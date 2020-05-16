По меньшей мере пять работников предприятия "Кучуксульфат", расположенного в Благовещенском районе, заражены коронавирусом. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на оперативный штаб.

Предприятие располагается неподалеку от поселка Степное Озеро, в котором на 15 мая было зарегистрировано 16 инфицированных COVID-19. Местный житель на условиях анонимности рассказал изданию, что несколько сотрудников организации заражены коронавирусом.

Позже информацию подтвердили в региональном оперативном штабе. По их данным, за весь период на предприятии было выявлено пять случаев заболевания: два с проявлениями инфекции и три по контакту с ними. Еще одного зараженного выявили уже из домашнего круга заболевших.

До этого администрация "Кучуксульфата" отказалась комментировать изданию ситуацию, предложив сделать письменный запрос, а власти Благовещенского района заявили, что вспышки инфекции в организации "точно не было".

Как уже сообщал amic.ru, ранее вспышки коронавируса произошли на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе и ЗАО "Эвалар" в Бийске.

Напомним, что на 16 мая в крае зарегистрировано 885 зараженных коронавирусной инфекцией.