30 мая исполняется два года с того момента, как президент Владимир Путин назначил Виктора Томенко врио губернатора Алтайского края. До этого он занимал должность председателя правительства Красноярского края. Жители одного из самых бедных российских регионов связывали большие надежды с новым руководителем. Люди в первую очередь верили, что Томенко сможет вывести Алтай хотя бы в середнячки по зарплате в Сибири. Amic.ru вместе с экспертами попытался разобраться, чего удалось достичь новому руководителю региона за минувшие два года, оправдал ли он надежды жителей края и какое политическое будущее его ждет.

Погружение в алтайскую реальность

2018 год во многом оказался ознакомительным для Виктора Томенко: 3,5 месяца он руководил регионом с приставкой и.о. В сентябре последовала победа на выборах в первом туре с результатом 53,61%. Следующая пара месяцев ушла на формирование нового краевого правительства. Команда Томенко оказалась представлена как "варягами" из Красноярска, так и местными чиновниками. Уже неоднократно эксперты обращали внимание на существующий дефицит кадров и отсутствие выбора среди высококвалифицированных управленцев.

"Главный минус в работе губернатора за минувшую двухлетку – это, безусловно, отсутствие команды. За два года так и не сформирован костяк, который мог бы воплощать губернаторские задумки", – говорит политтехнолог Константин Лукин.

Во многом нынешний глава региона на первых порах был связан обязательствами, взятыми на себя прежним руководителем. Это касается бюджета, федеральных и краевых программ, кадрового потенциала, подходами в управлении и т.д.

Однако был и ряд собственных решений. Например, Томенко изменил структуру правительства. В кабмине стало больше вице-премьеров (одновременно была ликвидирована должность первого замгубернатора), появились новые министерства.

Ряд ключевых постов заняли хорошо знакомые Томенко по работе в Красноярске люди. Алтайский Минздрав возглавил Дмитрий Попов, Минпром – Александр Климин (сейчас занимает кресло промышленного вице-губернатора). Заместителями главы региона стали Иван Кибардин и Игорь Степаненко. Должность политического замгубернатора получил москвич Денис Губин. В остальном же команда Томенко во многом повторяет кабмин времен Александра Карлина, за исключением нескольких фамилий. Впрочем, и работа новичков периодически вызывает вопросы.

Из новшеств, которые привнес в работу кабмина Томенко, можно назвать выезды в проблемные районы вместе с правительством. Правда, количество таких поездок весьма скромное, а в связи с коронавирусом неизвестно, когда эта практика может возобновиться.

На взгляд политолога Сергея Асеева, нынешний политрежим при внешней мягкости на самом деле ничем не отличается от "авторитарных" порядков прежнего губернатора.

"Томенко, конечно, более либерально настроен к подчиненным, чем предыдущий губернатор. Однако в целом выстроенная сейчас система во многом напоминает модель Карлина. Она по своим последствиям ориентирована на то, чтобы не было лишнего информационного шума. При этом большая часть проблем и конфликтов носит латентный характер", – заметил Асеев.

Не упали вниз – уже хорошо

Прошлый год Виктор Томенко целиком отработал в должности губернатора. Здесь уже не могло быть никаких скидок на адаптацию, 365 дней были целиком в распоряжении нынешнего главы региона. Как оценивает свою деятельность само правительство за этот период, можно увидеть в том числе по сухим цифрам статистики. Достижений указано много, но и просчеты глава кабмина замалчивать не стал.

"Значимых ошибок наш губернатор пока не допускает, но было несколько моментов, где он мог бы вести себя более решительно, тем самым эксплуатируя образ сильного управленца. Однако Томенко предпочел не выделяться", – настаивает Асеев.

В заслугу Виктору Томенко за прошлый год политолог Лукин ставит тот факт, что Алтайский край не провалился по основным социально-экономическим показателям, а по многим федеральным программам сумел получить дополнительное финансирование из Москвы. Еще к числу достижений губернатора эксперт отнес активное участие в Госсовете. "Весу" Томенко добавило то, что он возглавляет рабочую группу по направлению "Сельское хозяйство".

"Если первый год можно назвать годом настройки системы управления регионом, когда шло формирование команды, происходило перераспределение полномочий, изменение структуры и т.д., то второй год, наверное, можно считать запуском этой системы. Уже сейчас можно говорить о том, что не только для Алтайского края, но и для многих регионов РФ, 2020 год будет периодом борьбы с коронавирусом и его последствиями, которые ощущать мы будем еще долго, рассуждает политтехнолог Антон Понкрашев.

Из позитивных моментов 2019 года, считает эксперт, можно, как ни странно, назвать попадание Алтайского края в десятку наиболее проблемных регионов с социально-экономической точки зрения. Это позволит региону получить деньги из федерального бюджета на улучшение ситуации.

Константин Лукин полагает, что такого по определению не могло произойти при прежнем губернаторе, Александре Карлине. Не потому, что регион жил лучше, а по негласно принятой традиции не подсвечивать слабые стороны.

"Раньше это сочли бы плевком в лицо, признанием недееспособности губернатора. Для Виктора Томенко это обернулось большим плюсом и достижением, так как позволило привлечь дополнительные деньги", – напоминает Лукин.

Оба собеседника в один голос утверждают, что едва ли не самым заметным достижением Виктора Томенко стала гласность и появление в обществе иных альтернативных точек зрения, которые не подавляются, а рискнувший их озвучить не становится персоной нон грата. Впрочем, готовность обсуждать любую проблему и действительно решить ее – две большие разницы.

По мнению Константина Лукина, еще одно отличие от "эпохи Карлина" заключается в механизме принятия решений. "У Александра Карлина было свое видение, как должен развиваться регион и что для этого нужно делать. Даже если кто-то был с ним не согласен. Стиль управления Виктора Томенко можно назвать коллегиальным, отсюда и попытки поиска компромисса по разным вопросам. Это начало поворота "к новой искренности", – уверен эксперт.

Прорыва не будет?

Жители Алтайского края с приходом нового губернатора связывали надежду на заметное улучшение своего материального положения. Но этого не произошло, хотя зарплаты по итогам прошлого года выросли на 2,5 тысячи рублей (до 27,5 тысячи рублей), а в 2020 году чиновники и вовсе ждут среднюю величину на уровне 30 тысяч рублей.

"Если мы говорим об экономике, то да, зарплаты в два раза не выросли, общая социально-экономическая ситуация тоже особо не изменилась. Но за два года это и невозможно сделать. Управление регионом и взаимодействие с федеральным центром – это такой сложный процесс, что иногда губернаторам просто хочется посочувствовать", – говорит Понкрашев.

Как полагает Константин Лукин, есть еще один негативный фактор для губернатора: "До сих пор остается большой негативный шлейф из-за коррупционных скандалов прошлых лет. Все они, правда, связаны с выходцами еще из карлинской эпохи".

Как говорит эксперт, от Виктора Томенко нет смысла ждать прорывных решений. Это связано не только с возможностями и потенциалом региона, но и с личностью самого руководителя. "Главное – он попытался внести системные изменения в деятельность исполнительной власти. Первый год губернатор занимался анализом всех сфер в регионе, делал срез по каждому направлению. Второй год он вносил изменения в различные программные документы, определяющие развитие края. О конкретных показателях можно судить только после выполнения этих программ", – резюмирует Лукин.

Иная оценка у политолога Антона Понкрашева. По его мнению, серьезных просчетов у Томенко за два прошедших года не было. "Но если говорить о 2020-м, то вновь на передний план выходит кадровая проблема. Это и уход Притупова, Дитятева и Катнова. Но это, как говорится, совсем другая история", – указывает на болевую точку спикер.

Политолог признает, что в целом Алтайский край образца первой половины 2018 года мало чем отличается от актуального состояния региона.

Напомним, что на недавнем отчете губернатора оппозиция критиковала Томенко еще по целому ряду направлений. Это отток населения, превышение смертности над рождаемостью, оптимизация здравоохранения, а также отказ вносить поправки, которые позволили бы выбирать мэров крупных городов.

После визита в ноябре 2019 года на тот момент премьер-министра Дмитрия Медведева, была анонсирована прямая линия с жителями, по образцу пресс-конференций президента. Однако этого так до сих пор и не произошло.

COVID-19 и новая политическая реальность

Между тем появление коронавируса в стране и попытка бороться с ним при помощи указов и постановлений резко повысили значимость губернаторов. Впрочем, далеко не всем главам регионов удалось сохранить баланс интересов между здоровьем людей и развитием экономики.

"Сам типаж Виктора Томенко как менеджера-управленца из экономической сферы не вполне соответствует нынешней обстановке. Видно, что губернатор тяжело адаптировался к чрезвычайщине, связанной с коронавирусом", – говорит Сергей Асеев. По его словам, в этих условиях от губернатора требовалась более жесткая политика, в том числе по отношению к исполнителям.

"Здесь проявилась еще одна недоработка – слабое знание людей на местах и в целом отдельных территорий. Раньше в более спокойное время все это было не так заметно. Только на краевом уровне решить задачи нельзя, должна быть помощь и со стороны муниципалитетов", – продолжает эксперт.

По мнению Асеева, Томенко не засветился среди тех глав регионов, кто отметился наиболее неадекватными предложениями и высказываниями.

Антон Понкрашев считает, что все главы регионов оказались в тяжелых условиях. Они, с одной стороны, получили больше полномочий, а с другой – инструментов для их реализации особо нет. "Вот и лавировали, и до сих пор лавируют, кто как может, чтобы и экономику в регионе не угробить и не повторить ситуацию, как в Дагестане", – говорит Понкрашев.

Профессор, председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки, Юрий Чернышов полагает, что в звучащих оценках действий губернатора сейчас нередко сказывается эффект неоправдавшихся, завышенных ожиданий:

"Ждали спасения старинной усадьбы – она разрушена. Ждали избрания обществом Общественной палаты – она сформирована по-старому. Не говоря уже об уровне жизни в регионе... От Виктора Томенко, как современного эффективного менеджера, пришедшего на смену консервативному Александру Карлину, ждали немедленных прорывов к светлому будущему. Но чуда не свершилось. Объективная реальность региона, усугубленная коронавирусом и падением цен на нефть, добавила лишь новые испытания. Такова оказалась "колея возможностей". Тем не менее, мне кажется, что губернатор в целом проявляет себя сейчас даже более адекватно, чем многие другие главы регионов. В таких условиях вдумчивая гибкая политика все-таки лучше, чем истерика и жесткие репрессии или показуха и популизм. Однако эффективность действий его команды явно нуждается в повышении".

На повышение в Москву?

Среди политологов нет единого мнения о дальнейшей судьбе Виктора Томенко. Казалось бы, лакмусовой бумажкой для любого губернатора становятся крупные федеральные кампании. В 2020 году такой проверкой будет голосование за поправки в Конституцию, а следующей осенью – выборы в Госдуму.

Однако, несмотря на важность результата, вряд ли федеральный центр, принимая решение по Томенко, будет опираться на сухие цифры. "Все понимают, в том числе и в Москве, что Алтайский край всегда был регионом с высоким уровнем протестного потенциала. У меня нет оснований полагать, что Виктор Томенко не доработает свой срок до конца. Предпосылок к досрочному уходу нет. Даже если посмотреть на разные рейтинги, то в них Томенко чувствует себя уверенно", – рассуждает Антон Понкрашев.

Другая точка зрения у Константина Лукина. Эксперт приходит к выводу, что дальнейшие перспективы Томенко не связаны с работой в должности губернатора: "Он – не политическая фигура. И выборы 2021 года, и голосование по Конституции не повлияют на судьбу и дальнейшую траекторию движения Виктора Томенко… Полагаю, губернатор вряд ли досидит до конца срока своих полномочий, а уж тем более не пойдет на второй срок. Его оптимальное место работы – это федеральное агентство либо правительство России. Там таланты Виктора Петровича будут наиболее востребованны, и Москва это хорошо понимает".

Сергей Асеев считает, что переезд Томенко в столицу возможен только при наличии серьезной протекции. Пока по объективным показателям своего последнего слова на Алтае нынешний глава региона еще не сказал.

"Чтобы рассуждать о потенциальном транзите, губернатору необходимо как минимум показать эффективный результат на своей территории – реализовать знаковые проекты или добиться быстрого выхода из кризиса. Общая социально-экономическая ситуация в Алтайском крае не позволяет говорить о досрочном карьерном росте Виктора Томенко. Если, конечно, ему не будет оказана существенная поддержка со стороны. Но это уже субъективный фактор", – рассуждает спикер.

Так или иначе, 2020 год для Виктора Томенко, как и для каждого руководителя региона, станет принципиально иным по сравнению с "мирными" предыдущими периодами. Это время нестандартных решений, период, когда неизбежно будут падать основные экономические показатели, включая зарплату, и все это на фоне растущего недовольства населения.

Сможет ли справиться с новым вызовом руководитель региона, чьи полномочия истекают в сентябре 2023 года, покажут ближайшие месяцы.