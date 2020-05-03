Охотник за металлом оставил без интернета 13 квартир в Барнауле

Полицейские раскрыли кражу 30 метров кабеля, совершенную в Ленинском районе Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний ранее судимый барнаулец. Правоохранители выяснили, что он проник в подвал, срезал кабель и сдал его в пункт приема металла, тем самым оставив без телефонной связи и интернета 13 квартир.
Против мужчины возбудили уголовное дело за приведение в негодное для эксплуатации состояние объектов электросвязи из корыстных побуждений. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Комментарии
интересно, сколько он получил с того кабеля и разве до сих пор металлоприемка принимает промметалл, это ж скупка краденого
Кабель вторичен был - первичны макароны на ужин. Гарантированные.
А барыг скупщиков за яйца не подтянули?
скупщик купил-продал...навар в карман...хрен он ложил на законы...