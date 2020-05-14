В селе Тюменцево Алтайского края загорелся жилой дом. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что пожар начался в доме по улице Кирова. По словам местных жителей, в помещении находятся четыре газовых баллона. Три из них успели вынести, один остался внутри.

Огонь с самого дома перекинулся на дворовые постройки и забор. Улица сильно задымлена.

На месте происшествия работают пожарные, но потушить огонь пока не удается. Очевидцы сообщает, что пожар продолжается уже несколько часов, но остановить распространение огня не удается.

Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.