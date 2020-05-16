За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердились положительные тесты на COVID-19 у 38 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Большинство инфицированных выявлено в Барнауле – 26 человек. В Благовещенском районе подтвердились три случая, в Тальменском районе и Славгороде – по два, в Рубцовске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирском, Бурлинском и Тогульском районах – по одному.

Таким образом, на 16 мая в регионе насчитывается 885 подтвержденных случаев инфицирования.

Вместе с тем за прошедшие сутки в Алтайском крае выписаны в связи с выздоровлением 28 человек. За весь период выздоровел 441 пациент.

Как уже сообщал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае действует обязательный масочный режим. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко.

Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.