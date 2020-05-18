Свое отслужили. Где выгодно поменять летние шины в Барнауле

Весной люди активно меняют шины с "зимы" на "лето". Но как определить, что летние колеса, которые всю зиму ждали своего часа, уже никуда не годятся и пора брать новые? И где найти шины по выгодным ценам?

Для начала нужно выполнить два простых действия:

Оценить глубину протектора. Для легковых автомобилей она должна быть не менее 1,6 мм. Проверить резину на наличие грыж и трещин.

Шина, непригодная для жаркой погоды, грозит потерей маневренности, большим расходом топлива и ответственностью перед законом. Чтобы не нарваться на штраф за нарушение требований Техрегламента, поменять резину лучше своевременно.

Те, кто хочет сэкономить на покупке новых шин, могут обратиться в "Подкову". Во всех магазинах сети и на сайте проходит распродажа летней резины. Комплект можно купить со скидкой до 25%. К примеру:

Pirelli Cinturato P1 91T, размер R15 195/65 стоят 3 177 рублей вместо 3 530 рублей;

Sailun Atrezzo 4seasons 94V, размер R16 205/55 – 2 835 рублей вместо 3 159 рублей.

Pirelli Scorpion Verde as 107H XL, размер R19 255/50 – 10 495 рублей вместо 13 990 рублей.

Также представлено много других моделей со скидкой для безопасных летних поездок.



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