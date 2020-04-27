Число зараженных коронавирусом сотрудников алтайского рудника достигло 143

Число заразившихся COVID-19 людей, работавших на Корбалихинском руднике, составило 143 человека, сообщают в оперативном штабе Алтайского края.
Вместе с тем ранее оперштаб передал, что в Змеиногорском районе только 141 заболевший, в том числе четверо в Змеиногорске. Различия в статистических данных объясняются тем, что часть заразившихся работников проживали в других районах Алтайского края.
Как ранее сообщил amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. Тогда в число его контактов вошло 84 человека.
Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса у еще 37 работников рудника. В дальнейшем число зараженных продолжило расти, что стало причиной решения закрытия въезда и выезда транспорта в Змеиногорском районе.
Комментарии
Скажите пожалуйста, работодателя привлекут за то, что он выпустил на работу человека, который заразил огромное количество людей и что привело к известным последствиям? А мик, задайте вопрос следственным органам. Или они у нас только толпой на одного умеют?
То есть закрыть рудник религия не позволяет? Надо полный состав рабочих уконтропупить и вздохнуть с облегчением? Я диву даюсь
17 апреля сообщили о выявлении заболевания новой инфекцией у сотрудника подрядной организации. Заболевший прибыл на рудник из Республики Башкортостан 31 марта 2020 года, проживал в общежитии. 10 апреля он был госпитализирован в КГБУЗ «Змеиногорская ЦРБ» с диагнозом «внебольничная пневмония».
Почему при таком диагнозе сразу не взяли тесты,которые делаются очень быстро??? Почему поступил 10 апреля,а 17 только сообщили о выявлении?
это бизнес, ничего личного.
27.04.2020 13:26
Зануда
То есть закрыть рудник религия не позволяет?
Владельцу надо будет всё равно содержать рудник во время консервации. Зачем ему тратить деньги просто так.
А человеческая жизнь что? Люди такая же нефть. Просто ресурс.
Если российскими компаниями непонятно посему владеют узбеки махмудовы и усмановы, к чему удивляться, что им плевать на здоровье и благополучие своих рабов.
"Почему при таком диагнозе сразу не взяли тесты,которые делаются очень быстро??? Почему поступил 10 апреля,а 17 только сообщили о выявлении?"
Потому что первый тест показал отрицательный результат. Писали уже об этом