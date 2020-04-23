Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае

Врачи в ЦРБ Змеиногорска не имеют специальных защитных костюмов, а работать им приходится в том, что удалось собрать. Об этом сообщает Telegram-канал "Алтайские крайности".

Судя по фотографиям, врачам приходится использовать хирургические халаты и брезентовые накидки вместо специальных защитных костюмов.

Как уже сообщал amic.ru, ранее подтвердилось 37 случаев заболеваний среди сотрудников Корбалихинского рудника в Змеиногорске. На данный момент все они доставлены в рубцовскую ЦРБ.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал Алтайский край и Республику Алтай за отсутствие закупок защитных костюмов. По его данным, Алтайский край только недавно заказал первые две тысячи костюмов, Республика Алтай же ни провела ни единой закупки. Мантуров подчеркнул, что в критической ситуации быстро передать защиту не выйдет.