Губернатор Алтайского края ввел строгий карантин в Змеиногорском районе

В Змеиногорском районе Алтайского края введен строгий карантин в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.
Как следует из документа, всем проживающим на территории Змеиногорского района запрещено покидать жилище. Исключением являются случаи, когда требуется экстренная (неотложная) медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью. Также населению позволено выходить за продуктами и в аптеку, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома, выносить мусор и ухаживать за недееспособными.
"В АО "Сибирь-Полиметаллы" режим карантина будет установлен особенно жестко", – отметил Виктор Томенко. Все работники в течение двух недель не смогут выходить или заходить на территорию предприятий.
Кроме того, вводится запрет на въезд в Змеиногорский район и на выезд из него. В течение непродолжительного времени жителям района дадут возможность вернуться домой извне. В тех случаях, когда люди из других муниципалитетов захотят выехать из Змеиногорского района, в течение краткого периода им будет разрешено покинуть его при условии обязательной самоизоляции после прибытия на место жительства. Контролировать соблюдение режима будут сотрудники органов правопорядка, специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники.
При этом транзит транспорта через Змеиногорский район будет также полностью закрыт. Въезд и выезд разрешат по специальным пропускам, которые будут выдавать в администрации района.
Как уже сообщал amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. В число его контактов вошли более 70 человек. Позднее оперштаб Алтайского края подтвердил наличие коронавируса еще у 37 работников рудника.
Накануне, 23 апреля, предварительные тесты дали положительный результат еще у 50 человек в Змеиногорском районе. Сейчас анализы перепроверяют.
На 24 апреля, по данным регионального оперштаба, подтверждены 152 случая заболевания COVID-19. Вылечились 18 человек.
Комментарии
Интересно подкалиберные пойдут?
Или интерфейс менять надо?
Вообще конечно квадратура зависит от позиционирования и взгляда на предмет, все так считают.
Но я то думаю.... что есть игра теней и света.
24.04.2020 15:09
@demonada.lj
А можно с переводом, чувствую что интересно но не могу понять о чем речь?
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков обратил внимание на то, что в ближайшие дни подойдет к концу инкубационный период болезни для нарушителей режима самоизоляции. "На следующей неделе, я боюсь, мы увидим скачок как итог этих нарушений",
24.04.2020 15:11
- гость -
,,первый пошел"- обыграют на одном районе,затем на всей Алт.краине.
Что за бред? Личный автомобиль - это лучшая защита от короновируса ) Какого нельзя ими пользоваться?
Бинты счетовод завёз в район? Чтобы жители могли бошки обматывать вместо масок.
На личном авто безопасней.
Ты один,посторонних нет.
ОТ гораздо опасней.
И второе, полномочия то есть людей ограничивать?
Все верно приняли. Теперь надо рудник взять под контроль, независимо от того кто им заправляет и какую прибыль он приносит. Что бы контроль был жестким. Иначе эта будет полумера.
Змеиногорск - это наша Ухань. Там тоже допустили вспышку. И там решили проблему только полной блокадой города. Причем этим занимались военные. Там рядом в Алейске мотострелковая дивизия. Надо город оцеплять и полностью зачищать.
Дождались. При полном пофигизме людей, скоро и Барнаул так сядет. Потом посмотрим, что будут выть орущие "вывсеврете, никакой инфоекции"
Пивзавод останавливать будут? Барнаул закрывать будут? Это я к тому,сколько жрачки запасать.
Царь обещал военных задействовать в борьбе. Топчихинский полк РХБЗ ещё по тревоге не поднят?
Анекдот в тему:
Старенькая бабуля возвращается домой из магазина. Говорит мужу;
- Иду я по улице, тут подходит господин полицейский и ругает меня, что вышла из дому без пропуска. Слышь, дед, вроде как наш город от оккупации ещё в сорок четвёртом Красная Армия освободила?
и Алейскую м.ст.д. переименуют в Уфаньскую трижды ордена Буйнова,певца и балагура и первой жены его дивизию.
Салют.
А с какого перепугу губернатор может мне запретить пользоваться личным имуществом (автомобилем)? Указывать на какое расстояние мне ходить? Статья 27 Конституции или он и не знает такую книжечку?
вообще то, алейск от змеиногорска километров 250
24.04.2020 15:33
- гость -
Так за Конституцию ещё не голосовали,а старая уже вроде как не действует. Впрочем,можете обращаться в Конституционный суд в заявлением.
24.04.2020 15:33
- гость -
Ну на кладбище всегда дверь на вход открыта, иди, кто не дает.
там и про конституцию погоришь
Приехал 31.03, а выявили 22.04? пол месяца ни чем не проявил себя? Где логика о 2х недельном карантине?
24.04.2020 15:45
Гость
А кто вам сказал что за неё обязательно голосовать, обнуленный подписал, значит уже живем по новой портянке. Шах и мат народу рфии
А почему пивзавод не закрывают? Те же ошибки будут
24.04.2020 15:52
- гость -
А почему ты решил, что ты раньше на кладбище не окажешься?
Чем передвижение на личном авто опаснее общественного транспорта в плане заражения? Почему именно в ста метрах от дома я не заражусь, а в двухстах могу заразиться?
24.04.2020 16:19
- гость
Может кхыкал ходил на всех две недели вот и позаражл всех
24.04.2020 16:19
- гость -
Заболевший прибыл 31.03.2020 на рудник из Республики Башкортостан, проживал в общежитии.
10.04.2020 был госпитализирован в КГБУЗ "Змеиногорская ЦРБ" с диагнозом "Внебольничная пневмония". При лабораторном обследовании подтверждено инфицирование COVID-19.
(Общественно-политическая газета Локтевского района Алтайского края)
Чё с башкиром теперь будет, прячут от населения?
Говорят, что медиков,которые фотались в костюмах, уволили! Я серьезно. Позвонила подруга из змеиногорска
Амик, свяжитесь пожалуйста, каким то образом с этими медиками из змеиногорска. Надеюсь, что этл просто слухи!!
24.04.2020 16:46
- гость -
Целее будут с нашими-то больницами,источниками массового заражения. После пандемии в виду нехватки врачей опять примут.
Медики из змеиногорска не смогли скрыть убожество? Ну ну... нашли крайних
Так больных уже в Рубцовск увезли лечить. Уже инфекцию вывезли из очага. Ещё и других больных надо будет размещать?
24.04.2020 16:53
- гость -
Медики из змеиногорска не смогли скрыть убожество? Ну ну... нашли крайних
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Нормальное решение "по-нашински": найти крайних, а не решение проблемы.
Чем больше будет полумер, тем жестче в итоге будут меры. Это как собаке хвост купировать, сразу резать жалко, думают, может маленькими кусочками лучше. Итог будет один, собака будет без хвоста, только процесс будет дольше длиться, если по кусочкам резать
Такое впечатление, что местные власти слишком легкомысленно отнеслись к эпидемии. Меры принимали лишь по требованию Москвы, чтобы столичные отвязались. Решили Швецию устроить. А получают Италию.
24.04.2020 17:50
- гость -
Такое впечатление, что местные власти слишком легкомысленно отнеслись к эпидемии.
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У вас нет иных впечатлений , к примеру что Российская власть поначалу говорила "фи" вирусу ?
Похоже,что там назревает скандал - дачный сезон ,рассада, картошку посадить и карантин бессрочный явно вступят в противоречие...
а в соседних районах никаких мер, ждут-с когда полыхнет. что за дурдом. ничему не учатся
145 человек заболело во всем крае за месяц. Гриппом за это же время заболевает 25000 во время эпидемии. Нормально при гриппе живем, никого под домашний арест без суда и следствия не садят. А тут 145 человек болеет и на права нескольких миллионов на свободное передвижение просто забивают.
Жаль. Откровенно говоря до этого незаконного указа думала какой у нас молодец губернатор, держится, не поддался на общую панику и тут нате....
145 человек заболело во всем крае за месяц. Гриппом за это же время заболевает 25000 во время эпидемии. Нормально при гриппе живем, никого под домашний арест без суда и следствия не садят. А тут 145 человек болеет и на права нескольких миллионов на свободное передвижение просто забивают.
Гриппом можно заразить 40 человек одним контактером?