7% жителей крупных и средних российских городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть люди, которые занимаются производством домашнего алкоголя. Это показало исследование, которое провел Финансовый университет при правительстве России.

Специалисты использовали метод телефонного опроса. Респондентам задавали два вопроса: "Скажите, пожалуйста, среди ваших родных или знакомых есть такие люди, которые занимаются производством самодельного крепкого алкоголя или таких людей нет?", "Скажите, пожалуйста, там, где вы живете, легко купить самодельный крепкий алкоголь или сложно (невозможно)?"

Больше всего положительных ответов (около 10%) дали жители Барнаула, Брянска, Воронежа, Рязани, Красноярска, Костромы, Саранска, Йошкар-Олы, Калуги, Пензы.

Менее всего производство самодельного алкоголя распространено в Махачкале, Владикавказе, Грозном, Владивостоке, Ставрополе, Ижевске, Архангельске, Якутске, Вологде, Новокузнецке, пишет "Российская газета".