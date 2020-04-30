Погрузчик задел ЛЭП в Барнауле. Два человека в реанимации

Погрузчик задел линию электропередачи на стройке по улице Энтузиастов. Инцидент произошел днем 30 апреля.
По сообщениям очевидцев, двоих рабочих ударило током. Мужчины живы, однако находятся в тяжелом состоянии. Их забрала скорая.
Горожане из разных районов Барнаула в соцсетях пишут, что у многих в момент происшествия "моргнул свет".
Другие подробности пока неизвестны.
Комментарии
как вообще допустили строительные работы рядом с лэп? чиновники, здоровье пострадавших на вашей совести
Очень громкий хлопок был.
Под ЛЭП были гаражи. Гаражи снесли. Теперь вплотную дома построили. А ведь ЛЭП падают иногда. Жадность фраера загубит.
ЛЭПы падают иногда?Время от времени?