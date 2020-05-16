За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердились положительные тесты на COVID-19 у 38 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Большинство инфицированных выявлено в Барнауле – 26 человек. В Благовещенском районе подтвердились три случая, в Тальменском районе и Славгороде – по два, в Рубцовске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирском, Бурлинском и Тогульском районах – по одному.
Таким образом, на 16 мая в регионе насчитывается 885 подтвержденных случаев инфицирования.
Вместе с тем за прошедшие сутки в Алтайском крае выписаны в связи с выздоровлением 28 человек. За весь период выздоровел 441 пациент.
Как уже сообщал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае действует обязательный масочный режим. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.
Комментарии
885 всего, 441 выздоровили, 3 умерло.. то есть, сейчас в крае 441 человек болеет?
"Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 885"
Это число выявленных носителей, а не заболевших. Будут активнее тесты делать, будет больше таких "заболевших".
16.05.2020 12:00
- гость -
Упертый, а под ИВЛ, по-твоему, тоже всего лишь выявленные лежат, а вовсе не заболевшие в тяжелой форме?
Радует, что из этого количества уже половина людей выздоровели. Берегите себя!
Статистика пока не радует. А 01.06 все ближе. Как открываться то будем?
В Барнауле рост составляет 9%, а это выше, чем по всей России, по Москве и Санкт-Петербургу
16.05.2020 12:36
- гость -
В Барнауле рост составляет 9%, а это выше, чем по всей России, по Москве и Санкт-Петербургу
и маски жители Барнаула практически не носят
Масочный режим в Барнауле? Слышали, но не видели. Катар 17 мая вводит масочный режим. Наказания за нарушение два: штраф до $55 тыс или до 3 лет тюрьмы.
Когда люди будут в многоэтажках ходить в подъездах и ездить в лифтах в масках? Когда Роспотребнадзора накажет хоть одну управляющую или тсж за то , что подъезды не дезеннфицируют? Мы от своей добиться не можем, а власти перенаправляют от одного к другому. Дурдом и бесконтрольностью!!! Почему в магазинах без масок *бслуживают и запускают и почему до сих пор в магазинах лежат фрукты и овощи без упаковок, их понятна пол, з₽тем поднимают и клад3т в эту же корзину. Где наш хваленый Роспотребнадзор??
Надеюсь на сезонное снижение, но пока-увы. Давайте уважать друг друга -носить маски в закрытых помещениях.
Завязывайте вы эту перхоть показывать!
НАДОЕЛИ!!!
"НАДОЕЛИ!!!"
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А ты на кой сюда припёрся? Мазохист?
16.05.2020 12:45
гость
Не носят, потому что, простите, бараны!
16.05.2020 12:49
- гость -
Вот это я понимаю! А у нас просто слова до людей не доходят.
16.05.2020 12:53
Гость
Присоединяюсь! Когда уже власти ДЕЙСТВОВАТЬ начнут???
Людей в масках становится много, это позитив. Хоть чуть-чуть да тормознет распространение.
Встречаются даже велосипедисты на улице в масках! Тут уже перебор, конечно, но они все равно молодцы.
11:55 - гость -@ 3 умерло @
16 мая 2020 г., 11:06, ИА "Амител":"С подтвержденным диагнозом скончались четверо."
6 недель проходил в маске за границей. Но там только дома можно было без нее... , Никуда не пускали без маски везде мерили температуру
Статистика у нас - лукавая дама)))
Второй раз умершие воскресают, цифра 38 - любимая цифра дневной прибавки выявленных, .прирост выявленных по Барнаулу идет за счет заболевших ОРВИ? все еще по контактам?Никто не конкретизирует...
По свежим собственным наблюдениям: маски носят на подбородке продавцы, а покупатели и таким образом не все. Зачем они вообще нужны, если масочный режим эффективен только если в масках, правильно одетых, в транспорте и помещениях находятся ВСЕ присутствующие...
12:36 - гость - @В Барнауле рост составляет 9%, а это выше, чем по всей России, по Москве и Санкт-Петербургу@
Алтайский край занял последнее место в Сибирском Федеральном округе по приросту заболевших коронавирусом за последнюю неделю. Об этом сообщает ИА "ИрСити" со ссылкой на оперативный штаб. (16 мая 2020 г., 11:06, ИА "Амител"
13:50
- гость -
6 недель проходил в маске за границей.
Почему ты там не остался, гастролёр?
13:50- гость - 6 недель проходил в маске за границей.
В Рио-де-Жанейро? Остап Бендер тоже хотел туда попасть...
16.05.2020 13:34
Присоединяюсь! Когда уже власти ДЕЙСТВОВАТЬ начнут???
И я присоединяюсь!