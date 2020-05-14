Учись и зарабатывай. Студентов Барнаула приглашают на стажировку в крупную компанию

МТС запустил оплачиваемые онлайн-стажировки для студентов и выпускников вузов. Участники смогут освоить 14 направлений в сферах бизнеса и ИТ. Лучшим студентам МТС предложит постоянную работу, в том числе и удаленную. На сайте сотового оператора можно узнать подробности и оставить заявку.

Бизнес-стажировки пройдут в разных отделах компании: маркетинговом, финансовом, HR, PR и других. Айтишники могут попробовать себя в системном администрировании, сферах аналитики, разработки и искусственного интеллекта.

Подбор стажеров, оформление и адаптация пройдут дистанционно. Благодаря онлайн-формату программы студенты могут получить опыт работы в отделах компании других городов.

Программа длится по желанию студента от двух до шести месяцев. Ее можно совмещать с учебой: предусмотрен гибкий график на 20 рабочих часов в неделю. Заработная плата зависит от условий стажировки.

В 2019 году стажировку в МТС прошли 525 студентов и молодых специалистов, 110 из которых продолжили работу в компании после завершения программы.