Охотник за металлом оставил без интернета 13 квартир в Барнауле

Полицейские раскрыли кражу 30 метров кабеля, совершенную в Ленинском районе Барнаула, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний ранее судимый барнаулец. Правоохранители выяснили, что он проник в подвал, срезал кабель и сдал его в пункт приема металла, тем самым оставив без телефонной связи и интернета 13 квартир.

Против мужчины возбудили уголовное дело за приведение в негодное для эксплуатации состояние объектов электросвязи из корыстных побуждений. Ему грозит до трех лет лишения свободы.