Десять сотрудников алтайского фармгиганта заболели коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю подтвердило факт заражения коронавирусом десяти сотрудников ЗАО "Эвалар" в Бийске, сообщают "Вести Алтай". В ведомстве уточнили, что это данные на 29 апреля.
Заболевших госпитализировали в стационар. 30 работников фармацевтической компании, которые контактировали с заболевшими, временно отстранили от работы. Им предстоит провести минимум две недели в режиме изоляции.
25 и 30 апреля помещения завода фармгиганта дезинфицировали. Предприятию выданы рекомендации обеспечить полное информирование о состоянии здоровья работников, а также соблюдение ими всех мер безопасности.
В числе советов – соблюдение социальной дистанции и отказ от общественного транспорта как средства доставки на работу.
В компании уточнили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников. В частности вводятся усиленные санитарные протоколы и запущена автоматическая система обеззараживания воздуха на производственных участках.
"Значительная часть сотрудников производственных цехов будет отправлена в оплачиваемые отпуска на период с 1 по 18 мая, останутся работать только цеха по выпуску антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов, – прокомментировал информацию представитель "Эвалара". – Для тех, кто останется работать, будет ужесточен медицинский контроль с применением точечного тестирования на COVID-19".
Как ранее сообщил amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. Тогда в число его контактов вошло 84 человека.
По последним данным, свыше 140 работников рудника с подтвержденным COVID-19 теперь лечатся в медучреждениях края, больше 80 из них – в Змеиногорской ЦРБ, где экстренно оборудовали госпиталь для зараженных коронавирусом.
Комментарии
Вот вам и обещания руководства бизнеса, что дескать они смогут обеспечить безопасность работников.
Страшно подумать, что будет при открытии салонов красоты и ТЦ
А вам не страшно подумать, как инфекция будет распространяться через полные автобусы?
3.05.2020 12:01
- гость -
А вам (11:28, 11:38) не страшно подумать, что вы будете кушать предстоящей зимой, если и впрямь остановится вообще всё?
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Как связано открытие салонов красоты и проблема питания?
Про транспорт Собянин сказал москвичам, что необходимо выводить как можно больше единиц, чтобы обеспечить дистанцию. Все салоны автобусов и т.п. у них размечены с учетом дистанции. Если садят больше пассажиров, то штрафуют.
При том, что антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов у фармгиганта было больше всех в крае. Не помогло почему то
этот фармгигант, мало похож на фарм-, а больше на БАД- гиганта. Производят всякую чухню, слабо относящуюся к лекарствам.
С такой же песней добавьте сюда завод РТИ.
Сашок Антибиотик сейчас прилетит из Москвы, спасать свой травяной бизнес
Владельцы предприятий(или краевые власти) должны задуматься над тем ,чтобы чаще проводить обследование сотрудников на коронавирус,чтобы потом предприятие не простаивало,чтобы не закрывали города,как Змеиногорск.
Да этот вирус есть у каждого второго, просто там нашли, а у вас рядом - нет. Что такого ))) Щас наоретесь, введут как всем пропускной режим, тише реагируйте - это обычно теперь дело, просто вы все еще не проверились. А я и не буду, пока не чихну
Штанопротиратель прилетит спасать бизнес, заодно пусть полечится в том, что развалил, "оптимизатор" !!!
У женщины муж заболел, который работает на другом предприятии, она переносила этот заболевание бессимптомно, когда подтвердилось у мужа, проверили ее - выяснилось, что больна. Эвалар купил тесты за свой счет и проверил всех, кто с ней контактировал.
Что ту военного? Так каждый может занести заболевание в семью или на свою работу.
Ракшин умышленно открывает не все кассы чтобы сэкономить на кассирах
И больше перезаражать населения
У Ракшина в новом магазине на Папанинцев парень кассир так кашляет , что подходить к кассе страшно Не то что покупать .