Число зараженных коронавирусом сотрудников алтайского рудника достигло 143

Число заразившихся COVID-19 людей, работавших на Корбалихинском руднике, составило 143 человека, сообщают в оперативном штабе Алтайского края.

Вместе с тем ранее оперштаб передал, что в Змеиногорском районе только 141 заболевший, в том числе четверо в Змеиногорске. Различия в статистических данных объясняются тем, что часть заразившихся работников проживали в других районах Алтайского края.

Как ранее сообщил amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. Тогда в число его контактов вошло 84 человека.

Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса у еще 37 работников рудника. В дальнейшем число зараженных продолжило расти, что стало причиной решения закрытия въезда и выезда транспорта в Змеиногорском районе.