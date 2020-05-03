Десять сотрудников алтайского фармгиганта заболели коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю подтвердило факт заражения коронавирусом десяти сотрудников ЗАО "Эвалар" в Бийске, сообщают "Вести Алтай". В ведомстве уточнили, что это данные на 29 апреля.

Заболевших госпитализировали в стационар. 30 работников фармацевтической компании, которые контактировали с заболевшими, временно отстранили от работы. Им предстоит провести минимум две недели в режиме изоляции.

25 и 30 апреля помещения завода фармгиганта дезинфицировали. Предприятию выданы рекомендации обеспечить полное информирование о состоянии здоровья работников, а также соблюдение ими всех мер безопасности.

В числе советов – соблюдение социальной дистанции и отказ от общественного транспорта как средства доставки на работу.

В компании уточнили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников. В частности вводятся усиленные санитарные протоколы и запущена автоматическая система обеззараживания воздуха на производственных участках.

"Значительная часть сотрудников производственных цехов будет отправлена в оплачиваемые отпуска на период с 1 по 18 мая, останутся работать только цеха по выпуску антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов, – прокомментировал информацию представитель "Эвалара". – Для тех, кто останется работать, будет ужесточен медицинский контроль с применением точечного тестирования на COVID-19".

Как ранее сообщил amic.ru, 17 апреля коронавирус подтвердился у шахтера, работающего на Корбалихинском руднике. Он приехал туда 31 марта из Республики Башкортостан на вахту. Тогда в число его контактов вошло 84 человека.

По последним данным, свыше 140 работников рудника с подтвержденным COVID-19 теперь лечатся в медучреждениях края, больше 80 из них – в Змеиногорской ЦРБ, где экстренно оборудовали госпиталь для зараженных коронавирусом.