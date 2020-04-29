Никого на произвол не бросали. Руководство о ситуации на алтайском руднике

Руководство АО "Сибирь-Полиметаллы" отреагировало на материал amic.ru "Бросили на произвол. Шахтер с COVID-19 о том, почему на руднике так много заболевших". Письмо есть в распоряжении редакции.

Как подчеркивают на предприятии, руководители приняли все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции на всех промплощадках предприятия, в административных и бытовых зданиях, в том числе на Корбалихинском руднике. Необходимые мероприятия осуществлялись с момента введения в Алтайском крае режима повышенной готовности (с 18.03.2020 г.), то есть еще до выявления первого больного COVID-19 сотрудника. Профилактика продолжается и сейчас.

Что касается организации питания работников, которые находятся в стационарах Змеиногорска и Рубцовска, то этим должны заниматься медицинские учреждения. При этом на предприятии уверяют, что больницам оказывается помощь. Еженедельно фирма поставляет молочные и мясные продукты, овощи и фрукты, крупы и хлеб.

Работников, находящихся в режиме карантина на Корбалихинском руднике, также обеспечивают бесплатным питанием. Кроме того, зарплата сотрудников, исполняющих сейчас свои трудовые обязанности, увеличена в два раза, подчеркивают на предприятии.

Напомним, ранее один из шахтеров, заразившихся на руднике, рассказал amic.ru, что предприятие фактически бросило их на произвол. В частности работы продолжались в обычном режиме, даже когда подтвердился первый случай коронавируса на промплощадке. Также сотрудник заявил, что кормят пациентов в Змеиногорской ЦРБ, где проходят лечение часть шахтеров, плохо, многие не наедаются. Также, по словам мужчины, работники подумывают подать на предприятие в суд.