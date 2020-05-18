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Волонтер продала выданные для доставки малоимущим семьям продуктовые наборы

, ИА "Амител"
Однако нуждающимся продукты все же доставили
Фото: ural56.ru

Фото: ural56.ru

Волонтер из Воронежа продавала продуктовые наборы, которые были выданы ей для передачи малоимущим семьям. Об этом сообщает РИА "Воронеж" со ссылкой на представителя волонтерского центра.

В начале мая волонтеры решили привлечь людей с собственным транспортом, которые могли бы развозить продовольственные наборы по домам. На необходимую меру им пришлось пойти из-за нехватки микроавтобусов, которые имелись у активистов.

На призыв откликнулась 22-летняя девушка, которая училась в Нижегородской сельскохозяйственной академии. Она узнала, что таким образом ей зачтут практику и решила помочь в доставке еды. Аферистка проработала два дня, сдала отчеты, а в среду, 13 мая, не вышла на работу.

На следующий день активисты заметили в социальных сетях объявления о продаже продуктов из наборов. По коробке и количеству они поняли, что продовольствие относится к выданным пакетам.

Через администратора группы соцсети "ВКонтакте" активисты узнали автора поста, который навел их на продавца. По фотографиям со страницы они опознали девушку, которая начала оправдываться взломанным аккаунтом, но после угроз о подаче заявления в полицию она написала пост с извинениями, отключила своей телефон и удалила страницу.

Из семи выданных для доставки наборов злоумышленница смогла вернуть лишь два. При стоимости одного пакета почти в две половиной тысячи рублей общий ущерб составил около 12 тысяч. Однако семьям, которые не получили свою поддержку из-за хитрой студентки, продукты уже доставили.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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