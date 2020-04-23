"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков

Главврач Змеиногорской ЦРБ Елена Долженко прокомментировала облетевшие интернет кадры с медицинскими работниками скорой помощи, одетыми в необычно выглядящие защитные костюмы, которые в соцсетях окрестили "космическими".
Руководитель учреждения подчеркнула, что в районной больнице имеются все необходимые средства защиты, в том числе противочумные костюмы, и ими своевременно комплектуют медицинские бригады, "исходя из потребности".
"Конечно, у нас в больнице нет большого запаса, но мы ежедневно информируем о своей потребности Минздрав. Поставки СИЗов к нам идут регулярно, – цитирует Долженко telegram-канал "Ленина, 59". – Например, сегодня мы получили еще 100 противочумных костюмов, 2000 масок, более 8000 бахил и других средств".
Главврач подчеркнула, что забор биоматериала на предмет коронавируса осуществляется исключительно в стандартных средствах защиты.
Достоверность сделанных снимков она отрицать не стала, но уточнила, что фото было сделано медработниками "для личного использования".
Комментарии
Этакий флэш - моб для родных,друзей,знакомых ?
Тема вопроса почему горняков с рудника, территориально принадлежащему к Змеиногорскому району,отправили в Рубцовск и срочным порядком заселили в ЦРБ Рубцовска осталась нераскрытой.
заселили в ЦРБ Рубцовска осталась нераскрытой. - по просьбе заболевших В ЦРБ палаты большие и им привычнее быть плечом к плечу .
Что ж ты доктор сдал назад, смешно былобы если он скажет правду и останется на посту Главврача
Это они наряжались для селфи, тогда другой вопрос к руководителю, Чем занят ваш персонал
23.04.2020 18:11
Гость
заселили в ЦРБ Рубцовска осталась нераскрытой. - по просьбе заболевших В ЦРБ палаты большие и им привычнее быть плечом к плечу .
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С каких пор просьбы "отдыхающих" стали поводом для обязательного исполнения чиновников,ответственных за изоляцию больных,учитывая ,что в самом Рубцовске под коронавирусников до сих пор здание бывшего Роддома находится в стадии завершения подготовки к приёму ?
21.04.20
В здании рубцовского роддома, который к концу недели станет инфекционным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией, завершаются подготовительные работы. Он будет предназначен для больных легкой и средней степени тяжести, сообщили в Минздраве Алтайского края.
В Рубцовскую ЦРБ госпитализировали только зараженных без клинических проявлений. Им не требуются особые условия пребывания, лишь наблюдение и изоляция с целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Администрацией больницы предприняты меры для безопасности работников больницы.
В гостиницу “Алиса” в Рубцовске отвезли незараженных граждан, результаты анализов у них отрицательные.
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Нашёл в "Местное Время".Рубцовск.
Какая ещё стабильность этим нужна,не могут обеспечить чтобы страна жила нормально, СИЗ нет даже для врачей, а про население даже и говорить нечего...
Ну вот. Прилетело и врачам и главе
Вот именно, получили сегодня, после того как МЗ услышал гневные комментарии населения. Только работать в этих костюмах надо было вчера и позавчера. А получили сегодня. А вчера сотрудники работали в том, что запечатлено на фотографии. Жалко главного врача, как всегда он оказался крайним. Ведь делать закупки такого масштаба у ЦРБ просто нет средств, это прямая функция МЗ.