В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появились на свет новые детеныши. Видеозапись с новорожденными лосятами разместили в интернете сотрудники учреждения.

"Лоси Зевс и Малышка во второй раз стали родителями. На этот раз мамочка родила двойню – мальчика и девочку", – написали в группе зверинца в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, во второй половине апреля в барнаульском зоопарке родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один. Также в начале мая в "Лесной сказке" появились на свет детеныш северного оленя и два козленка.