенту-жалобщику возмущаться.
Вот как раз арбидол очень активно помогает на начальном этапе вирусных заболеваний
вот и лоббисты подтянулись
судя из вашей логики арбидол надо жрать постоянно, так как симтомы не начального этапа орви наступают как правило на 3-7 день после заражения...
29.04.2020 07:04
- гость -
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Подавайте, подавайте, заработаете определённую репутацию, потом на работу нигде не возьмут.
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Начальник рудника? Вас и про репутацию не спросят. Несколько лет. Только родственники будут передачки носить.
29.04.2020 11:02
- гость -
Какие передачки? Очнись болезный. Вы рудник не в состоянии остановить, потому что имея даже власть вы тут гости.Вы можете только рекомендовать проверять людей на температуру и дизинфекцией советовать обрабатывать, а будет ли это проводится это не ваше дело. И ваши министры будут говорить что нельзя вот так взять и закрыть производство. Здесь идет своя отдельная жизнь, где есть хозяин и куча холопов. И если надо дубиной кого приласкать то приласкают.
29.04.2020 09:10
Обыватель
Арбидолом лечат... Интересно, он хоть хуже не сделает? Если доказанного лечебного воздействия там нет, то хоть бы безопасен был?
Вопрос дня!
29.04.2020 10:57
- гость -
Арбидол предпочтительнее ИВЛ.
29.04.2020 11:29
- гость -
И лечит, и хуже не сделает, только лучше. Проверено на себе не один раз.
" даже флюорографию не сделали " - так она не информативна , только компьютерная томография
"лежим в палатах по 4 человека " - вы все носители , все до этого жили вместе , значит и штамм один , пока не заболеете , а потом уже распределят кого - куда , одних к лёгким , других к тяжёлым , ну а третьих в реанимацию на ИВЛ ( не дай бог)
Прочитал, нытик какой-то...
Руководство рудника не медики, чтобы эпидемией заниматься. Требования (точнее рекомендации) РПН судя по всему выполняли. Какие могут быть претензии?!
Информация представлена как-то однобоко. Один Вася Зелепупкин так сказать сказал..... А кто такой этот Вася - неизвестно! Мужики здоровы, их ничего не беспокоит. Фактически они находятся в санатории, где кушают, спят - в общем проводят время в лени и неги. И при этом получат денежные средства за предоставленный больничный. Все по закону. Причем тут суд. Что касается питания, то это вопросы к больнице. Неорганизованно, так это респект Министерству здравоохранения! В целом же не вижу прецедента для призывов идти в суд. В конце концов в коллективе можно заразиться и другими - более опасными заболеваниями. Кто знает, с кем вчера коллега чай попил, в чьей кровати полежал.....?
Очередное заказное повествование.........