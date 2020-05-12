Ленинский районный суд города Барнаула вынес приговор 20-летнему жителю Украины Александру Галушко за распространение синтетических наркотиков, сообщает портал "Местное время".

Как отмечается, в начале 2020 года Галушко увидел в интернете предложение о высокооплачиваемой работе курьера в России. Молодой человек откликнулся на вакансию в мессенджере Telegram и в дальнейшем там общался с работодателем. Узнав все детали работы, он приехал в Бийск из Украины и снял там жилье.

В ходе расследования обвиняемый признался, что он получал информацию о наркотиках на территории края через мессенджер. Ему нужно было находить закладки, расфасовывать их на мелкие партии, а затем делать закладки уже в разных районах наукограда для сбыта.

12 февраля 2020 года он поехал в Барнаул за очередной партией наркотиков весом около килограмма и был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Суд приговорил Галушко к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В ведомстве напомнили, что Галушко стал одним из пятерых граждан Украины, которых задержали сотрудники краевого УФСБ в результате оперативной разработки интернет-магазина, специализирующего на торговле наркотиками в особо крупном размере. Подчеркивается, что "тайниковые" закладки распространялись не только на территории Алтайского края, но и в Республике Алтай. В отношении остальных обвиняемых дела также рассматриваются судами Алтайского края.