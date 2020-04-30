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"Предприятие поддерживает". Шахтеры из Змеиногорской ЦРБ о лечении в стационаре

, ИА "Амител"
Пациенты уверяют, что теперь никаких жалоб нет
Пациенты Змеиногорской ЦРБ / Фото: zmnvest.ru

Пациенты Змеиногорской ЦРБ / Фото: zmnvest.ru

Вспышка коронавируса на Корбалихинском месторождении заставила власти закрыть на карантин весь Змеиногорский район. 143 работника рудника с подтвержденным COVID-19 теперь лечатся в медучреждениях края, больше 80 из них – в  Змеиногорской ЦРБ, где экстренно оборудовали госпиталь для зараженных коронавирусом. Один из них пожаловался amic.ru, что кормят там плохо, и многие пациенты недоедают. Журналисты "Змеиногорского вестника" решили пообщаться с шахтерами и проверить, так ли это на самом деле. Пациенты рассказали изданию, как себя чувствуют, чем их лечат и почему за сытые желудки пациентов нужно сказать спасибо руководству рудника.

Лечат по стандартам

У всех пациентов, которые находятся в Змеиногорском госпитале, болезнь протекает бессимптомно. Об этом рассказала главный врач ЦРБ  Елена Долженко. Лечение им проводят по всем стандартам оказания медицинской помощи и последним методическим рекомендациям федерального Минздрава, уверяет специалист.

Долженко утверждает, что за пациентами наблюдают постоянно: медицинский обход проводится три раза в день. Тех, у кого ухудшается самочувствие и появляются симптомы ОРВИ, немедленно перевозят в Рубцовск: там, в горбольнице № 3, развернули инфекционный госпиталь.

Общаться друг с другом в госпитале у шахтеров возможность есть, но вот в изоляции от внешнего мира приходится нелегко, рассказал горный мастер подземного участка Корбалихинского рудника Ильдар Миннуллин.

"По словам медицинских работников, через 10 дней с начала госпитализации нам должны сделать повторный анализ на COVID-19. По его результатам будет определена дальнейшая тактика по каждому из пациентов. Я, например, чувствую себя отлично, а потому надеюсь, что в скором времени меня выпишут из больницы", – рассказал изданию Миннуллин.

Он добавил, что лечат шахтеров противовирусными препаратами: в целях профилактики. Кроме того, пациентам выдали средства индивидуальной защиты (СИЗ).

В ЦРБ также подчеркнули, что СИЗ поступают в госпиталь из Минздрава ежедневно. Их шьют на предприятиях края, закупают на деньги из федерального и краевого бюджета, а также получают в помощь от коммерческих организаций. На данный момент в госпиталь поступило уже более 700 комплектов защиты, заверили в больнице. И добавили, что наращивание объема поставок вскоре позволит держать запас средств защиты на срок более двух недель.

Диета – выше нормы

Рассказали пациенты госпиталя журналистам и о своем рационе питания. По их словам, проблемы с питанием, о которых amic.ru рассказал один из шахтеров, действительно были, но лишь в первые дни. Издание пишет, что теперь ситуация улучшилась: по словам руководства больницы, в столовую наняли дополнительных сотрудников, а к поставке продуктов подключилась компания "Сибирь-Полиметаллы", где работают пациенты.

"Питание первые два дня было недостаточным, но после вмешательства руководства рудника ситуация улучшилась. Благодаря поддержке предприятия диетический рацион госпиталя значительно усилили. В меню появились и мясные блюда, и супы, а к чаю выдают кондитерские изделия. В общем, жалоб и нареканий теперь нет", – объяснил изданию шахтер Виктор Наруков, который находится в стационаре с 25 апреля.

Руководство больницы даже направило в межрегиональную прокуратуру документ, где расписало рацион для инфицированных. Например, обеденное меню 29 апреля, согласно бумаге, было таким:

  • щи с фасолью – 400 г
  • плов с курицей – 300 г
  • салат (капуста, огурец, лук) – 100 г
  • чай с сахаром – 200 г

В отчете также указано, что средняя энергетическая ценность продуктов в сутки составляет 3000 ккал, что даже превышает нормы, установленные Минздравом.

"Держим руку на пульсе"

По словам руководства Корбалихинского рудника, их поддержка отнюдь не ограничивается питанием для пациентов. Предприятие также заверило, что поставляет в госпиталь медикаменты и средства индивидуальной защиты.

"Руководство АО "Сибирь-Полиметаллы" оказывает всевозможную помощь сотрудникам предприятия, госпитализированным в медицинские учреждения. Мы, как говорится, держим руку на пульсе и реагируем на все просьбы и замечания коллег, находящихся в клинике. В том числе организовали завоз продовольственных товаров, медикаментов и средств индивидуальной защиты, как для пациентов, так и для медицинских сотрудников", – рассказала директор по персоналу и общим вопросам АО "Сибирь-Полиметаллы" Наталья Анисимова.

Предприятие, по ее словам, поддерживает с каждым из госпитализированных сотрудников связь лично и ежедневно узнает о состоянии их здоровья. Кроме того, компания закупила антивирусные препараты на 500 тысяч рублей и передала их Змеиногорскому госпиталю.

Напомним, первый случай коронавируса на Корбалихинском руднике выявили 17 апреля. Зараженным оказался шахтер, прибывший на вахту из Башкортостана. Поскольку мужчина проживал в общежитии предприятия, специалисты Роспотребнадзора провели тесты и выявили больше 100 случаев COVID-19 на месторождении. Предприятие теперь работает "в режиме жизнеобеспечения". А тем сотрудникам, которые продолжают работать на руднике, руководство удвоило зарплату. Из-за вспышки инфекции правительство ввело на всей территории Змеиногорского района жесткий карантин.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

30.04.2020 19:57
- гость -

это усиленное питание?

1.05.2020 09:29
гость

это нормальное питание, или надо тазиками давать? можно подумать дома все деликатесы одни едят

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