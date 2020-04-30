Погрузчик задел ЛЭП в Барнауле. Два человека в реанимации

Погрузчик задел линию электропередачи на стройке по улице Энтузиастов. Инцидент произошел днем 30 апреля.

По сообщениям очевидцев, двоих рабочих ударило током. Мужчины живы, однако находятся в тяжелом состоянии. Их забрала скорая.

Горожане из разных районов Барнаула в соцсетях пишут, что у многих в момент происшествия "моргнул свет".

Другие подробности пока неизвестны.