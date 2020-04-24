Губернатор Алтайского края ввел строгий карантин в Змеиногорском районе

В Змеиногорском районе Алтайского края введен строгий карантин в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.

Как следует из документа, всем проживающим на территории Змеиногорского района запрещено покидать жилище. Исключением являются случаи, когда требуется экстренная (неотложная) медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью. Также населению позволено выходить за продуктами и в аптеку, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома, выносить мусор и ухаживать за недееспособными.

"В АО "Сибирь-Полиметаллы" режим карантина будет установлен особенно жестко", – отметил Виктор Томенко. Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.

Кроме того, вводится запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд из него. В течение непродолжительного времени жителям района дадут возможность вернуться домой извне. В тех случаях, когда люди из других муниципалитетов захотят выехать из Змеиногорского района, в течение краткого периода им будет разрешено покинуть его при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительства. Контролировать соблюдение режима будут сотрудники органов правопорядка, специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники.

При этом транзит транспорта через Змеиногорский район будет также полностью закрыт. Въезд и выезд разрешат по специальным пропускам, которые будут выдавать в администрации района.

Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. В число его контактов вошли более 70 человек. Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса еще у 37 работников рудника.

Накануне, 23 апреля, предварительные тесты дали положительный результат еще у 50 человек в Змеиногорском районе. Сейчас анализы перепроверяют.

На 24 апреля, по данным регионального оперштаба, подтверждены 152 случая заболевания COVID-19. Вылечились 18 человек.