Большинством голосов депутаты краевого парламента накануне поддержали ежегодный отчет губернатора Виктора Томенко. Ощутимый перевес (51 – за, 11 – против) не должен вводить в заблуждение: почти все голоса в свою поддержку глава региона получил от единороссов. Остальные фракции на этот раз оказались настроены по-боевому, неоднократно указывая на слабые места в работе кабмина. Что не понравилось депутатам в отчете Виктора Томенко, почему не смогли выработать единую точку зрения коммунисты и как сам губернатор ответил на критику – в обзоре amic.ru.

"Действий мы не видим"

Единственной фракцией, которая в полном составе (девять человек) проголосовала против отчета, стала ЛДПР. По словам руководителя депутатского объединения Владимира Семенова, во многом такое решение продиктовано партийной дисциплиной, а также тем, что губернатор не продемонстрировал глубокого анализа проблем региона в своем докладе. Либерал-демократов не убедили позитивные цифры из отчета, ведь, по мнению Семенова, у власти нет понимания, как именно выбираться из тупика.

"Для нас главным критерием оценки работы и маркером жизни в крае является демографическая ситуация. У нас есть и демографические проблемы, и миграционная убыль. Из хорошего региона люди уезжать не будут, и по итогам 2019 года демографическая ситуация лучше не стала. Проблем, которые к этому привели, много, они формировались десятилетиями и быстро их решить тоже невозможно", – рассуждает представитель ЛДПР.

"Жириновцы" говорят о том, что им хотелось бы видеть поступательное движение, когда регион шаг за шагом поднимается все выше и выше, пока уровень жизни в Алтайском крае не превысит средний показатель по России.

"Действий по достижению подобных целей мы не видим. Федеральная программа для 10 самых отстающих регионов, куда отнесли и Алтайский край, означает, что мы действительно в самом хвосте по социально-экономическому положению. 10 млрд на 10 лет – это меньше 1% к бюджету края. Как можно исправить ситуацию, мы отстаем от других субъектов в разы", – задает риторический вопрос либерал-демократ.

Вместе с тем с большинством показателей в отчете Владимир Семенов согласился и признал эти цифры объективными. По его словам, они действительно отражают реальное положение дел. Однако лидер фракции отметил, что ЛДПР не хватило анализа: как соотносятся статданные по краю с СФО и страной в целом.

"Полагаем, что стратегическая цель оценки итогов работы прошедшего года – это не определение хорошо или плохо отработала власть, а удалось ли сформировать платформу для последующего, максимально возможного развития", – резюмировал Семенов.

Недисциплинированные коммунисты

Куда более непоследовательной при голосовании оказалась фракция КПРФ. Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, подводя итог выступлению губернатора, дала ясно понять, что красные будут против. На самом деле так поступили только Прусакова и Вячеслав Початов. Еще один коммунист, Максим Талдыкин, предпочел воздержаться от оценки выступления губернатора. Остальные четыре человека вопреки партийной воле не устояли перед отчетом губернатора и поддержали его. А коммунистка Вероника Лапина на сессии не присутствовала, но почти наверняка была бы против.

Любопытно, что сама Мария Прусакова оказалась не столь критично настроена к работе Виктора Томенко. Чего можно было ожидать от коммунистов, не упускающих случая пройтись по "слабым местам" исполнительной власти в крае. Начав свою речь с признания заслуг кабмина и лично "неравнодушного и человечного" губернатора, в конце коммунистка не преминула назвать главные "проколы" краевого правительства в минувшем году.

"Мы можем сколько угодно в экономических терминах говорить о том, какой у нас экономический прирост в процентах. Но если человек не видит для себя возможности жить и развиваться в регионе и уезжает в другой, что может быть более показательным? Село живет, пока есть больница, школа, Дом культуры. Как только эти социальные объекты закрываются, село через 5-10 лет перестает существовать", – напомнила прописные истины Прусакова.

По словам коммунистки, фракция не увидела принципиально нового подхода по качественному улучшению в этих сферах, что давало бы надежду, что медицина и образование станут доступными на селе. КПРФ не готова поддерживать подобный социально-экономический курс и работу правительства, связанную с оптимизацией социальной сферы.

"Несмотря на то, что в учреждениях Барнаула появляется высокотехнологичная помощь, в целом мы видим абсолютное отсутствие доступности здравоохранения, и пандемия это показала. Это то, с чем мы всегда боролись", – напомнила о политическом кредо "красных" персек крайкома.

"Не исчерпал еще кредит доверия"

А вот эсеры, несмотря на заявленную критику, которая подчас была даже более жесткой, чем у коллег-оппозиционеров по парламентскому цеху, отчет Виктора Томенко единогласно одобрили. Как заметил руководитель фракции СР в Алтайском Заксобрании Александр Молотов, справороссы критикуют только там, где нужно, не скатываясь до огульных выпадов, а потому не поддержать отчет главы региона просто не могли. При этом эсеры не преминули отметить, что они не просто критикуют, но еще и предлагают пути решения накопившихся проблем.

"Фракция "Справедливая Россия" – это оппозиция, но оппозиция конструктивная. Мы хвалим там, где действительно стоит это делать, и критикуем там, где это нужно. В данном случае мы не могли не поддержать отчет губернатора. Мы не понимаем позицию тех фракций, которые, видя, что цифры к предыдущему году растут (это и промпроизводство, и инвестиции в основной капитал, и доходы бюджета), тем не менее, руководствуясь партийной дисциплиной, начинают голосовать против, хотя были "за", – поддел своих коллег из ЛДПР и КПРФ эсер.

Молотов заметил, что его фракция видит стремление губернатора решать сложные задачи. "С другой стороны, он наш кредит доверия еще не исчерпал", – заключил парламентарий, назвав в числе главных болевых точек региона "управленческий голод".

Разделяй и властвуй

Не могли не поддержать отчет Виктора Томенко и единороссы (что естественно). При этом "партии власти" надо отдать должное: в 2020-м в их риторике нашлось место и для констатации того, что в регионе не все так ладно, как в бумажном варианте губернаторского отчета.

Руководитель фракции ЕР Сергей Приб обратил внимание, что ответственность за отдельные просчеты законодатели несут вместе с краевым правительством.

"За два года работы губернатора в регионе начаты системные преобразования. Системные изменения в сфере ЖКХ, в здравоохранении, в образовании, безусловно, заслуживают уважения. Консолидированный бюджет Алтайского края за два года заметно вырос – с менее 100 до 126 млрд рублей. Объем инвестиций в регионе за прошлый год составил 115 млрд рублей. Это говорит о четкой, уверенной инвестиционной политике Алтайского края. Частный инвестор выходит на рынок тепла, больше 10 млрд инвестирует в тепловые сети Бийска, Барнаула, Рубцовска", – нашел, за что похвалить краевое правительство представитель ЕР.

Приб считает, что в текущих условиях сельское хозяйство в Алтайском крае может стать своеобразной подушкой безопасности, если просядет реальный сектор экономики. На этот вывод Приба натолкнули позитивные итоги прошлого года в АПК.

"Виктор Петрович сегодня озвучил все направления работы и проблемные места. По газификации мы видим и поступательное движение, и недоработки. Мы делим ответственность с правительством как представители законодательной власти на местах. Это нам новый посыл – двигаться вместе", – сделал неожиданный вывод Сергей Приб.

"Замечания с большой критикой"

Председателя АКЗС Александра Романенко в целом устраивает, как губернатор в прошлом году сотрудничал с Заксобранием, хотя вопросы к работе кабмина по отдельным проблемным сюжетам все же остались.

"Импонирует, что и со стороны правительства, и со стороны Законодательного собрания состоялся деловой конструктивный разговор как на заседаниях фракций, так и сегодня, в ходе пленарного заседания. Были отмечены и проблемные вопросы, над которыми предстоит еще очень много работать. Надо отдать должное губернатору. Виктор Петрович все понял, хотя замечания были с очень большой критикой. Он поблагодарил депутатов за диалог, а это значит, что мы будем заниматься всеми этими вопросами вместе", – сообщил спикер краевого парламента.

По оценке Романенко, депутаты получили ответы на вопросы, которые задавали губернатору. Правда, не все ответы удовлетворили народных избранников. Например, сюжет, касающийся газификации Алтайского края: "Мы хотели бы видеть работу правительства по социальному заказу "Газпрому" более предметной, более настойчивой и напряженной, чтобы темпы газификации Алтайского края были весомыми".

Также Романенко обратил внимание, что парламент в 2019 году не бойкотировал ни одной инициативы краевого правительства.

"Не боится прямого разговора"

А вот некоторые из тех, кто заслушал доклад губернатора, вообще не увидели никаких минусов и проблем, ограничившись хвалебными речами, больше соответствующими эпохе предыдущего губернатора, Александра Карлина.

Так, максимально лестный комментарий отчету главы региона, не поскупившись на комплименты, дал депутат Госдумы от Алтайского края Олег Быков.

"Губернатор не боится прямого разговора по самым важным аспектам жизни Алтайского края. В целом 2019-й был первым полноценным годом работы Виктора Петровича. И при всех имеющихся в крае трудностях он стал годом стабилизации и совместной созидательной деятельности, который определил векторы поступательного развития региона", – расточал хвалебные эпитеты Быков.

Более того, депутат Госдумы уверен, что итоги 2019 года в крае заложили необходимый фундамент для преодоления текущего экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

"Спасибо за прямоту"

После того, как выступили все лидеры фракций, Виктор Томенко поблагодарил депутатов за взаимодействие и поступившую критику, пообещав прислушаться к высказанным замечаниям: "Спасибо вам за принципиальность, за прямоту. Это позволяет смотреть на многие проблемы с разных сторон".

Между тем в 2020 году отчет губернатора не поддержало почти в четыре раза больше депутатов, чем в 2019-м. Тогда выступление Томенко одобрили 63 парламентария при трех против, сейчас "за" оказались 51, а против – уже 11.

Amic.ru спросил Виктора Томенко, как он оценивает полученный результат. Ответ главы региона можно будет прочитать на нашем сайте в среду, 3 июня.