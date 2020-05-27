В Барнауле продлят маршрут №78

В Барнауле трассу следования маршрута №78 продлят в тестовом режиме, сообщают в официальном Instagram-аккаунте столицы Алтайского края.

Как отмечается, с 28 мая автобус маршрута №78 "Спартак-2" — Оптово-розничный рынок" будет доезжать до остановки "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте, 25. Движение по маршруту будет осуществляться без заезда на "Спартак-2".

Подчеркивается, что пока по такому маршруту автобусы будут ходить в тестовом режиме для определения потребностей населения в этих изменениях.