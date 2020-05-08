Дорожники восстановили разрушенный участок полотна на пересечении Просторной и Юрина. Теперь автомобили могут проезжать без преград.

Как уже сообщал amic.ru, ранее местные жители разгромили дорожное полотно на перекрестке, чтобы перекрыть проезд для большегрузов и автобусов. Радикальные меры помогли избавить улицу от большого транспорта, но и легковым автомобилям затруднили движение.

После этого в администрации города было принято решение ограничить проезд большегрузов в районе улиц Просторной и Геодезической. Как отметили в мэрии, это решение принято в целях обеспечения безопасности движения пешеходов, из-за низкой несущей способности дорожного покрытия и с учетом мнения жителей.